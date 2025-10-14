Đà Nẵng đón đầu thị trường du lịch MICE

Với cơ sở hạ tầng hiện đại, dịch vụ du lịch cao cấp và chính sách hỗ trợ hấp dẫn, Đà Nẵng không chỉ thu hút các đoàn khách quốc tế mà còn khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch toàn cầu...

Đà Nẵng sở hữu những điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng lưu trú, vận chuyển và dịch vụ du lịch cao cấp, khiến nơi đây trở thành lựa chọn hàng đầu cho các sự kiện lớn tầm quốc gia và quốc tế.

Hội nghị Doanh nghiệp Tamil diễn ra từ ngày 21/2 đến 22/2/2025 là một ví dụ điển hình, với hơn 300 khách quốc tế từ hơn 30 quốc gia. Sự kiện này không chỉ tăng cường hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp Tamil mà còn thúc đẩy quan hệ giao thương trong khu vực châu Á.

KHÁCH MICE NHỘN NHỊP ĐẾN ĐÀ NẴNG

Năm 2025 đánh dấu một khởi đầu sôi động cho thị trường du lịch MICE tại Đà Nẵng, khi thành phố liên tục đón tiếp các đoàn khách lớn từ khắp nơi trên thế giới. Một trong những sự kiện nổi bật là chuyến thăm của 226 khách MICE từ Công ty TNHH Thế giới Bota-P, một doanh nghiệp hàng đầu tại Thái Lan.

Tháng 2/2025 cũng chứng kiến sự kiện The CTM Asia Conference and All Stars Awards 2025, thu hút khoảng 70 chuyên gia trong lĩnh vực MICE từ các thị trường châu Á và quốc tế. Sự kiện này có sự tham dự của nhiều lãnh đạo cấp cao và chuyên gia về MICE, tạo cơ hội cho các đối tác kinh doanh và nhà tài trợ từ nhiều lĩnh vực khác nhau.

Một đám cưới cặp đôi Ấn Độ có hàng trăm tỷ phú là khách mời được tổ chức tại Resort cao cấp ở Đà Nẵng.

Việc sáp nhập Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, không chỉ là một thay đổi địa giới hành chính đơn thuần mà còn mở ra một chương mới cho sự phát triển ngành du lịch. Từ một vùng đất vốn đã giàu tài nguyên thiên nhiên, lịch sử và văn hóa, Đà Nẵng mới có cơ hội định hình lại bản đồ du lịch miền Trung Việt Nam, hướng đến trở thành trung tâm du lịch quốc gia và mang tầm quốc tế.

Theo số liệu của ngành Thống kê Đà Nẵng, trong tháng 9/2025 lượng khách du lịch do các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ khoảng 1,6 triệu lượt, tăng 42% so với cùng kỳ. Tính chung 9 tháng qua, Đà Nẵng đón 14,4 triệu lượt khách, tăng 22,3%; trong đó khách quốc tế đạt 5,8 triệu lượt (+27,4%).

Thời gian lưu trú bình quân đạt 1,89 ngày/lượt, cao hơn cùng kỳ năm trước; doanh thu hai lĩnh vực lưu trú và ăn uống đạt gần 40.929 tỷ đồng, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu hoạt động lữ hành và các dịch vụ hỗ trợ du lịch 9 tháng ước đạt 3.679 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ; số lượt khách do các cơ sở lữ hành phục vụ đạt 1,3 triệu lượt (+31%).

CHÍNH SÁCH HẤP DẪN THU HÚT KHÁCH

Để tiếp tục phát triển thị trường khách du lịch MICE, Đà Nẵng đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ hấp dẫn. Thành phố không chỉ hỗ trợ tư vấn thủ tục đón đoàn mà còn tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tặng quà lưu niệm và hỗ trợ truyền thông cho các đoàn khách.

Đặc biệt, đối với các đoàn từ 500 khách trở lên, Đà Nẵng sẽ hỗ trợ tiền trạm và khảo sát tổ chức sự kiện, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đoàn khách lớn.

Khách trải nghiệm pha chế Cafe tại Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa. Ảnh Ngô Anh Văn

Song song đó là các chương trình thí điểm như thu hút khách du lịch cưới từ thị trường Việt kiều, Singapore và Canada, cùng với việc đẩy mạnh du lịch MICE đã tạo thêm phân khúc mới, giúp gia tăng doanh thu và kéo dài thời gian lưu trú của khách.

Những năm gần đây nguồn cung lưu trú mới và các resort, khu nghỉ dưỡng quy mô lớn tại Đà Nẵng được tăng cường, đi vào vận hành đã đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao trải nghiệm cho du khách. Đồng thời, các chính sách mở rộng thị thực, trong đó có đề xuất visa vàng, tạo nền tảng thu hút dòng khách dài hạn, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư và quảng bá điểm đến.

Nét văn hóa Việt phục vụ khách tại Resort 5 sao ở Đà Nẵng. Ảnh Ngô Anh Văn

Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa và Renaissance Danang Hoi An Resort & Spa là hai điểm đến nổi bật cho các đoàn MICE quốc tế. Với cơ sở vật chất hiện đại và dịch vụ chuyên nghiệp, các khu nghỉ dưỡng này đã tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, từ hội nghị, triển lãm đến các "siêu đám cưới" của giới tỷ phú Ấn Độ.

Bên cạnh đó, Sheraton Grand Danang còn nổi tiếng với việc là địa điểm ưa thích cho các "siêu đám cưới" kéo dài nhiều ngày của giới tỷ phú Ấn Độ, với quy mô từ 350 đến gần 700 khách mời, chứng minh khả năng đáp ứng các yêu cầu khắt khe về ẩm thực và dịch vụ cá nhân hóa.

Khu nghỉ dưỡng này cũng được chọn đăng cai Đại hội Du lịch Golf Châu Á 2025 (AGTC 2025), thu hút hơn 350 khách quốc tế từ 35 quốc gia. Trong khi đó, Renaissance Danang Hoi An Resort & Spa là điểm đến được nhiều đoàn MICE quốc tế lựa chọn, đặc biệt từ các thị trường trọng điểm như Ấn Độ và Singapore.

Gần đây, khu nghỉ đã tổ chức thành công Gala Night cho 120 khách đến từ Ấn Độ thuộc lĩnh vực thép và cuộn kim loại. Sự kiện là minh chứng cho khả năng cá nhân hóa trải nghiệm của resort, từ thực đơn Ấn Độ, bài trí sân khấu, đến trải nghiệm tiệc trà giữa giờ cũng tái hiện nét văn hóa đặc trưng của phố cổ Hội An.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Van hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, cho biết năm 2025, thành phố đặt mục tiêu đón khoảng 80.700 lượt khách MICE, tăng 11% so với năm trước. Trong đó, lượng khách nội địa dự kiến đạt 40.000 lượt và khách quốc tế đạt 40.700 lượt.

Theo dự báo của các chuyên gia, trong tương lai, với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Đà Nẵng hứa hẹn sẽ tiếp tục là điểm đến lý tưởng cho các sự kiện MICE lớn, thu hút ngày càng nhiều du khách quốc tế đến với thành phố biển xinh đẹp này.