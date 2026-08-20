"Kinh tế thú cưng" Việt Nam dịch chuyển trên môi trường số

Thị trường thú cưng Việt Nam đang chuyển mình mạnh mẽ từ quy mô tự phát sang một ngành công nghiệp trị giá trăm triệu USD. Sự thay đổi trong tư duy tiêu dùng đòi hỏi các doanh nghiệp sớm xây dựng chuỗi giá trị tự chủ, phát triển hệ sinh thái bền vững và tối ưu hóa mô hình thương mại số...

Ảnh minh họa: PetAds

Tại Pre-Show Event của Grand Season Festival 2026, ngày 19/8/2026, các ý kiến cho rằng những năm gần đây, góc nhìn xã hội về thú cưng tại Việt Nam đã thay đổi căn bản: từ vai trò giữ nhà truyền thống trở thành thành viên thực thụ trong gia đình.

Xu hướng này phát triển đặc biệt mạnh mẽ ở Gen Z và các chủ nuôi trẻ, mở ra dư địa tăng trưởng lớn cho các mặt hàng thực phẩm, dinh dưỡng, dịch vụ y tế, làm đẹp và phụ kiện cao cấp.

THỊ TRƯỜNG BÙNG NỔ TRÊN SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

Theo Mordor Intelligence, quy mô thị trường thức ăn thú cưng tại Việt Nam ước tính đạt 155,5 triệu USD vào năm 2025 và dự kiến tăng lên 243,7 triệu USD vào năm 2030, tương đương tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm CAGR đạt 9,4%. Việt Nam nhanh chóng gia nhập nhóm các thị trường phát triển ấn tượng nhất Đông Nam Á.

Đánh giá về làn sóng này, bà Trịnh Thị Hồng Loan, Chánh Văn phòng Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, nhận định thị trường thú cưng đang bùng nổ rất ấn tượng. Việc thú cưng trở thành thành viên trong gia đình đã kéo theo nhu cầu mua sắm sản phẩm dinh dưỡng, phụ kiện, thời trang và dịch vụ chăm sóc cao cấp tăng cao.

“Với ngành bán lẻ, đây không chỉ là phân khúc tiềm năng mới mẻ mà còn là động lực tăng trưởng quan trọng, nhất là trong mùa mua sắm lễ hội cuối năm. Chúng tôi hy vọng thời gian tới, các cửa hàng phục vụ thú cưng sẽ xuất hiện phổ biến hơn tại siêu thị và trung tâm thương mại”, bà Loan chia sẻ.

Thị trường thú cưng đang bùng nổ rất ấn tượng. Ảnh chụp màn hình

Sự tăng trưởng không chỉ thể hiện ở con số tổng thể mà còn qua sự thay đổi sâu sắc trong hành vi mua sắm trên các nền tảng thương mại điện tử. Bà Thúy Trần, Nhà sáng lập Pety, chỉ ra sự bùng nổ của ngành trong 6 tháng đầu năm 2026 trên Shopee và TikTok.

Cụ thể, doanh thu thức ăn thú cưng trên Shopee nửa đầu năm 2026 tăng 27% so với cùng kỳ năm 2025 (cao hơn mức tăng chung 25% của toàn ngành). Trong đó, thức ăn cho mèo là động lực chính khi chiếm 72% tổng doanh số và tăng 28%. Mặc dù 74% hộ gia đình Việt Nam nuôi chó, thức ăn cho chó chỉ chiếm khoảng 18% thị phần.

Bên cạnh đó, dù doanh thu tăng mạnh nhưng sản lượng bán ra lại giảm 24%. Giá trị đơn hàng trung bình tăng tới 67% (từ 61.000 đồng lên 102.000 đồng). Khoảng giá 200.000 – 500.000 đồng đóng góp doanh số cao nhất (chiếm 35,7%). Điều này cho thấy người nuôi đang dịch chuyển sang các sản phẩm giá trị cao, combo đóng gói hoặc dung tích lớn.

Dữ liệu TikTok cho thấy 93% doanh số đến từ Creator (nhà sáng tạo nội dung), Micro-Influencers (người có sức ảnh hưởng với lượng người theo dõi nhỏ) hoặc KOC (người tiêu dùng có sức ảnh hưởng) có dưới 50.000 lượt theo dõi, trong khi các tài khoản Macro/Mega KOLs (người có sức ảnh hưởng lớn, trên 100.000 lượt theo dõi) chỉ đóng góp 5%.

