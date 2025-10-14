Đà Nẵng đón đầu thị trường du lịch MICE

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Ngô Anh Văn
14/10/2025, 10:08
Với cơ sở hạ tầng hiện đại, dịch vụ du lịch cao cấp và chính sách hỗ trợ hấp dẫn, Đà Nẵng không chỉ thu hút các đoàn khách quốc tế mà còn khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch toàn cầu...
Đà Nẵng sở hữu những điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng lưu trú, vận chuyển và dịch vụ du lịch cao cấp, khiến nơi đây trở thành lựa chọn hàng đầu cho các sự kiện lớn tầm quốc gia và quốc tế.
Hội nghị Doanh nghiệp Tamil diễn ra từ ngày 21/2 đến 22/2/2025 là một ví dụ điển hình, với hơn 300 khách quốc tế từ hơn 30 quốc gia. Sự kiện này không chỉ tăng cường hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp Tamil mà còn thúc đẩy quan hệ giao thương trong khu vực châu Á.
KHÁCH MICE NHỘN NHỊP ĐẾN ĐÀ NẴNG
Năm 2025 đánh dấu một khởi đầu sôi động cho thị trường du lịch MICE tại Đà Nẵng, khi thành phố liên tục đón tiếp các đoàn khách lớn từ khắp nơi trên thế giới. Một trong những sự kiện nổi bật là chuyến thăm của 226 khách MICE từ Công ty TNHH Thế giới Bota-P, một doanh nghiệp hàng đầu tại Thái Lan.
Tháng 2/2025 cũng chứng kiến sự kiện The CTM Asia Conference and All Stars Awards 2025, thu hút khoảng 70 chuyên gia trong lĩnh vực MICE từ các thị trường châu Á và quốc tế. Sự kiện này có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao và chuyên gia về MICE, tạo cơ hội cho các đối tác kinh doanh và nhà tài trợ từ nhiều lĩnh vực khác nhau.
Việc sáp nhập Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, không chỉ là một thay đổi địa giới hành chính đơn thuần mà còn mở ra một chương mới cho sự phát triển ngành du lịch. Từ một vùng đất vốn đã giàu tài nguyên thiên nhiên, lịch sử và văn hóa, Đà Nẵng mới có cơ hội định hình lại bản đồ du lịch miền Trung Việt Nam, hướng đến trở thành trung tâm du lịch quốc gia và mang tầm quốc tế.
Theo số liệu của ngành Thống kê Đà Nẵng, trong tháng 9/2025 lượng khách du lịch do các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ khoảng 1,6 triệu lượt, tăng 42% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng qua, Đà Nẵng đón 14,4 triệu lượt khách, tăng 22,3%; trong đó khách quốc tế đạt 5,8 triệu lượt (+27,4%).
Thời gian lưu trú bình quân đạt 1,89 ngày/lượt, cao hơn cùng kỳ năm trước; doanh thu hai lĩnh vực lưu trú và ăn uống đạt gần 40.929 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu hoạt động lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch 9 tháng ước đạt 3.679 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ; số lượt khách do các cơ sở lữ hành phục vụ đạt 1,3 triệu lượt (+31%).
CHÍNH SÁCH HẤP DẪN THU HÚT KHÁCH
Để tiếp tục phát triển thị trường khách du lịch MICE, Đà Nẵng đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Thành phố không chỉ hỗ trợ tư vấn thủ tục đón đoàn mà còn tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tặng quà lưu niệm và hỗ trợ truyền thông cho các đoàn khách.
Đặc biệt, đối với các đoàn từ 500 khách trở lên, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ tiền trạm và khảo sát tổ chức sự kiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đoàn khách lớn.
Song song đó là các chương trình thí điểm như thu hút khách du lịch cưới từ thị trường Việt kiều, Singapore và Canada, cùng với việc đẩy mạnh du lịch MICE đã tạo thêm phân khúc mới, giúp gia tăng doanh thu và kéo dài thời gian lưu trú của khách.
