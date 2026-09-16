Daesang Đức Việt ra mắt dòng sản phẩm xúc xích Đức Việt Premium

Ngày 16/9, Daesang Đức Việt chính thức ra mắt Đức Việt Premium, dòng xúc xích cao cấp kế thừa tinh hoa công thức nguyên bản được Đức Việt gìn giữ từ năm 1999. Sản phẩm được phát triển trong chiến lược nâng cấp dòng sản phẩm chủ lực của Đức Việt, đồng thời mở rộng danh mục ở phân khúc cao cấp.
Theo ông Yu Shin Ho - Giám đốc Bán hàng và Marketing tại Daesang Đức Việt, sự thay đổi trong nhu cầu tiêu dùng đang đặt ra yêu cầu mới đối với ngành hàng thực phẩm chế biến, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng nguyên liệu, thành phần và trải nghiệm sản phẩm bên cạnh tính tiện lợi. Đây cũng là cơ sở để Đức Việt lựa chọn hướng phát triển các sản phẩm ở phân khúc cao cấp, thay vì chỉ tập trung mở rộng về số lượng.
Trong bối cảnh thị trường thực phẩm chế biến ngày càng đa dạng và cạnh tranh, người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu tiện lợi mà còn chú trọng hơn đến chất lượng và giá trị trải nghiệm. Từ nền tảng đó, Đức Việt Premium được phát triển như một bước nâng cấp dòng sản phẩm chủ lực, hướng tới việc đáp ứng nhu cầu lựa chọn những sản phẩm xúc xích ở phân khúc chất lượng cao.
Kế thừa tinh hoa từ năm 1999, Đức Việt Premium được điều chỉnh về nguyên liệu và tỷ lệ phối trộn để phù hợp với định hướng phát triển ở phân khúc cao cấp. Trên nền tảng công thức nguyên bản, các dòng sản phẩm được phát triển theo những đặc trưng riêng về thành phần, cấu trúc và hương vị, lấy cảm hứng từ các phong cách ẩm thực châu Âu.
Ba yếu tố được doanh nghiệp tập trung trong dòng sản phẩm mới gồm hàm lượng thịt, chất liệu vỏ và phương pháp bảo quản. 90% mang đến vị thịt đậm đà và cấu trúc rõ nét. Vỏ ruột cừu tự nhiên được sử dụng thay cho vỏ collagen thông thường, tạo nên đặc trưng dai giòn khi thưởng thức. Bên cạnh đó, Đức Việt Premium lần đầu ứng dụng bảo quản tự nhiên từ thực vật, phù hợp với định hướng nâng cao chất lượng thành phần.
Dòng sản phẩm gồm năm hương vị: Brägenwurst, Kielbasa, Wiesenwurst, Bratwurst và Becllin, mỗi dòng mang những đặc trưng riêng từ các phong cách ẩm thực châu Âu.
Thông qua việc ra mắt Đức Việt Premium, Daesang Đức Việt kỳ vọng sẽ mở rộng lựa chọn ở phân khúc cao cấp, đồng thời tạo thêm dư địa phát triển cho danh mục sản phẩm của thương hiệu, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Trong thời gian tới, Daesang Đức Việt sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm dựa trên nền tảng công thức và kinh nghiệm sản xuất tích lũy qua nhiều năm, từng bước nâng cao vị thế của thương hiệu Đức Việt Foods trên thị trường.
Có mặt trên thị trường từ những năm 2000, Đức Việt là một trong những doanh nghiệp tiên phong đưa xúc xích tươi đến với người tiêu dùng Việt Nam. Năm 2016, Đức Việt chính thức trở thành thành viên của Daesang, tập đoàn thực phẩm hàng đầu Hàn Quốc, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình mở rộng quy mô và nâng cao năng lực sản xuất.
Đến nay, Daesang Đức Việt vận hành hai nhà máy sản xuất hiện đại và phát triển danh mục hơn 100 sản phẩm. Trên nền tảng kinh nghiệm sản xuất và phát triển thương hiệu trong nhiều năm, doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào sản phẩm và chất lượng, hướng tới đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng Việt Nam.
Một năm sau khi chuyển dịch sản xuất và nguồn cung ra khỏi Trung Quốc nhằm né tránh mức thuế quan cao hơn từ Mỹ, một số công ty giờ đây nhận ra rằng việc tìm kiếm giải pháp thay thế cho hệ sinh thái nhà máy tại quốc gia này không hề đơn giản như họ từng kỳ vọng...
Khi mạng xã hội dần thay thế những tấm poster dán tường quen thuộc và các loại hóa chất chống bẩn bắt đầu bị đặt dấu hỏi về độ an toàn, thiết kế không gian sống cho trẻ em và thanh thiếu niên năm 2026 đang bước vào một giai đoạn chuyển mình rõ rệt...
Năm 2025, quy mô thị trường du lịch wellness toàn cầu được định giá 990,4 tỷ USD. Năm 2026, dự kiến 1.085,6 tỷ USD. Năm 2035 dự kiến 2.400 tỷ USD. Thị trường châu Á - Thái Bình Dương có tốc độ tăng trưởng kép hàng năm cao nhất... trong giai đoạn 2026 - 2035.
Sau hành trình qua 11 quốc gia, triển lãm trang sức cao cấp Chaîne d’Ancre của thương hiệu Hermès lần đầu tiên dừng chân tại Việt Nam từ ngày 4 đến 13/9/2026...
Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng chú trọng nguồn gốc và chất lượng sản phẩm, Na Uy tiếp tục giữ vững vị thế là nguồn cung cá hồi Đại Tây Dương lớn nhất tại thị trường Việt Nam...
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Xu hướng chăm sóc sức khỏe chủ động đang ngày càng tác động đến cách du khách lựa chọn điểm đến. Đây được xem là dư địa để Việt Nam phát triển du lịch wellness, kết hợp nghỉ dưỡng, trị liệu, dinh dưỡng và trải nghiệm thiên nhiên.
Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...