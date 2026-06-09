Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành "Thành phố AI" vào năm 2030
Ngô Anh Văn
09/06/2026, 13:58
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, Đà Nẵng đang nổi lên như một điểm sáng trong việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phát triển kinh tế và xã hội. Thành phố đặt ra mục tiêu đầy tham vọng: trở thành "Thành phố AI" (AI City) vào năm 2030...
Phó Chủ tịch UBND
thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, cho biết Đà Nẵng đặt mục tiêu trở thành
"Thành phố AI" (AI City) vào năm 2030, đây không chỉ là một bước tiến
quan trọng trong việc thu hút dòng vốn công nghệ cao và chuyên gia quốc tế, mà
còn là một cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo thành phố trong việc tạo lập môi trường
kinh doanh minh bạch và ứng dụng chính quyền số để phục vụ doanh nghiệp.
"THÀNH PHỐ AI"
Triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ
Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới
sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong bối cảnh Việt Nam đang tăng tốc toàn
diện trên lộ trình chuyển đổi số quốc gia, thành phố Đà Nẵng không chỉ phát
triển là một thành phố du lịch mà còn xác định cho mình một mục tiêu
cao hơn: Trở thành một "Thành phố AI" (AI City)
Đà Nẵng, với vị
trí địa lý chiến lược và tiềm năng phát triển vượt bậc, đã và đang khẳng định
mình là một trung tâm công nghệ mới của Việt Nam. Mục tiêu trở thành
"Thành phố AI" vào năm 2030 không chỉ là một tầm nhìn xa mà còn là
một chiến lược cụ thể nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và toàn diện. Để đạt
được điều này, ông Hồ Quang Bửu cho biết thành phố Đà Nẵng đã xác định rõ những
thách thức cần vượt qua, bao gồm sự chênh lệch về hạ tầng và năng lực số,
khoảng trống về khung pháp lý, và bài toán nhân lực chất lượng cao…
Theo
ông Hồ Quang Bửu, một trong những thách thức lớn nhất mà Đà Nẵng phải đối mặt
là sự chênh lệch về hạ tầng và năng lực số. Mặc dù đã có những bước tiến đáng
kể trong việc phát triển hạ tầng viễn thông, nhưng vẫn còn nhiều khu vực xa
trung tâm và vùng núi chưa được phủ sóng đầy đủ. Điều này gây khó khăn cho việc
triển khai các giải pháp chuyển đổi số đồng bộ. Để khắc phục, thành phố cần đầu
tư mạnh mẽ vào việc nâng cấp hạ tầng và đào tạo kỹ năng số cho người dân.
Bên
cạnh đó, khoảng trống về khung pháp lý cũng là một rào cản lớn. Hiện nay, vẫn
thiếu các quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn cụ thể cho các mô hình mới như đô thị
thông minh và blockchain. Để giải quyết vấn đề này, Đà Nẵng cần phối hợp chặt
chẽ với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện hành lang pháp lý,
tạo điều kiện thuận lợi cho việc thử nghiệm và triển khai các công nghệ mới.
Nhân
lực chất lượng cao là yếu tố then chốt để Đà Nẵng thực hiện thành công mục tiêu
trở thành "Thành phố AI". Thành phố cần thu hút và đào tạo một đội
ngũ chuyên gia có trình độ quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực mũi nhọn như vi
mạch bán dẫn, AI, và fintech. Để làm được điều này, Đà Nẵng cần xây dựng các
chương trình hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu, cũng
như tạo ra các chính sách ưu đãi để thu hút nhân tài.
KINH TẾ SỐ LÀ ĐỘNG LỰC CỐT LÕI
Kinh
tế số được xác định là động lực cốt lõi cho sự phát triển của Đà Nẵng. Thành
phố đặt mục tiêu kinh tế số sẽ chiếm 35-40% GRDP vào năm 2030. Để đạt được điều
này, ông Hồ Quang Bửu cho rằng Đà Nẵng cần chuyển mình mạnh mẽ từ việc ứng dụng
công nghệ hiện có sang việc tạo ra giá trị mới dựa trên dữ liệu và trí tuệ nhân
tạo. Các mục tiêu cụ thể đã được đặt ra, bao gồm tăng trưởng kinh tế lõi ít
nhất 15% mỗi năm, triển khai thí điểm sàn giao dịch dữ liệu, và hỗ trợ tối
thiểu 90% hộ kinh doanh tham gia nền tảng số.
Đà
Nẵng cũng đang tập trung vào việc phát triển hạ tầng chiến lược, bao gồm Khu
Công viên phần mềm số 2 và các Trung tâm dữ liệu quy mô quốc tế. Đây sẽ là nền
tảng vững chắc để thành phố hiện thực hóa mục tiêu trở thành "Thành phố
AI". Đồng thời, Đà Nẵng cam kết tạo lập môi trường kinh doanh minh bạch,
ứng dụng mạnh mẽ chính quyền số để phục vụ doanh nghiệp, thu hút dòng vốn công
nghệ cao và chuyên gia quốc tế.
Kỳ
vọng và nhu cầu từ cộng đồng công nghệ là rất lớn. Đà Nẵng luôn mở rộng cửa đón
chào các ý tưởng đột phá, sáng tạo, từ kinh tế không gian tầm thấp đến các giải
pháp fintech và công nghệ sinh học. Thành phố cũng mong muốn các tập đoàn lớn
đặt trụ sở nghiên cứu và sản xuất tại đây, cùng thành phố hiện thực hóa mục
tiêu thu hút khoảng 10 doanh nghiệp công nghệ số có doanh thu trên 1 tỷ USD.
Để
đạt được những mục tiêu này, Đà Nẵng rất cần sự hỗ trợ từ Chính phủ và các bộ,
ngành Trung ương trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý cho kinh tế dữ liệu,
mở rộng phạm vi thử nghiệm Sandbox và có chính sách thị thực đặc thù để thu hút
cộng đồng "du mục số" và chuyên gia quốc tế.
Với
tầm nhìn chiến lược và sự quyết tâm cao độ, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định
vị thế của mình trên bản đồ công nghệ toàn cầu. Thành phố không chỉ là một điểm
đến du lịch hấp dẫn mà còn là một trung tâm công nghệ tiên tiến, nơi hội tụ của
trí tuệ và sáng tạo. Hành trình trở thành "Thành phố AI" vào năm 2030
không chỉ là một mục tiêu mà còn là một lời cam kết mạnh mẽ của Đà Nẵng trong
việc đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam và khu vực.
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