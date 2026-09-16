Daesang Đức Việt ra mắt dòng sản phẩm xúc xích Đức Việt Premium

Daesang Đức Việt chính thức ra mắt Đức Việt Premium, dòng xúc xích cao cấp kế thừa công thức nguyên bản từ năm 1999. Sản phẩm đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong định vị thương hiệu sau 27 năm...

Ngày 16/9, Daesang Đức Việt chính thức ra mắt Đức Việt Premium, dòng xúc xích cao cấp kế thừa tinh hoa công thức nguyên bản được Đức Việt gìn giữ từ năm 1999. Sản phẩm được phát triển trong chiến lược nâng cấp dòng sản phẩm chủ lực của Đức Việt, đồng thời mở rộng danh mục ở phân khúc cao cấp.

Theo ông Yu Shin Ho - Giám đốc Bán hàng và Marketing tại Daesang Đức Việt, sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng đang đặt ra yêu cầu mới đối với ngành hàng thực phẩm chế biến, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng nguyên liệu, thành phần và trải nghiệm sản phẩm bên cạnh tính tiện lợi. Đây cũng là cơ sở để Đức Việt lựa chọn hướng phát triển các sản phẩm ở phân khúc cao cấp, thay vì chỉ tập trung mở rộng về số lượng.

Trong bối cảnh thị trường thực phẩm chế biến ngày càng đa dạng và cạnh tranh, người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu tiện lợi mà còn chú trọng hơn đến chất lượng và giá trị trải nghiệm. Từ nền tảng đó, Đức Việt Premium được phát triển như một bước nâng cấp dòng sản phẩm chủ lực, hướng tới việc đáp ứng nhu cầu lựa chọn những sản phẩm xúc xích ở phân khúc chất lượng cao.

Kế thừa tinh hoa từ năm 1999, Đức Việt Premium được điều chỉnh về nguyên liệu và tỷ lệ phối trộn để phù hợp với định hướng phát triển ở phân khúc cao cấp. Trên nền tảng công thức nguyên bản, các dòng sản phẩm được phát triển theo những đặc trưng riêng về thành phần, cấu trúc và hương vị, lấy cảm hứng từ các phong cách ẩm thực châu Âu.

Ba yếu tố được doanh nghiệp tập trung trong dòng sản phẩm mới gồm hàm lượng thịt, chất liệu vỏ và phương pháp bảo quản. 90% mang đến vị thịt đậm đà và cấu trúc rõ nét. Vỏ ruột cừu tự nhiên được sử dụng thay cho vỏ collagen thông thường, tạo nên đặc trưng dai giòn khi thưởng thức. Bên cạnh đó, Đức Việt Premium lần đầu ứng dụng bảo quản tự nhiên từ thực vật, phù hợp với định hướng nâng cao chất lượng thành phần.

Dòng sản phẩm gồm năm hương vị: Brägenwurst, Kielbasa, Wiesenwurst, Bratwurst và Becllin, mỗi dòng mang những đặc trưng riêng từ các phong cách ẩm thực châu Âu.

Daesang Đức Việt sở hữu danh mục với hơn 100 sản phẩm.

Thông qua việc ra mắt Đức Việt Premium, Daesang Đức Việt kỳ vọng sẽ mở rộng lựa chọn ở phân khúc cao cấp, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển cho danh mục sản phẩm của thương hiệu, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Trong thời gian tới, Daesang Đức Việt sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm dựa trên nền tảng công thức và kinh nghiệm sản xuất tích lũy qua nhiều năm, từng bước nâng cao vị thế của thương hiệu Đức Việt Foods trên thị trường.

Có mặt trên thị trường từ những năm 2000, Đức Việt là một trong những doanh nghiệp tiên phong đưa xúc xích tươi đến với người tiêu dùng Việt Nam. Năm 2016, Đức Việt chính thức trở thành thành viên của Daesang, tập đoàn thực phẩm hàng đầu Hàn Quốc, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất.

Đến nay, Daesang Đức Việt vận hành hai nhà máy sản xuất hiện đại và phát triển danh mục hơn 100 sản phẩm. Trên nền tảng kinh nghiệm sản xuất và phát triển thương hiệu trong nhiều năm, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào sản phẩm và chất lượng, hướng tới đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam.