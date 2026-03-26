Vietbuild Hà Nội 2026: Động lực xanh cho ngành xây dựng

Với sự tham gia của hơn 2.500 gian hàng, Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 tập trung vào các giải pháp xanh và số hóa. Sự kiện này giúp doanh nghiệp xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ quốc tế và tạo động lực phát triển bền vững cho toàn ngành Xây dựng...

Ngày 26/3/2026, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tham dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026. Sự kiện diễn ra từ 26 - 30/3 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Với chủ đề: “Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản - Giao thông xanh”, Triển lãm do Bộ Xây dựng và UBND Hà Nội chỉ đạo, bảo trợ, phối hợp cùng Công ty Tổ chức triển lãm quốc tế Vietbuild tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao ý nghĩa của chủ đề triển lãm khi việc bổ sung trụ cột “giao thông xanh” góp phần hình thành hệ sinh thái phát triển toàn diện, phù hợp xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của đất nước. Bên cạnh đó, sự kiện được tổ chức tại VEC là công trình hiện đại tầm cỡ quốc tế, thể hiện năng lực thiết kế, thi công và làm chủ công nghệ của ngành xây dựng Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026.

Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, ngành Xây dựng đã mạnh dạn đổi mới tư duy, chuyển từ trạng thái quản lý hành chính đơn thuần sang “kiến tạo phát triển” một cách thực chất và đồng bộ trên 3 trụ cột: Kiến tạo không gian phát triển; kiến tạo hành lang pháp lý, định hình “luật chơi” mới trong xu thế mới; kiến tạo động lực phát triển.

Ngành Xây dựng đã làm chủ công nghệ thi công ở các hạng mục phức tạp, từ siêu cao tầng, không gian ngầm đến vai trò tổng thầu (EPC) các dự án công nghiệp, năng lượng.

Phó Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tham vấn Chính phủ giải 3 “bài toán”: Kiến tạo không gian sống an toàn trước biến đổi khí hậu; chuyển đổi xanh, số hóa và tận dụng cơ hội trong bối cảnh tiêu chuẩn công nghệ, tiêu chuẩn xanh toàn cầu ngày càng khắt khe; tự chủ, tự lực, làm chủ vật liệu, công nghệ và chính sách chiến lược.

Doanh nghiệp cần nâng cao năng lực tự chủ trong chuỗi cung ứng, tiên phong đầu tư chuyển giao công nghệ, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ nội địa, đồng thời hợp tác chặt chẽ trong hệ sinh thái bất động sản, xây dựng, giao thông để kết nối chuyển giao công nghệ quốc tế.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham quan các gian hàng trong khuôn khổ triển lãm.

Phó Thủ tướng mong muốn Ban Tổ chức Triển lãm quốc tế Vietbuild tiếp tục chuyển đổi sáng tạo phương thức hoạt động. Theo đó, Vietbuild không chỉ dừng lại ở một hội chợ thông thường, mà phải vươn tầm trở thành “sàn giao dịch công nghệ và giải pháp” cho các doanh nghiệp kết nối.

Đồng thời, là “từ khóa” tin tưởng của các doanh nghiệp hợp tác, kết nối, xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, quảng bá thương hiệu. Mỗi kỳ triển lãm cần lựa chọn chủ đề phù hợp, có bộ tiêu chí đánh giá các mục tiêu đạt được như số hợp đồng được ký kết, khối lượng hàng hóa giao dịch, số doanh nghiệp được kết nối.

Bên cạnh đó, triển lãm cần chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ số trong tổ chức triển lãm, quảng bá triển lãm, có thêm nhiều triển lãm chuyên đề chuyên sâu, có triển lãm ảo kết nối với doanh nghiệp quốc tế để triển lãm rộng lớn hơn, toàn diện hơn; tăng cường tổ chức các hội thảo bên lề để doanh nghiệp kết nối, giao lưu, nhất là giữa doanh nghiệp thương mại với doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là nhà khoa học trong chuyển giao công nghệ.

Theo ban tổ chức, với hơn 2.500 gian hàng, sự kiện có sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đến từ Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Pháp, Italy, Mỹ, Đức, Hàn Quốc… trưng bày đa dạng sản phẩm từ vật liệu xây dựng, thiết bị giao thông, nội ngoại thất đến máy móc công nghiệp.

Triển lãm thu hút đông đảo khách hàng, doanh nghiệp tham quan và giao thương.

Vietbuild Hà Nội 2026 là điểm nhấn đầu năm của ngành Xây dựng, tạo cơ hội kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm, cập nhật xu hướng công nghệ và giải pháp mới. Năm nay, triển lãm chú trọng các công nghệ xanh, bền vững, tuần hoàn, năng lượng sạch và giải pháp số, đồng thời giới thiệu sản phẩm hiện đại, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhà ở, hạ tầng và nâng cao chất lượng sống.

Triển lãm mở đầu cho chuỗi 7 kỳ trong năm 2026 tại ba miền trong cả nước, nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà doanh nghiệp trong tình hình mới; góp phần hỗ trợ tích cực về xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, đồng hành với sự phát triển bền vững của ngành Xây dựng Việt Nam với nhiều phân khúc ngành hàng đa dạng và phong phú.