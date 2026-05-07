Đà Nẵng: Gần 1.000 gian hàng tham gia Triển lãm quốc tế Vietbuild 2026
Đào Ngọc Anh
07/05/2026, 08:44
Sáng 6/5, Triển lãm quốc tế Vietbuild Đà Nẵng 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Đà Nẵng, với sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh và Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam cùng đại diện các bộ, ngành, địa phương và đông đảo doanh nghiệp trong, ngoài nước.
Theo ban tổ chức, triển lãm năm nay thu hút khoảng 220 doanh nghiệp với gần 1.000 gian hàng, trưng bày đa dạng sản phẩm, công nghệ mới trong các lĩnh vực xây dựng, vật liệu xây dựng, bất động sản và trang trí nội – ngoại thất.
Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh nhấn mạnh Vietbuild là hoạt động xúc tiến thương mại thường niên có quy mô lớn của ngành xây dựng, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và thúc đẩy hợp tác đầu tư.
Về phía địa phương, Phó Chủ tịch Lê Quang Nam đánh giá cao vai trò của triển lãm trong việc kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy thị trường xây dựng – bất động sản, đồng thời tạo điều kiện để Đà Nẵng tiếp cận các giải pháp công nghệ mới phục vụ phát triển đô thị.
Triển lãm diễn ra từ ngày 6–10/5/2026, là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại chuyên ngành xây dựng quy mô lớn tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên, thu hút sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp và khách tham quan.
Việc quy tụ số lượng lớn doanh nghiệp và gian hàng giúp Vietbuild tiếp tục là điểm hẹn quan trọng của ngành xây dựng khu vực, góp phần thúc đẩy kết nối cung – cầu, chuyển giao công nghệ và mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh.
Trong bối cảnh thời gian gần đây, thị trường bất động sản tại Đà Nẵng có dấu hiệu khởi sắc, kéo theo nhu cầu đầu tư xây dựng, hoàn thiện dự án và nâng cấp hạ tầng gia tăng, các triển lãm chuyên ngành như Vietbuild càng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp giải pháp vật liệu, công nghệ và thiết bị phù hợp với xu hướng mới của thị trường.
Đáng chú ý, sự gia tăng hoạt động xây dựng không chỉ đến từ các dự án nhà ở, đô thị mà còn gắn với nhu cầu phát triển hạ tầng du lịch, dịch vụ và công nghiệp tại địa phương. Điều này đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng công trình, hiệu quả sử dụng năng lượng và yếu tố bền vững.
Trong bối cảnh đó, Vietbuild không chỉ là kênh xúc tiến thương mại mà còn góp phần định hướng thị trường, giúp doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp cận các xu hướng như vật liệu xanh, công nghệ tiết kiệm năng lượng và giải pháp xây dựng hiện đại, qua đó nâng cao chất lượng phát triển đô thị và củng cố vai trò của Đà Nẵng như một trung tâm xây dựng – bất động sản của khu vực miền Trung trong giai đoạn tới.
