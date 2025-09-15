Đà Nẵng dự kiến tăng giá thuê chung cư xã hội thuộc tài sản công gấp 3 - 4 lần

Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng đang lấy ý kiến về Phương án điều chỉnh giá thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó, dự kiến sẽ tăng trung bình gấp 3-4 lần giá thuê hiện tại. Lộ trình điều chỉnh trong thời gian 5 năm…

Theo Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng, hiện nay, Đà Nẵng đang quản lý số lượng chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công lớn nhất cả nước, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, qua rà soát, hầu hết giá thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công được xác định tại thời điểm nghiệm thu đưa vào sử dụng, chưa được điều chỉnh, cập nhật đầy đủ kinh phí bảo trì nhà ở dẫn đến tình trạng giá thuê nhà thấp, không đảm bảo nguồn kinh phí để bảo trì nhà ở. Vì vậy, hàng năm, bên cạnh nguồn tiền thuê nhà trích lại để thực hiện công tác bảo trì nhà chung cư, ngân sách thành phố còn cấp bổ sung nhằm thực hiện công tác sửa chữa lớn

Tại Báo cáo kiểm toán hoạt động chương trình nhà ở xã hội của thành phố Đà Nẵng kèm theo Công văn số 74/KTNN-TH, Kiểm toán Nhà nước đã nêu: “Giá cho thuê chưa tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước, thiếu cơ sở và chưa phù hợp với thực tế”. Đồng thời, mức lương tối thiểu Vùng cũng được Chính phủ điều chỉnh tăng qua các năm để tương ứng với tình hình phát triển kinh tế - xã hội: từ năm 2002, mức lương tối thiểu vùng là 290.000 đồng/tháng, đến nay, mức lương tối thiểu vùng là 4.410.000 đồng/tháng. Do đó, việc tính toán điều chỉnh giá thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố là cần thiết.

Đơn vị cũng cho biết UBND Thành phố đã giao Trung tâm Quản lý và khai thác nhà (thuộc Sở Xây dựng) đang quản lý, bố trí thuê đối với 42 khu chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công, theo đó, chưa điều chỉnh giá thuê đối với khu chung cư Hòa Minh; LĐS Hòa Cường; Thuận Phước (nhà chung cư xuống cấp, thuộc diện phải phá dỡ, đã có kế hoạch di dời); Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm (đang thực hiện nâng cấp, cải tạo và sẽ thực hiện điều chỉnh giá sau khi hoàn thành dự án nâng cấp);

Chung cư thu nhập thấp Tân Trà (đã xác định giá thuê năm 2023, đang thực hiện bố trí thuê đối với hộ dân tại Khu nhà liền kề Tân Trà, Đông Trà theo chính sách hỗ trợ của HĐND Thành phố); Chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên (đã xác định giá thuê năm 2025).

Bên cạnh đó, đề xuất điều chỉnh giá thuê đối với 36 khu chung cư.

Cụ thể theo dự thảo, giá thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công sau điều chỉnh tăng trung bình gấp khoảng 3-4 lần giá thuê hiện tại. Lộ trình điều chỉnh trong thời gian 5 năm (từ năm 2026 đến hết năm 2030, giá thuê năm 2030 là mức giá theo kỳ tính toán lần này).

Đơn cử, Khu chung cư Nam Tuyên Sơn từ 5.629 đồng/m2 hiện nay lên 7.320 đồng/m2 vào năm 2026, 17.760 đồng/m2 vào năm 2028 và 33.410 đồng/m2 vào năm 2030; Khu chung cư 12 tầng Làng cá Nại Hiên Đông từ 15.000 đồng/m2 hiện nay lên 19.500 đồng/m2 vào năm 2026, 29.530 đồng/m2 vào năm 2028, và 44.590 đồng/m2 vào năm 20230; Khu chung cư 11 tầng tại Khu dân cư Phong Bắc từ 14.000 đồng/m2 hiện nay lên 18.200 đồng/m2 vào năm 2026, 28.790 đồng/m2 vào 2028, và 44.670 đồng/m2 vào năm 2030…

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến về phương án nêu trên, gửi Sở Xây dựng trước ngày 25/9/2025 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.