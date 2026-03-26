Vietbuild Hà Nội 2026: Động lực xanh cho ngành xây dựng
Minh Huy
26/03/2026, 17:03
Với sự tham gia của hơn 2.500 gian hàng, Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 tập trung vào các giải pháp xanh và số hóa. Sự kiện này giúp doanh nghiệp xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ quốc tế và tạo động lực phát triển bền vững cho toàn ngành Xây dựng...
Ngày 26/3/2026, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tham dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026. Sự kiện diễn ra từ 26 - 30/3 tại Trung tâm Triển lãm
Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.
Với chủ đề: “Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất
động sản - Giao thông xanh”, Triển lãm do Bộ Xây dựng và UBND Hà Nội chỉ đạo, bảo
trợ, phối hợp cùng Công ty Tổ chức triển lãm quốc tế Vietbuild tổ chức.
Phát
biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao ý nghĩa của chủ đề triển lãm khi việc bổ sung trụ cột “giao thông xanh” góp phần hình thành hệ sinh thái phát triển toàn diện, phù hợp xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của đất nước. Bên cạnh đó, sự kiện được tổ chức tại VEC là công trình hiện đại tầm cỡ quốc tế, thể hiện năng lực thiết kế, thi công và làm chủ công nghệ của ngành xây dựng Việt Nam.
Theo
Phó Thủ tướng, thời gian qua, ngành Xây dựng đã mạnh dạn đổi mới tư duy, chuyển
từ trạng thái quản lý hành chính đơn thuần sang “kiến tạo phát triển” một cách thực chất và đồng bộ trên 3 trụ cột: Kiến tạo không gian phát triển;
kiến tạo hành lang pháp lý, định hình “luật chơi” mới trong xu thế mới; kiến tạo
động lực phát triển.
Ngành Xây dựng đã
làm chủ công nghệ thi công ở các hạng mục phức tạp, từ siêu cao tầng, không
gian ngầm đến vai trò tổng thầu (EPC) các dự án công nghiệp, năng lượng.
Phó Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tham vấn Chính phủ giải 3
“bài toán”: Kiến tạo không gian sống an toàn trước biến đổi khí hậu; chuyển đổi
xanh, số hóa và tận dụng cơ hội trong bối cảnh tiêu chuẩn công nghệ, tiêu chuẩn
xanh toàn cầu ngày càng khắt khe; tự chủ, tự lực, làm chủ vật liệu, công nghệ
và chính sách chiến lược.
Doanh nghiệp cần nâng cao năng lực tự chủ trong chuỗi
cung ứng, tiên phong đầu tư chuyển giao công nghệ, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ
nội địa, đồng thời hợp tác chặt chẽ trong hệ sinh thái bất động sản, xây dựng,
giao thông để kết nối chuyển giao công nghệ quốc tế.
Phó
Thủ tướng mong muốn Ban Tổ chức Triển lãm quốc tế Vietbuild tiếp tục chuyển đổi
sáng tạo phương thức hoạt động. Theo đó, Vietbuild không chỉ dừng lại ở một hội
chợ thông thường, mà phải vươn tầm trở thành “sàn giao dịch công nghệ và giải
pháp” cho các doanh nghiệp kết nối.
Đồng
thời, là “từ khóa” tin tưởng của các doanh nghiệp hợp tác, kết nối, xúc tiến
thương mại, chuyển giao công nghệ, quảng bá thương hiệu. Mỗi kỳ triển lãm cần lựa
chọn chủ đề phù hợp, có bộ tiêu chí đánh giá các mục tiêu đạt được như số hợp đồng
được ký kết, khối lượng hàng hóa giao dịch, số doanh nghiệp được kết nối.
Bên
cạnh đó, triển lãm cần chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ số trong tổ chức
triển lãm, quảng bá triển lãm, có thêm nhiều triển lãm chuyên đề chuyên sâu, có
triển lãm ảo kết nối với doanh nghiệp quốc tế để triển lãm rộng lớn hơn, toàn
diện hơn; tăng cường tổ chức các hội thảo bên lề để doanh nghiệp kết nối, giao
lưu, nhất là giữa doanh nghiệp thương mại với doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt
là nhà khoa học trong chuyển giao công nghệ.
Theo
ban tổ chức, với hơn 2.500 gian hàng, sự kiện có sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp
trong nước và ngoài nước đến từ Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Pháp, Italy, Mỹ,
Đức, Hàn Quốc… trưng bày đa dạng sản phẩm từ vật liệu xây dựng, thiết bị giao
thông, nội ngoại thất đến máy móc công nghiệp.
Vietbuild
Hà Nội 2026 là điểm nhấn đầu năm của ngành Xây dựng, tạo cơ hội kết nối cung cầu,
quảng bá sản phẩm, cập nhật xu hướng công nghệ và giải pháp mới. Năm nay, triển
lãm chú trọng các công nghệ xanh, bền vững, tuần hoàn, năng lượng sạch và giải
pháp số, đồng thời giới thiệu sản phẩm hiện đại, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu
nhà ở, hạ tầng và nâng cao chất lượng sống.
Triển
lãm mở đầu cho chuỗi 7 kỳ trong năm 2026 tại ba miền trong cả nước, nhằm đáp ứng
nhu cầu của các nhà doanh nghiệp trong tình hình mới; góp phần hỗ trợ tích cực
về xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, đồng hành với
sự phát triển bền vững của ngành Xây dựng Việt Nam với nhiều phân khúc ngành
hàng đa dạng và phong phú.
Huế: Khởi công dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị Chân Mây
Dự án nhà ở xã hội tại vị trí số 8, Khu đô thị Chân Mây có tổng diện tích sàn hơn 51.000 m2, dự kiến phục vụ nhu cầu sinh sống của khoảng 1.000 người dân.
Ngày 26/3, Bộ Xây dựng phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Xây dựng số 135/2025/QH15 và lấy ý kiến dự thảo các Nghị định hướng dẫn thi hành. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Đà Nẵng và trực tuyến tại các tỉnh thành trong cả nước.
Trải qua hơn một thế kỷ, Branded Residences (bất động sản hàng hiệu) trở thành biểu tượng sống thượng lưu toàn cầu. Tại Việt Nam, Grand Marina, Saigon với sự kết hợp giữa thương hiệu Marriott & JW Marriott cùng tầm nhìn ven sông đắt giá đã tạo nên một bộ sưu tập căn hộ độc bản - nơi giá trị sống tinh hoa được định nghĩa bằng sự khác biệt tuyệt đối.
Tại Công văn 270/TTg-KGVX, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thống nhất chủ trương hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học…
Diễn biến địa chính trị tại Trung Đông đang tạo ra nhiều ẩn số cho kinh tế toàn cầu, tác động thông qua giá năng lượng, lạm phát và tâm lý thị trường. Các tín hiệu ban đầu cho thấy ảnh hưởng có thể lan rộng và kéo dài, trong đó bất động sản là lĩnh vực chịu tác động theo chu kỳ…
