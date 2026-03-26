Thứ Sáu, 27/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Vietbuild Hà Nội 2026: Động lực xanh cho ngành xây dựng

Minh Huy

26/03/2026, 17:03

Với sự tham gia của hơn 2.500 gian hàng, Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 tập trung vào các giải pháp xanh và số hóa. Sự kiện này giúp doanh nghiệp xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ quốc tế và tạo động lực phát triển bền vững cho toàn ngành Xây dựng...

Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội sáng 26/3/2026.
Ngày 26/3/2026, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã tham dự và phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026. Sự kiện diễn ra từ 26 - 30/3 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội.

Với chủ đề: “Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản - Giao thông xanh”, Triển lãm do Bộ Xây dựng và UBND Hà Nội chỉ đạo, bảo trợ, phối hợp cùng Công ty Tổ chức triển lãm quốc tế Vietbuild tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao ý nghĩa của chủ đề triển lãm khi việc bổ sung trụ cột “giao thông xanh” góp phần hình thành hệ sinh thái phát triển toàn diện, phù hợp xu thế chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của đất nước. Bên cạnh đó, sự kiện được tổ chức tại VEC là công trình hiện đại tầm cỡ quốc tế, thể hiện năng lực thiết kế, thi công và làm chủ công nghệ của ngành xây dựng Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2026.
Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, ngành Xây dựng đã mạnh dạn đổi mới tư duy, chuyển từ trạng thái quản lý hành chính đơn thuần sang “kiến tạo phát triển” một cách thực chất và đồng bộ trên 3 trụ cột: Kiến tạo không gian phát triển; kiến tạo hành lang pháp lý, định hình “luật chơi” mới trong xu thế mới; kiến tạo động lực phát triển.

Ngành Xây dựng đã làm chủ công nghệ thi công ở các hạng mục phức tạp, từ siêu cao tầng, không gian ngầm đến vai trò tổng thầu (EPC) các dự án công nghiệp, năng lượng.

Phó Thủ tướng đề nghị cộng đồng doanh nghiệp tham vấn Chính phủ giải 3 “bài toán”: Kiến tạo không gian sống an toàn trước biến đổi khí hậu; chuyển đổi xanh, số hóa và tận dụng cơ hội trong bối cảnh tiêu chuẩn công nghệ, tiêu chuẩn xanh toàn cầu ngày càng khắt khe; tự chủ, tự lực, làm chủ vật liệu, công nghệ và chính sách chiến lược.

Doanh nghiệp cần nâng cao năng lực tự chủ trong chuỗi cung ứng, tiên phong đầu tư chuyển giao công nghệ, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ nội địa, đồng thời hợp tác chặt chẽ trong hệ sinh thái bất động sản, xây dựng, giao thông để kết nối chuyển giao công nghệ quốc tế.

VnEconomy
VnEconomy
VnEconomy
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham quan các gian hàng trong khuôn khổ triển lãm.

Phó Thủ tướng mong muốn Ban Tổ chức Triển lãm quốc tế Vietbuild tiếp tục chuyển đổi sáng tạo phương thức hoạt động. Theo đó, Vietbuild không chỉ dừng lại ở một hội chợ thông thường, mà phải vươn tầm trở thành “sàn giao dịch công nghệ và giải pháp” cho các doanh nghiệp kết nối.

Đồng thời, là “từ khóa” tin tưởng của các doanh nghiệp hợp tác, kết nối, xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ, quảng bá thương hiệu. Mỗi kỳ triển lãm cần lựa chọn chủ đề phù hợp, có bộ tiêu chí đánh giá các mục tiêu đạt được như số hợp đồng được ký kết, khối lượng hàng hóa giao dịch, số doanh nghiệp được kết nối.

Bên cạnh đó, triển lãm cần chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ số trong tổ chức triển lãm, quảng bá triển lãm, có thêm nhiều triển lãm chuyên đề chuyên sâu, có triển lãm ảo kết nối với doanh nghiệp quốc tế để triển lãm rộng lớn hơn, toàn diện hơn; tăng cường tổ chức các hội thảo bên lề để doanh nghiệp kết nối, giao lưu, nhất là giữa doanh nghiệp thương mại với doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là nhà khoa học trong chuyển giao công nghệ.

Theo ban tổ chức, với hơn 2.500 gian hàng, sự kiện có sự tham gia đông đảo của các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đến từ Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, Pháp, Italy, Mỹ, Đức, Hàn Quốc… trưng bày đa dạng sản phẩm từ vật liệu xây dựng, thiết bị giao thông, nội ngoại thất đến máy móc công nghiệp.

VnEconomy
VnEconomy
Triển lãm thu hút đông đảo khách hàng, doanh nghiệp tham quan và giao thương.

Vietbuild Hà Nội 2026 là điểm nhấn đầu năm của ngành Xây dựng, tạo cơ hội kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm, cập nhật xu hướng công nghệ và giải pháp mới. Năm nay, triển lãm chú trọng các công nghệ xanh, bền vững, tuần hoàn, năng lượng sạch và giải pháp số, đồng thời giới thiệu sản phẩm hiện đại, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu nhà ở, hạ tầng và nâng cao chất lượng sống.

Triển lãm mở đầu cho chuỗi 7 kỳ trong năm 2026 tại ba miền trong cả nước, nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà doanh nghiệp trong tình hình mới; góp phần hỗ trợ tích cực về xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, đồng hành với sự phát triển bền vững của ngành Xây dựng Việt Nam với nhiều phân khúc ngành hàng đa dạng và phong phú.

Từ khóa:

công nghệ xanh giao thông xanh ngành xây dựng sản phẩm vật liệu xây dựng triển lãm Triển lãm Vietbuild Hà Nội 2026

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thế giới

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Tiêu & Dùng

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Ngành nông nghiệp chủ động thích ứng với biến động, giữ nhịp tăng trưởng

Thị trường

2

Bắt nhiều đối tượng liên quan đến sàn giao dịch tiền ảo ONUS

Dân sinh

3

Cảnh báo từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Tikop, Buff, Topi

Chứng khoán

4

Tiền tổ chức trong nước mua ròng 1.000 tỷ

Chứng khoán

5

Chứng khoán MBS có Chủ tịch mới, đặt mục tiêu tham gia vàng phái sinh vào cuối năm nay

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy