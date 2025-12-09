Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù triển khai đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
Tại phiên họp chiều 8/12, Quốc hội nghe Báo cáo thẩm tra và thảo luận về đề xuất bổ sung các cơ chế, chính sách đặc thù cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam...
Trình bày Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, tại thời điểm trình Bộ Chính trị chấp thuận chủ trương đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam theo hình thức đầu tư công chưa có nhà đầu tư quan tâm, đề xuất đầu tư tuyến đường sắt này.
Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, một số nhà đầu tư đã đề xuất tham gia dự án. Tuy nhiên, đối chiếu Nghị quyết số 172/2024/QH15, hiện chưa có quy định cho phép áp dụng các hình thức đầu tư khác ngoài đầu tư công, nên cần bổ sung các cơ chế, chính sách làm cơ sở triển khai trong trường hợp lựa chọn phương thức đầu tư khác.
Bộ trưởng cho biết công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đang được Bộ Xây dựng phối hợp với các địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức thực hiện; công tác này bắt buộc áp dụng đối với mọi phương thức đầu tư nhưng đã được tách thành các dự án thành phần độc lập theo quy định hiện hành. Do đó, trước mắt Chính phủ đề xuất chính sách đặc thù đối với công tác giải phóng mặt bằng; các cơ chế khác sẽ tiếp tục được rà soát, nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền sau khi bảo đảm tính khả thi, hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người dân.
Theo đề xuất, nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời công trình điện áp từ 110 kV trở lên sẽ được tách thành các dự án độc lập sử dụng vốn ngân sách trung ương và địa phương; địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ quyết định đầu tư và tổ chức thực hiện. Trường hợp ngân sách trung ương chưa kịp bố trí, địa phương được tạm ứng ngân sách để thực hiện, ngân sách trung ương sẽ hoàn trả sau khi cân đối được vốn. Chính phủ sẽ hướng dẫn chi tiết nội dung này.
Chính phủ cũng đề nghị Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt phát sinh trong quá trình triển khai dự án khi Quốc hội không họp, nhằm đáp ứng yêu cầu tiến độ và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh.
Trình bày Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi cho biết cơ quan thẩm tra cơ bản thống nhất với cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn được nêu trong Tờ trình của Chính phủ. Việc bổ sung cơ chế, chính sách là cần thiết, phù hợp chủ trương huy động nguồn lực xã hội cho các dự án chiến lược, đổi mới phương thức đầu tư, khơi thông nguồn lực tư nhân vào hạ tầng trọng điểm, đồng thời gắn với tinh thần phân cấp, phân quyền, tăng trách nhiệm của các chủ thể liên quan.
Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng các chính sách được đề xuất còn chưa thật sự rõ ràng, chưa giải quyết được các yêu cầu cấp bách của dự án; đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, làm rõ các nội dung mang tính đột phá, có khả năng xử lý các điểm nghẽn nổi bật.
Về đề xuất tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư và di dời công trình điện từ 110 kV trở lên thành dự án độc lập, Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhận định đề xuất này có cơ sở khi Quốc hội đã từng áp dụng đối với Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành theo Nghị quyết số 38/2017/QH14.
Tuy nhiên, cần xác định rõ phạm vi “dự án độc lập”, sơ bộ tổng mức đầu tư, diện tích đất cần thu hồi, thời gian hoàn thành và sự đồng bộ trong tổng thể dự án, bảo đảm không phát sinh lãng phí hoặc khó khăn trong tổ chức thực hiện khi hướng tuyến và phạm vi triển khai chưa được xác định đầy đủ.
Ủy ban Kinh tế và Tài chính cũng lưu ý rằng Nghị quyết số 172/2024/QH15 đã quy định Quốc hội ủy quyền cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung hoặc điều chỉnh các cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt cho dự án trong thời gian Quốc hội không họp; đồng thời, Nghị quyết kỳ họp thứ 9 đã chấp thuận bổ sung hình thức đầu tư PPP và đầu tư kinh doanh cho dự án. Do đó, việc đề xuất thêm một số cơ chế khác cần được cân nhắc để tránh trùng lặp, không cần thiết.
Hà Tĩnh khép lại năm 2025 với mức tăng trưởng GRDP ước đạt 8,78%, vượt chỉ tiêu Trung ương giao và vươn lên đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Sự trỗi dậy của các ngành công nghiệp chủ lực và thị trường dịch vụ – du lịch sôi động đã góp phần quan trọng giúp địa phương hoàn thành vượt mức nhiệm vụ phát triển kinh tế.
Dù khu vực FDI luôn được xem là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và xuất khẩu của Việt Nam, nhưng sự hiện diện của khối này trên thị trường chứng khoán lại đang tỷ lệ nghịch với quy mô thực tế. Hiện chỉ có 10 doanh nghiệp FDI đang duy trì niêm yết và đăng ký giao dịch trên cả hai Sở.
Sáng 9/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp thứ 22 của Ban Chỉ đạo...
Ngày 8/12, chatbot AI Chống Lừa Đảo chính thức ra mắt trên nền tảng Zalo, trở thành công cụ hỗ trợ người dùng phát hiện và ngăn chặn các nguy cơ lừa đảo trực tuyến theo thời gian thực...
Thủ đô Hà Nội hiện đang trong quá trình hoàn thiện Đề án phát triển đô thị thông minh TP. Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2045, tập trung vào xây dựng mô hình quản trị dựa trên dữ liệu, nền tảng số; hệ sinh thái ứng dụng thông minh với “bộ não” là Trung tâm điều hành thông minh - IOC)...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: