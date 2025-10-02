Đà Nẵng: Động lực tăng trưởng của khu vực miền Trung

Sáng 2/10/2025, Cục xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công thương thành phố Đà Nẵng và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hội nghị kết nối giao thương, xúc tiến xuất khẩu - Đà Nẵng 2025 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với nhiều điểm cầu trong nước và quốc tế.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh: "Sau khi sáp nhập với tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng đã trở thành đô thị có quy mô lớn hàng đầu cả nước với diện tích gần 12.000 km2, dân số trên 3 triệu người, đồng thời sở hữu hệ thống hạ tầng chiến lược gồm 2 sân bay, 2 cảng biển loại I, cửa khẩu quốc tế Nam Giang và mạng lưới giao thông kết nối Bắc - Nam và hành lang kinh tế Đông - Tây".

Đây là nền tảng quan trọng để Đà Nẵng không chỉ giữ vai trò trung tâm kinh tế miền Trung, mà còn vươn tầm trở thành điểm trung chuyển hàng hóa và dịch vụ của khu vực. Đặc biệt, việc triển khai Khu thương mại tự do gần 1.900 ha với 7 khu chức năng hiện đại, kết nối trực tiếp cảng Liên Chiểu, sân bay quốc tế, khu công nghệ cao và Trung tâm tài chính quốc tế đã mở ra không gian phát triển mới, hình thành hệ sinh thái thương mại - công nghiệp - dịch vụ năng động, hội nhập sâu rộng. Đây sẽ là cú hích quan trọng giúp thành phố bứt phá trong hợp tác đầu tư, sản xuất và xuất khẩu.

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 8 tháng năm 2025 của thành phố Đà Nẵng, ông Bửu cho biết tiếp tục ổn định, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 5,9 tỷ USD, tăng gần 13% so với cùng kỳ. Hàng hóa Đà Nẵng đã có mặt tại hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ, với nhiều sản phẩm chủ lực như dệt may, thủy sản, đồ gỗ, thủ công mỹ nghệ, cơ khí, điện tử… Những kết quả này cho thấy tiềm năng và năng lực ngày càng lớn của doanh nghiệp Đà Nẵng trong hội nhập quốc tế.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngô Anh Văn.

“Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, việc tổ chức Hội nghị hôm nay mang ý nghĩa hết sức thiết thực. Đây là dịp để doanh nghiệp trong và ngoài nước gặp gỡ, trao đổi, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường, đồng thời cũng là cơ hội để Đà Nẵng giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và lợi thế của mình đến bạn bè quốc tế”, ông Hồ Quang Bửu khẳng định, và tin tưởng rằng Hội nghị sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại, đầu tư, xuất khẩu, tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ cho thành phố và khu vực.

Theo ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Đà Nẵng nằm ở trung điểm của đất nước, không chỉ là "trái tim" kinh tế của khu vực miền Trung, mà còn là cửa ngõ hàng hải quan trọng nhìn ra Biển Đông. Vị thế này càng được củng cố khi thành phố là điểm cuối phía Đông của Hành lang kinh tế Đông - Tây, một tuyến giao thương huyết mạch kết nối Việt Nam với Lào, Thái Lan và Myanmar. Điều này biến Đà Nẵng thành một đầu mối logistics tự nhiên, không chỉ phục vụ cho hàng hóa nội địa mà còn là điểm trung chuyển lý tưởng cho hàng hóa của cả khu vực tiểu vùng Mê Kông rộng lớn và vươn ra thị trường quốc tế.

Phó cục trưởng Cục xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) Lê Hoàng Tài phát biểu tại hội nghị.

Việc Chính phủ phê duyệt thành lập Khu thương mại tự do Đà Nẵng- mô hình tiên phong kết hợp thể chế đặc thù, cơ sở hạ tầng hiện đại, và cách tiếp cận đổi mới sáng tạo, mở ra cơ hội thuận lợi cho việc phát triển xuất khẩu, thu hút đầu tư, và hình thành các chuỗi cung ứng, sản xuất có giá trị gia tăng cao ngay tại địa phương. Cùng với Khu công nghệ cao Đà Nẵng và hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin phát triển mạnh sẽ là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp ứng dụng các giải pháp số hóa, tự động hóa, và công nghệ tiên tiến, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Ông Tài cho rằng việc hợp nhất Quảng Nam với Đà Nẵng đã mở rộng đáng kể không gian phát triển và nguồn lực hạ tầng, nhân lực, tài nguyên, tạo điều kiện hình thành các khu công nghiệp, logistic, và thương mại lớn, liên kết trực tiếp với cảng Tiên Sa và các cảng biển phụ trợ khác. Đây là cơ hội để Đà Nẵng xây dựng chuỗi cung ứng khép kín, từ sản xuất, chế biến đến xuất khẩu, giảm chi phí logistics, nâng cao hiệu quả vận hành, đồng thời tận dụng vị trí trung tâm kết nối với các thị trường ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU và Hoa Kỳ.

"Đà Nẵng sẽ không chỉ phát huy vai trò trung tâm thương mại và xuất khẩu của miền Trung, mà còn trở thành hình mẫu phát triển kinh tế hiện đại, sáng tạo, bền vững, góp phần nâng cao vị thế quốc tế và năng lực cạnh tranh của Việt Nam", ông Tài kỳ vọng.

Giới thiệu sản phẩm yến sào Quảng Nam tại hành lang hội nghị. Ảnh: Ngô Anh Văn.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ Công Thương và các đại biểu tập trung trao đổi các nội dung về: Bối cảnh quốc tế và định hướng xúc tiến xuất khẩu giai đoạn 2025-2030; Chiến lược đa dạng hóa sản phẩm và thị trường trong bối cảnh biến động về tình hình xuất khẩu trên thế giới; Thông tin về tình hình thị trường Hoa Kỳ và các lưu ý đối với doanh nghiệp; Tiềm năng thị trường nông thủy sản, thực phẩm tại Trung Quốc; Chứng nhận Halal – Tấm vé thông hành vào thị trường Hồi giáo; Liên kết vùng và giải pháp phát triển logistics gắn với khu thương mại tự do - Động lực mới cho xuất khẩu miền Trung.