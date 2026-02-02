Thứ Hai, 02/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Du lịch

Động lực mới cho du lịch và kinh tế vùng biên

Nguyệt Hà

02/02/2026, 13:02

Lễ hội “Sắc Đào Xứ Lạng – Kết nối muôn phương” không chỉ là ngày hội mùa xuân, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về nội lực văn hóa, niềm tin phát triển xanh – bền vững của vùng biên cương. Đây là cơ hội để chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay lan tỏa hình ảnh Lạng Sơn – vùng đất hội tụ sắc xuân và tiềm năng kết nối bốn phương.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Từ ngày 1/1 đến 16/3/2026, tỉnh Lạng Sơn chính thức khởi động chuỗi hoạt động Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng và các sự kiện mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, với chủ đề “Sắc Đào Xứ Lạng – Kết nối muôn phương”.

Chương trình khai mạc sẽ diễn ra vào tối 7/2/2026 trên đường Hùng Vương (TP. Lạng Sơn) và được truyền hình trực tiếp. Lễ hội không chỉ nhằm tôn vinh giá trị của cây hoa đào – biểu tượng mùa xuân Xứ Lạng, mà còn là hoạt động thiết thực kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026), mở đầu chuỗi sự kiện kinh tế – văn hóa xuyên suốt quý I/2026.

Trong khuôn khổ lễ hội, tỉnh Lạng Sơn triển khai hàng loạt hoạt động quy mô, nổi bật như: Đường hoa Xuân và không gian quảng bá hoa đào Xứ Lạng; Hội chợ hoa đào, cuộc thi và trưng bày Cây hoa đào đẹp Xứ Lạng; Giải chạy phong trào “Cung đường Hoa Đào”, cuộc thi vẽ tranh hoa đào đẹp; Các chương trình nghệ thuật như “Thanh âm Xứ Lạng”, Liên hoan diễn xướng Chầu văn, Hội hát Then, Sli, lượn, thi Lày Cỏ, Hội Báo Xuân, Ngày thơ Nguyên tiêu, đợt phim mừng Đảng mừng Xuân, cùng các chương trình giao lưu văn nghệ với Đoàn nghệ thuật Thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc).

Song song đó, nhiều hoạt động xúc tiến du lịch và trải nghiệm cũng sẽ diễn ra đồng loạt như: trưng bày tiềm năng du lịch Lạng Sơn, Lễ hội ẩm thực Xứ Lạng, Hội đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng lần IV, Lễ hội đền Kỳ Cùng – Tả Phủ, và các lễ hội truyền thống tại xã, phường...

Theo số liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn, năm 2025, tỉnh đã đón khoảng 2,9 triệu lượt khách du lịch, tăng gần 18% so với năm 2024. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.150 tỷ đồng, đóng góp ngày càng lớn vào GRDP của tỉnh.

Với quy mô và thời gian tổ chức kéo dài 2,5 tháng, Lễ hội hoa đào 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao lượng khách lưu trú, kích cầu các ngành hàng tiêu dùng – dịch vụ dịp đầu năm.

Nhiều doanh nghiệp trong ngành nhà hàng, khách sạn, vận tải, đặc sản địa phương đã chủ động tăng công suất phục vụ, mở rộng các hoạt động giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực và trải nghiệm bản địa nhằm đón đầu dòng khách gia tăng trong thời gian lễ hội.

Theo định hướng của UBND tỉnh, Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng sẽ trở thành sự kiện thường niên mang tầm khu vực, qua đó xây dựng hình ảnh Lạng Sơn là “trung tâm văn hóa – du lịch bền vững miền biên giới phía Bắc”, kết nối hiệu quả với du lịch biên mậu, phát triển chuỗi trải nghiệm dọc hành lang kinh tế Hữu Nghị – Đồng Đăng – Cửa khẩu Tân Thanh – Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn – Tràng Định.

Lễ hội Chùa Hương 2026: Hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Di sản văn hóa thiên nhiên thế giới

18:08, 23/01/2026

Lễ hội Chùa Hương 2026: Hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Di sản văn hóa thiên nhiên thế giới

Lễ hội Cơm mới của người Mường tại Ninh Bình trở thành Di sản quốc gia

14:46, 20/01/2026

Lễ hội Cơm mới của người Mường tại Ninh Bình trở thành Di sản quốc gia

Đặc sắc Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

07:32, 12/01/2026

Đặc sắc Lễ hội Hoa anh đào Mường Phăng 2026

Từ khóa:

du lịch bền vững hội chợ hoa đào Lạng Sơn Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng 2026 tăng trưởng du lịch

Đọc thêm

Khởi động Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Khởi động Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

Ngày 1/2, Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai cho biết, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong đã ký quyết định số 199/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án tổ chức Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026…

Nhã nhạc Cung đình Huế kể câu chuyện du lịch tại Australia

Nhã nhạc Cung đình Huế kể câu chuyện du lịch tại Australia

Trong khuôn khổ các hoạt động ngoại giao văn hóa Việt Nam – Australia, thành phố Huế đã giới thiệu tới công chúng Australia hình ảnh một đô thị di sản giàu bản sắc thông qua chương trình biểu diễn Nhã nhạc Cung đình Huế tại Sydney...

Giữ sắc xuân trên những cành đào Sa Pa

Giữ sắc xuân trên những cành đào Sa Pa

Những ngày Tết Nguyên đán cận kề, trên các tuyến đường vùng cao Tây Bắc, nhất là cung đường Quốc lộ 4D uốn lượn giữa mây núi Sa Pa, không khí xuân hiện hữu rõ ràng hơn bao giờ hết. Xe máy của bà con từ các bản làng nối đuôi nhau xuống núi, phía sau chở đầy những cành đào rừng phủ rêu xanh, cắt ngang màn sương mỏng, đi về phía chợ đào lớn nhất tỉnh Lào Cai...

Rộn ràng hội chợ hoa đào tại xứ Thanh mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Rộn ràng hội chợ hoa đào tại xứ Thanh mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Không chỉ là điểm đến mua sắm dịp Tết, Hội chợ Hoa đào xã Thọ Phú mừng Xuân Bính Ngọ 2026 còn là không gian văn hoá đặc sắc, tôn vinh nghề trồng đào truyền thống và khẳng định vị thế vùng đào nổi tiếng của Thanh Hoá.

Seoul đang cố gắng xanh hoá và bền vững du lịch

Seoul đang cố gắng xanh hoá và bền vững du lịch

Từ thẻ phòng tái chế đến năng lượng tái tạo, Seoul đang nỗ lực tiến gần hơn tới các mục tiêu phát triển bền vững...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 05-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 05-2026

Thị trường nhà thông minh mở rộng nhanh chóng

eMagazine

Thị trường nhà thông minh mở rộng nhanh chóng

Tốc độ già hóa dân số ở châu Á

Thế giới

Tốc độ già hóa dân số ở châu Á

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Các doanh nghiệp bán dẫn Trung Quốc bội thu năm 2025

Kinh tế số

2

Năm 2025: Nhà ở xã hội vượt kế hoạch đề ra, dữ liệu BĐS quốc gia được tăng tốc hoàn thiện

Bất động sản

3

Giá trị thanh toán không dùng tiền mặt năm 2025 gấp khoảng 28 lần GDP

Tài chính

4

Từ 1/2/2026, thời hạn xác nhận hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế XNK được ấn định tối đa 3 ngày

Tài chính

5

Bộ Y tế đề nghị các địa phương siết chặt an toàn thực phẩm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy