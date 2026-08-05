Phiên đấu giá Sâm Ngọc Linh hút hơn 100 doanh nghiệp tham gia

Theo báo cáo của Ban tổ chức, trong 03 ngày diễn ra Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng năm 2026 đã có hơn 10 hoạt động chính cùng nhiều chương trình kết nối. Các hoạt động được tổ chức đồng bộ, bảo đảm an toàn, thu hút đông đảo người dân, du khách, doanh nghiệp, nhà khoa học và các đối tác quốc tế tham gia.
Lễ hội được đánh giá không chỉ là hoạt động quảng bá, xúc tiến thương mại mà còn là diễn đàn kết nối giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, nhà đầu tư và các tổ chức quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển toàn diện ngành dược liệu Việt Nam, góp phần quảng bá thương hiệu Sâm Ngọc Linh và tạo thêm sức hút cho du lịch Đà Nẵng trong mùa cao điểm.
Đây là lần đầu tiên, Lễ hội thi Sâm Ngọc Linh được tổ chức với quy mô lớn mang tầm quốc tế, quy tụ 70 nhà vườn, doanh nghiệp và hội viên tham gia với hơn 200 gốc sâm dự thi ở ba nhóm tuổi. Các mẫu sâm được đánh giá theo các tiêu chí khoa học về nguồn gốc, tuổi cây sâm, giá trị sinh học, thương mại và bảo tồn, góp phần nâng cao uy tín, tính chuyên nghiệp của ngành sâm Việt Nam.
Tại Hội thi Sâm Ngọc Linh, diễn ra phiên đấu giá 6 củ sâm đạt giải thu hút hơn 100 doanh nghiệp tham gia. Tổng giá trị đấu giá đạt khoảng 800 triệu đồng, trong đó có 1 củ sâm nặng 0,9kg được đấu giá lên tới 725 triệu đồng. Ban tổ chức thống nhất trích một phần kinh phí từ phiên đấu giá để hỗ trợ Quỹ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn xã Trà Linh, thực hiện công tác an sinh xã hội.
Một trong những điểm nhấn của Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026 là không gian trưng bày Sâm Ngọc Linh và dược liệu với hơn 80 gian hàng, trong đó có 11 gian hàng quốc tế và 69 gian hàng trong nước, giới thiệu đa dạng các sản phẩm từ sâm, dược liệu, mỹ phẩm và dược phẩm chế biến từ sâm. Trong 3 ngày diễn ra sự kiện, khu trưng bày thu hút hơn 2.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và mua sắm; doanh thu bán hàng của các đơn vị tham gia ước đạt khoảng 10 tỷ đồng.
Cùng với đó là Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề “Sâm Ngọc Linh - Từ sản phẩm quốc gia tới thương hiệu toàn cầu” là hoạt động chuyên môn nổi bật, thu hút gần 300 đại biểu, trong đó có gần 100 đại biểu quốc tế đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và Lào.
Tại Hội thảo có 25 tham luận khoa học về bảo tồn nguồn gen, công nghệ nuôi trồng, chế biến sâu, tiêu chuẩn hóa chất lượng, phát triển chuỗi giá trị Sâm Ngọc Linh và chia sẻ kinh nghiệm phát triển ngành nhân sâm của các quốc gia. Đây không chỉ là những luận cứ khoa học mà còn là tư liệu quý giá trong việc định hướng cho công tác bảo tồn, phát triển, nâng tầm giá trị kinh tế của ngành sâm và dược liệu của Đà Nẵng nói chung và của một số tỉnh trong nước như tỉnh Lai Châu và Kon Tum cũ.
Dịp này cũng đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hội Sâm Ngọc Linh Quảng Nam thành phố Đà Nẵng và Hiệp hội Sâm Geumsan (Hàn Quốc), mở rộng cơ hội hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dược liệu.
Tại cuộc họp tổng kết Lễ hội Sâm Ngọc Linh và Dược liệu quốc tế Đà Nẵng 2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, cho rằng thành công của Lễ hội Sâm Ngọc Linh quốc tế năm nay tiếp tục từng bước đưa Sâm Ngọc Linh trở thành thương hiệu mang tầm quốc tế, gắn với phát triển kinh tế xanh, du lịch sức khỏe và hội nhập toàn cầu.
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