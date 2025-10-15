Đà Nẵng: Dự án du lịch đường thủy gần 10.000 tỷ đồng chọn được nhà đầu tư

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh du lịch đường thủy nội địa Đà Nẵng, có tổng vốn hơn 9.881 tỷ đồng nhằm tạo ra các sản phẩm du lịch đặc trưng, hình thành mạng lưới bến thuỷ, phương tiện, không gian du lịch hiện đại dọc các con sông, vừa được UBND TP. Đà Nẵng chấp thuận nhà đầu tư...
UBND TP. Đà Nẵng, ngày 14/10 vừa qua đã ban hành quyết định chấp thuận Công ty TNHH Mặt Trời Hạ Long (thuộc Sun Group) là nhà đầu tư dự án du lịch đường thủy nội địa có tổng mức đầu tư khoảng 9.881 tỷ đồng nói trên.
Mục tiêu chung của dự án là đầu tư xây mới, cải tạo 20 bến thủy nội địa. Mỗi bến thủy được đầu tư xây dựng công viên, công trình phụ trợ, bãi đỗ xe, nhà chờ, nhà soát vé và các khu vực vui chơi giải trí phía sau bến. Công trình cũng tích hợp các hoạt động văn hóa như trình diễn ánh sáng, tổ chức show diễn nghệ thuật trên sông nhằm tạo điểm nhấn về đêm, thu hút du khách và nâng cao trải nghiệm.
Dự án được chia thành hai giai đoạn, gồm 3 dự án thành phần. Cụ thể: Giai đoạn 1 (2025 - 2030) với dự án thành phần 1, xây dựng 8 bến thủy nội địa từ cầu Thuận Phước đến cầu Tiên Sơn, kèm các hạng mục phụ trợ như đường dẫn, bãi đỗ xe, nhà chờ, nhà soát vé, công viên cảnh quan. Giai đoạn này cũng gồm các hạng mục mua sắm tàu du lịch, trình diễn hiệu ứng chiếu sáng và tổ chức “show” nghệ thuật dọc sông Hàn.
Giai đoạn 2 (2028 - 2031) gồm các dự án thành phần 2 và 3: Triển khai hai dự án thành phần, gồm 8 bến thủy nội địa dọc sông Vĩnh Điện và sông Cổ Cò, cùng 4 bến thủy nội địa trên sông Cẩm Lệ. Mỗi khu vực sẽ được đầu tư đồng bộ công viên cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật phục vụ du lịch.
Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được giao hay thuê đất để triển khai giai đoạn 1. Quyết định cũng cho phép nhà đầu tư mua sắm tàu chở khách loại từ 100 người đến 500 người, sử dụng nhiên liệu sạch và năng lượng xanh, đáp ứng các tiêu chuẩn thân thiện môi trường và phù hợp với chiều cao tĩnh không của các cầu qua sông.
Tháng 7/2025, UBND TP. Đà Nẵng đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh du lịch đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Lãnh đạo TP. Đà Nẵng cho biết đây là hướng đi chiến lược nhằm đồng bộ hóa hạ tầng du lịch với vận tải công cộng đường thủy, qua đó giảm áp lực giao thông đường bộ và mở ra không gian phát triển mới cho du lịch Đà Nẵng.
Sau sáp nhập (tỉnh Quảng Nam nhập vào Đà Nẵng lập TP. Đà Nẵng mới), TP. Đà Nẵng đã mở ra không gian phát triển du lịch toàn diện hơn cho địa phương; trong đó, du lịch được xác định là một trong sáu mũi nhọn đột phá giữ vai trò động lực tăng trưởng. Thành phố “đáng sống nhất Việt Nam” này cũng là một trong những địa phương có tài nguyên du lịch phong phú nhất cả nước: có bờ biển dài 217 km với nhiều bãi biển thuộc top đẹp nhất thế giới.
TP. Đà Nẵng hiện sở hữu hai di sản văn hóa thế giới là đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn, cùng khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù lao Chàm - Hội An. Đà Nẵng còn có một di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, một di sản tư liệu, 8 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, 6 di tích quốc gia đặc biệt, hàng trăm di tích và bảo vật quốc gia.
Báo cáo của ngành du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2025, du lịch Đà Nẵng ghi nhận đà phục hồi mạnh mẽ. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 14.898 tỷ đồng, tăng 25,1% so cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 9/2025, doanh thu toàn ngành du lịch đạt 4.582 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2024.
