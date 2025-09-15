Thứ Hai, 15/09/2025

Trang chủ Bất động sản

Đà Nẵng dự kiến tăng giá thuê chung cư xã hội thuộc tài sản công gấp 3 - 4 lần

Thanh Xuân

15/09/2025, 13:58

Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng đang lấy ý kiến về Phương án điều chỉnh giá thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Trong đó, dự kiến sẽ tăng trung bình gấp 3-4 lần giá thuê hiện tại. Lộ trình điều chỉnh trong thời gian 5 năm…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Sở Xây dựng Thành phố Đà Nẵng, hiện nay, Đà Nẵng đang quản lý số lượng chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công lớn nhất cả nước, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, qua rà soát, hầu hết giá thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công được xác định tại thời điểm nghiệm thu đưa vào sử dụng, chưa được điều chỉnh, cập nhật đầy đủ kinh phí bảo trì nhà ở dẫn đến tình trạng giá thuê nhà thấp, không đảm bảo nguồn kinh phí để bảo trì nhà ở. Vì vậy, hàng năm, bên cạnh nguồn tiền thuê nhà trích lại để thực hiện công tác bảo trì nhà chung cư, ngân sách thành phố còn cấp bổ sung nhằm thực hiện công tác sửa chữa lớn

Tại Báo cáo kiểm toán hoạt động chương trình nhà ở xã hội của thành phố Đà Nẵng kèm theo Công văn số 74/KTNN-TH, Kiểm toán Nhà nước đã nêu: “Giá cho thuê chưa tuân thủ đúng các quy định của Nhà nước, thiếu cơ sở và chưa phù hợp với thực tế”. Đồng thời, mức lương tối thiểu Vùng cũng được Chính phủ điều chỉnh tăng qua các năm để tương ứng với tình hình phát triển kinh tế - xã hội: từ năm 2002, mức lương tối thiểu vùng là 290.000 đồng/tháng, đến nay, mức lương tối thiểu vùng là 4.410.000 đồng/tháng. Do đó, việc tính toán điều chỉnh giá thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công trên địa bàn thành phố là cần thiết.

Đơn vị cũng cho biết UBND Thành phố đã giao Trung tâm Quản lý và khai thác nhà (thuộc Sở Xây dựng) đang quản lý, bố trí thuê đối với 42 khu chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công, theo đó, chưa điều chỉnh giá thuê đối với khu chung cư Hòa Minh; LĐS Hòa Cường; Thuận Phước (nhà chung cư xuống cấp, thuộc diện phải phá dỡ, đã có kế hoạch di dời); Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Hòa Cầm (đang thực hiện nâng cấp, cải tạo và sẽ thực hiện điều chỉnh giá sau khi hoàn thành dự án nâng cấp);

Chung cư thu nhập thấp Tân Trà (đã xác định giá thuê năm 2023, đang thực hiện bố trí thuê đối với hộ dân tại Khu nhà liền kề Tân Trà, Đông Trà theo chính sách hỗ trợ của HĐND Thành phố); Chung cư xã hội cho người có công với cách mạng tại đường Vũ Mộng Nguyên (đã xác định giá thuê năm 2025).

Bên cạnh đó, đề xuất điều chỉnh giá thuê đối với 36 khu chung cư.

Cụ thể theo dự thảo, giá thuê chung cư nhà ở xã hội thuộc tài sản công sau điều chỉnh tăng trung bình gấp khoảng 3-4 lần giá thuê hiện tại. Lộ trình điều chỉnh trong thời gian 5 năm (từ năm 2026 đến hết năm 2030, giá thuê năm 2030 là mức giá theo kỳ tính toán lần này).

Đơn cử, Khu chung cư Nam Tuyên Sơn từ 5.629 đồng/m2 hiện nay lên 7.320 đồng/m2 vào năm 2026, 17.760 đồng/m2 vào năm 2028 và 33.410 đồng/m2 vào năm 2030; Khu chung cư 12 tầng Làng cá Nại Hiên Đông từ 15.000 đồng/m2 hiện nay lên 19.500 đồng/m2 vào năm 2026, 29.530 đồng/m2 vào năm 2028, và 44.590 đồng/m2 vào năm 20230; Khu chung cư 11 tầng tại Khu dân cư  Phong Bắc từ 14.000 đồng/m2 hiện nay lên 18.200 đồng/m2 vào năm 2026, 28.790 đồng/m2 vào 2028, và 44.670 đồng/m2 vào năm 2030…

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến về phương án nêu trên, gửi Sở Xây dựng trước ngày 25/9/2025 để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định.

Hà Nội sẽ xây thêm khu nhà ở xã hội tại xã Hoài Đức

22:17, 12/09/2025

Hà Nội sẽ xây thêm khu nhà ở xã hội tại xã Hoài Đức

Từ khóa:

bất động sản Đà Nẵng điều chỉnh giá thuê nhà ở xã hội Vneconomy

Đọc thêm

Phân khúc chung cư phía Nam tăng lượng giao dịch

Phân khúc chung cư phía Nam tăng lượng giao dịch

Thị trường bất động sản phía Nam, nhất là tại TP.HCM, đang cho thấy những tín hiệu phục hồi rõ nét. Sau giai đoạn trầm lắng vì khó khăn tín dụng và tâm lý e ngại từ phía khách hàng, lượng giao dịch, đặc biệt là ở phân khúc chung cư đã có sự gia tăng đáng kể.

Người có nhà vẫn được mua nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

Người có nhà vẫn được mua nhà ở xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quy định về các trường hợp người dân đã có nhà ở nhưng vẫn được xem xét hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội nếu đáp ứng điều kiện về khoảng cách…

Đồng Nai rút ngắn 50% thời gian thẩm định, cấp phép các dự án nhà ở xã hội

Đồng Nai rút ngắn 50% thời gian thẩm định, cấp phép các dự án nhà ở xã hội

Các chủ đầu tư được tỉnh Đồng Nai tạo điều kiện rút ngắn 50% thời gian thẩm định và cấp phép so với các văn bản của Trung ương. Đồng thời, các thủ tục liên quan đến phòng cháy, chữa cháy cũng được lồng ghép ngay trong quy trình cấp phép, giảm bớt chồng chéo...

Hà Nội đề xuất mức lãi cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

Hà Nội đề xuất mức lãi cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm

UBND Thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức cho vay, lãi suất cho vay đối với người nghèo, các đối tượng chính sách khác và đối tượng đặc thù của Hà Nội. Trong đó, lãi suất cho vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội là 4,8%/năm…

Avenue Garden by OSI: Khai mở tiềm năng giữa trục giao thương thịnh vượng

Avenue Garden by OSI: Khai mở tiềm năng giữa trục giao thương thịnh vượng

Giữa nhịp phát triển sôi động của phía Tây Hà Nội, Avenue Garden by OSI nổi lên như một dự án thấp tầng hiếm hoi hội tụ đủ giá trị đầu tư, an cư và truyền đời.