Đáng chú ý, 7/10 tài khoản bán chạy nhất thuộc sở hữu trực tiếp của các nhãn hàng/Pet shop vận hành theo mô hình D2C (bán trực tiếp đến người tiêu dùng). Đồng thời, doanh thu từ livestream đã chiếm 45% tổng doanh thu toàn ngành.

HƯỚNG TỚI BÀI TOÁN BỀN VỮNG

Dù tiềm năng rất lớn, thực trạng hiện nay vẫn đặt ra nhiều thách thức. Tình trạng "sớm nở tối tàn" của nhiều cửa hàng bán lẻ do thiếu năng lực quản trị, cùng sự phụ thuộc lớn vào nguồn hàng nhập khẩu thành phẩm đang là điểm nghẽn cho sự phát triển lâu dài.

Ông Nguyễn Bá Vinh, Giám đốc VEAS, phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Petfair Vietnam

Đại diện Ban tổ chức Triển lãm Petfair Vietnam - Triển lãm chuyên ngành Công nghiệp Chăm sóc Thú cưng Việt Nam, ông Nguyễn Bá Vinh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Quảng cáo và Triển lãm Minh Vi (VEAS), đánh giá chỉ trong 3 năm qua, ngành thú cưng đã phát triển đa dạng hơn với tiêu chuẩn chất lượng ngày càng cao. Ngành này tạo nên hệ sinh thái việc làm phong phú từ khách sạn, chăm sóc sức khỏe, đồ chơi, du lịch cho đến đào tạo...

“Chúng ta hoàn toàn có cơ sở tin rằng Việt Nam sẽ xuất khẩu nhiều sản phẩm, dịch vụ trong ngành này nhờ nguồn nguyên liệu thức ăn phong phú. Tuy nhiên, hiện chúng ta chủ yếu xuất khẩu nguyên liệu thô nhưng lại phải mua thành phẩm về tiêu thụ nội địa. Đó vừa là thách thức, vừa là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp", ông Vinh nhấn mạnh.

Để phát triển dài hạn, việc xây dựng chiến lược tự chủ toàn diện cho ngành công nghiệp thú cưng là yêu cầu cấp thiết. Ông Vũ Đăng Minh, Tổng thư ký, Chánh Văn phòng Hiệp hội Chăm sóc động vật cảnh Việt Nam (VAWA) khẳng định: "Bền vững ở đây nghĩa là phải tự chủ và độc lập trên cả 3 mảng: con giống, nguồn nguyên liệu chăm sóc và giải pháp thú y điều trị khi có dịch bệnh. Nhập khẩu chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài chúng ta phải tự chủ sản xuất trong nước để cung ứng cho thị trường nội địa và tiến tới xuất khẩu”.

Để giúp doanh nghiệp biến cơ hội thành doanh thu thực tế, việc tạo dựng các nền tảng giao thương quy mô lớn nhằm kết nối sản xuất, phân phối và người tiêu dùng là giải pháp then chốt.

Gian trưng bày các sản phẩm dành cho thú cưng. Ảnh: Petfair Vietnam

Đáp ứng nhu cầu đó, Triển lãm Petfair Vietnam, Hanoi Edition – A Grand Season Festival 2026 (diễn ra từ 18 – 21/11/2026 tại Trung tâm triển lãm VEC, Hà Nội) đánh dấu lần đầu tiên phiên bản Mùa Lễ Hội ra mắt thị trường phía Bắc. Sự kiện có quy mô khoảng 10.000 m2, quy tụ hơn 500 doanh nghiệp, thương hiệu và dự kiến đón 50.000 lượt khách.

Điểm đột phá của sự kiện nằm ở mô hình tích hợp B2B (giao thương doanh nghiệp) và B2C (tiếp cận người tiêu dùng). Đây là không gian giúp các nhà sản xuất nội địa quảng bá sản phẩm Việt, kết nối trực tiếp với hệ thống phân phối, đại lý và nhà nhập khẩu tại thị trường miền Bắc sôi động. Đồng thời, sự kiện giúp doanh nghiệp lắng nghe nhu cầu người dùng, thử nghiệm sản phẩm mới và thúc đẩy doanh thu trong mùa mua sắm cuối năm.

Sự kết hợp giữa tư duy tự chủ sản xuất, tối ưu hóa kênh bán hàng số D2C (bán hàng trực tiếp tới người tiêu dùng), livestream cùng các nền tảng xúc tiến thương mại chuyên nghiệp sẽ là chìa khóa giúp ngành thú cưng Việt Nam không chỉ tăng trưởng ngắn hạn mà còn hướng tới một hệ sinh thái kinh tế bền vững.