Hải Phòng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thành phố Hải Phòng được yêu cầu chủ động rà soát, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư; đồng thời ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà ở xã hội...

Thành phố Hải Phòng vừa ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng cùng các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện trên cơ sở ý kiến của Bộ Xây dựng tại Thông báo số 183/TB-BXD về kết quả làm việc đôn đốc, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội và chỉ đạo của UBND Thành phố tại văn bản số 4550/VP-XDCT về kết quả phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026–2030.

Các đơn vị chủ động rà soát, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho chủ đầu tư; đồng thời ưu tiên giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “luồng xanh”, “luồng ưu tiên” nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Song song với đó, công tác kiểm tra, giám sát trình tự, thủ tục cũng phải được thực hiện thường xuyên để bảo đảm việc mua bán nhà ở xã hội đúng đối tượng, đúng điều kiện theo quy định.

Bên cạnh nhiệm vụ trên, các cơ quan liên quan tâm, phối hợp xử lý sớm những kiến nghị của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an trong quá trình đề xuất, đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội dành cho lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn.

Đối với những dự án đã được giao chủ đầu tư, tập trung hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục về đầu tư, xây dựng, giao đất nhằm bảo đảm điều kiện để sớm khởi công. Đồng thời, tiếp tục rà soát, lập và phê duyệt danh mục các khu đất được xác định để phát triển nhà ở xã hội; bố trí đầy đủ quỹ đất tại những vị trí thuận lợi, có hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ.

Hiện nay, Hải Phòng đang triển khai 34 dự án nhà ở xã hội với khoảng 50.503 căn đã giao chủ đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư. Trong số này, có 10 dự án với 20.802 căn đang được thi công xây dựng; 24 dự án còn lại với 29.701 căn đã có nhà đầu tư nhưng chưa khởi công. Theo Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 12/1/2026 của Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026–2030, Hải Phòng được giao hoàn thành 6.700 căn nhà ở xã hội trong năm 2026.

Song song với việc tháo gỡ khó khăn cho chủ đầu tư, Hải Phòng cũng nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế hỗ trợ đối với người mua nhà ở xã hội.

Tại dự thảo Quyết định quy định hệ số điều chỉnh mức thu nhập đủ điều kiện mua nhà ở xã hội đối với đối tượng quy định tại các khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở trên địa bàn Thành phố Hải Phòng đang lấy ý kiến góp ý, Hải Phòng đề xuất hệ số điều chỉnh mức thu nhập đủ điều kiện mua nhà ở xã hội trên địa bàn là 1,16.

Các đối tượng được quy định tại khoản 5, 6 và 8 Điều 76 của Luật Nhà ở 2023 phải đảm bảo điều kiện về thu nhập, cụ thể trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân thì có thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 29 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn là người chưa kết hôn hoặc được xác nhận là độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên thì thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 40,6 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Trường hợp người đứng đơn đã kết hôn theo quy định của pháp luật thì người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng thực nhận không quá 58 triệu đồng tính theo Bảng tiền công, tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nơi đối tượng làm việc xác nhận.

Thời gian xác định điều kiện về thu nhập là trong 12 tháng liền kề, tính từ thời điểm cơ quan có thẩm quyền thực hiện xác nhận