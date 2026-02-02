Động lực mới cho du lịch và kinh tế vùng biên

Lễ hội “Sắc Đào Xứ Lạng – Kết nối muôn phương” không chỉ là ngày hội mùa xuân, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về nội lực văn hóa, niềm tin phát triển xanh – bền vững của vùng biên cương. Đây là cơ hội để chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay lan tỏa hình ảnh Lạng Sơn – vùng đất hội tụ sắc xuân và tiềm năng kết nối bốn phương.

Từ ngày 1/1 đến 16/3/2026, tỉnh Lạng Sơn chính thức khởi động chuỗi hoạt động Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng và các sự kiện mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, với chủ đề “Sắc Đào Xứ Lạng – Kết nối muôn phương”.

Chương trình khai mạc sẽ diễn ra vào tối 7/2/2026 trên đường Hùng Vương (TP. Lạng Sơn) và được truyền hình trực tiếp. Lễ hội không chỉ nhằm tôn vinh giá trị của cây hoa đào – biểu tượng mùa xuân Xứ Lạng, mà còn là hoạt động thiết thực kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2026), mở đầu chuỗi sự kiện kinh tế – văn hóa xuyên suốt quý I/2026.

Trong khuôn khổ lễ hội, tỉnh Lạng Sơn triển khai hàng loạt hoạt động quy mô, nổi bật như: Đường hoa Xuân và không gian quảng bá hoa đào Xứ Lạng; Hội chợ hoa đào, cuộc thi và trưng bày Cây hoa đào đẹp Xứ Lạng; Giải chạy phong trào “Cung đường Hoa Đào”, cuộc thi vẽ tranh hoa đào đẹp; Các chương trình nghệ thuật như “Thanh âm Xứ Lạng”, Liên hoan diễn xướng Chầu văn, Hội hát Then, Sli, lượn, thi Lày Cỏ, Hội Báo Xuân, Ngày thơ Nguyên tiêu, đợt phim mừng Đảng mừng Xuân, cùng các chương trình giao lưu văn nghệ với Đoàn nghệ thuật Thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc).

Song song đó, nhiều hoạt động xúc tiến du lịch và trải nghiệm cũng sẽ diễn ra đồng loạt như: trưng bày tiềm năng du lịch Lạng Sơn, Lễ hội ẩm thực Xứ Lạng, Hội đua bè mảng trên sông Kỳ Cùng lần IV, Lễ hội đền Kỳ Cùng – Tả Phủ, và các lễ hội truyền thống tại xã, phường...

Theo số liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lạng Sơn, năm 2025, tỉnh đã đón khoảng 2,9 triệu lượt khách du lịch, tăng gần 18% so với năm 2024. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 2.150 tỷ đồng, đóng góp ngày càng lớn vào GRDP của tỉnh.

Với quy mô và thời gian tổ chức kéo dài 2,5 tháng, Lễ hội hoa đào 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao lượng khách lưu trú, kích cầu các ngành hàng tiêu dùng – dịch vụ dịp đầu năm.

Nhiều doanh nghiệp trong ngành nhà hàng, khách sạn, vận tải, đặc sản địa phương đã chủ động tăng công suất phục vụ, mở rộng các hoạt động giới thiệu sản phẩm OCOP, ẩm thực và trải nghiệm bản địa nhằm đón đầu dòng khách gia tăng trong thời gian lễ hội.

Theo định hướng của UBND tỉnh, Lễ hội Hoa Đào Xứ Lạng sẽ trở thành sự kiện thường niên mang tầm khu vực, qua đó xây dựng hình ảnh Lạng Sơn là “trung tâm văn hóa – du lịch bền vững miền biên giới phía Bắc”, kết nối hiệu quả với du lịch biên mậu, phát triển chuỗi trải nghiệm dọc hành lang kinh tế Hữu Nghị – Đồng Đăng – Cửa khẩu Tân Thanh – Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn – Tràng Định.