Những năm gần đây nguồn cung lưu trú mới và các resort, khu nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Đà Nẵng được tăng cường, đi vào vận hành đã đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao trải nghiệm cho du khách. Đồng thời, các chính sách mở rộng thị thực, trong đó có đề xuất visa vàng, tạo nền tảng thu hút dòng khách dài hạn, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và quảng bá điểm đến.
Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa và Renaissance Danang Hoi An Resort & Spa là hai điểm đến nổi bật cho các đoàn MICE quốc tế. Với cơ sở vật chất hiện đại và dịch vụ chuyên nghiệp, các khu nghỉ dưỡng này đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, từ hội nghị, triển lãm đến các "siêu đám cưới" của giới tỷ phú Ấn Độ.
Bên cạnh đó, Sheraton Grand Danang còn nổi tiếng với việc là địa điểm ưa thích cho các "siêu đám cưới" kéo dài nhiều ngày của giới tỷ phú Ấn Độ, với quy mô từ 350 đến gần 700 khách mời, chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu khắt khe về ẩm thực và dịch vụ cá nhân hóa.
Khu nghỉ dưỡng này cũng được chọn đăng cai Đại hội Du lịch Golf Châu Á 2025 (AGTC 2025), thu hút hơn 350 khách quốc tế từ 35 quốc gia. Trong khi đó, Renaissance Danang Hoi An Resort & Spa là điểm đến được nhiều đoàn MICE quốc tế lựa chọn, đặc biệt từ các thị trường trọng điểm như Ấn Độ và Singapore.
Gần đây, khu nghỉ đã tổ chức thành công Gala Night cho 120 khách đến từ Ấn Độ thuộc lĩnh vực thép và cuộn kim loại. Sự kiện là minh chứng cho khả năng cá nhân hóa trải nghiệm của resort, từ thực đơn Ấn Độ, bài trí sân khấu, đến trải nghiệm tiệc trà giữa giờ cũng tái hiện nét văn hóa đặc trưng của phố cổ Hội An.
Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Van hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết năm 2025, thành phố đặt mục tiêu đón khoảng 80.700 lượt khách MICE, tăng 11% so với năm trước. Trong đó, lượng khách nội địa dự kiến đạt 40.000 lượt và khách quốc tế đạt 40.700 lượt.
Theo dự báo của các chuyên gia, trong tương lai, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Đà Nẵng hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho các sự kiện MICE lớn, thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến với thành phố biển xinh đẹp này.
Ẩn mình giữa đại ngàn Trường Sơn, Khe Sanh (Quảng Trị) không chỉ là địa danh ghi dấu lịch sử hào hùng mà đang vươn mình thành điểm sáng du lịch sinh thái – cộng đồng của miền Trung...
Theo báo cáo của Travel and Tour World (10/2025), hơn 72% khách du lịch toàn cầu hiện nay đặt dịch vụ trực tuyến với sự trợ giúp của công nghệ, trong đó hơn một nửa thực hiện qua điện thoại…
Vườn quốc gia Cát Tiên vừa được Mạng lưới du lịch Sinh thái Châu Á (AEN) trao tặng 4 giải thưởng danh giá trong khuôn khổ AEN International Ecotourism Awards 2025 (AEN-IEA 2025)- một trong những giải thưởng uy tín nhất khu vực nhằm tôn vinh các điểm đến du lịch sinh thái bền vững...
Sở Du lịch thành phố Huế vừa ban hành Quyết định số 339/QĐ-SDL về việc công nhận điểm du lịch Ga Huế, tại địa chỉ số 1 Bùi Thị Xuân, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Đây là một trong những nhà ga lâu đời nhất của Việt Nam, là công trình do con người sáng tạo mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp…
Vườn quốc gia Xuân Liên sở hữu hệ sinh thái rừng tự nhiên rộng lớn, nhiều loài động thực vật quý hiếm, trong đó có những loài đặc hữu chỉ tìm thấy tại đây. Việc nâng hạng khu bảo tồn thành vườn quốc gia mở ra cơ hội phát triển du lịch xanh song hành với bảo tồn thiên nhiên và sinh kế cộng đồng.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: