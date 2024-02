Đà Nẵng khẳng định sức hút của điểm đến du lịch MICE và đám cưới dành cho du khách Ấn Độ

Thông tin từ Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết tại Hội chợ SATTE 2024 diễn ra tại Trung tâm triển lãm India Expo Mart, Greater Noida, Ấn Độ, từ ngày 22 - 24/02/2024, Gian hàng Da Nang FantastiCity của TP. Đà Nẵng đã thu hút sự quan tâm lớn của đông đảo du khách quốc tế tham quan.

Hội chợ được Tổ chức bởi Informa Markets và được đánh giá là Hội chợ lớn nhất khu vực Nam Á, SATTE thu hút hơn 48.000 người tham dự, 1.800 đơn vị triển lãm cùng hơn 800 người mua quốc tế và nội địa Ấn Độ đến từ hơn 120 quốc gia trong năm 2024.

Bà Nguyễn Thị Hoài An, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP. Đà Nẵng, cho biết Gian hàng Da Nang FantastiCity có diện tích 70m2 tại vị trí B116, Sảnh 10 với sự tham gia đồng hành của gần 20 doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng và Việt Nam nói chung, tăng quy mô gian hàng gần gấp đôi (1,6 lần) so với lần tham gia thứ nhất năm 2023.

Chương trình khai mạc gian hàng diễn ra sáng ngày 22/02/2024 có sự hiện diện và chúc mừng của Ông Nguyễn Thanh Hải, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ấn Độ. Đại sứ cho biết sẽ tiếp tục đồng hành và hỗ trợ các địa phương trong các chương trình thúc đẩy quan hệ hợp tác, phát triển kinh tế xã hội giữa Việt Nam và Ấn Độ.

Ngay sau khai mạc đã diễn ra các hoạt động biểu diễn Áo dài truyền thống, trải nghiệm cà phê Việt Nam, rút thăm trúng thưởng, chụp ảnh check-in nhận quà lưu niệm được tổ chức theo khung giờ cố định để thu hút các đối tác đến giao lưu và tìm hiểu về điểm đến du lịch Đà Nẵng.

Cũng trong dịp Hội chợ SATTE, Đà Nẵng kết nối với các hãng hàng không để tăng cường quan hệ đối tác, xúc tiến đường bay trực tiếp từ Ấn Độ đến Đà Nẵng. Đồng thời, ngành du lịch Đà Nẵng gặp gỡ các tổ chức về du lịch cưới và các nhà tổ chức sự kiện cưới để khởi động du lịch cưới đến Đà Nẵng năm 2024.

Một đám cưới của cặp đôi tỷ phú Ấn Độ tại Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Hoài An nhấn mạnh: “Ấn Độ là một trong những thị trường du lịch có tính đột phá đối với điểm đến Đà Nẵng trong giai đoạn hồi phục du lịch và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới. Chúng tôi kỳ vọng sự hiện diện của gian hàng du lịch Đà Nẵng tại SATTE 2024 sẽ tăng cường nhận diện điểm đến và kết nối với các đối tác du lịch thường xuyên, sâu sát hơn”.

Theo bà Nguyễn Thị Hoài An, sức hấp dẫn và xu hướng của điểm đến Đà Nẵng sẽ được ngành du lịch tiếp tục đẩy mạnh tại Hội chợ SATTE cũng như nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá khác đến thị trường này, đặc biệt hướng đến du lịch MICE, golf và tổ chức đám cưới.

Trong năm 2023, thị trường Ấn Độ xếp vị trí thứ 4 trong Top 10 thị trường khách quốc tế (đứng sau Hàn Quốc, Thái Lan và Trung Quốc), với tổng lượt khách Ấn Độ đến Đà Nẵng năm qua đạt hơn 87 ngàn lượt khách, tăng hơn 5 lần so với trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19 năm 2019.

Với lượng khách Ấn đến Đà Nẵng đạt 60% tổng lượt khách Ấn Độ đến Việt Nam, Đà Nẵng được đánh giá là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình đến với Việt Nam, ngay cả khi đường bay trực tiếp giữa Đà Nẵng và một số đại đô thị của Ấn Độ chưa được khôi phục.

Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết ngay từ những ngày đầu năm mới 2024, du lịch Đà Nẵng đã bắt kịp những kết quả rực rỡ của chuỗi hoạt động xúc tiến quảng bá tích cực, tiếp cận thị trường, thành phố liên tục chào đón, tư vấn và hỗ trợ những đoàn khách du lịch MICE và khách du lịch cưới với quy mô đoàn ngày càng lớn đến từ Ấn Độ.

Điển hình như đoàn MICE của Hiệp hội bất động sản Ấn Độ CREDAI hơn 400 khách tại Khách sạn Furama Danang Resort (tháng 02/2024); đoàn MICE của JK Cement Limited. Ấn Độ 165 khách tại khách sạn Fourpoints by Sheraton Danang (dự kiến tháng 03/2024), đám cưới tỷ phú Ấn Độ hơn 400 khách tháng 01/2024 tại khách sạn Shreaton Grand Danang Resort and Convention Center; đám cưới Ấn Độ với hơn 200 khách tháng 02/2024 tại khách sạn Hyatt Regency Danang Resort and Spa; dự kiến trong tháng 3/2024 sẽ có thêm đám cưới Ấn Độ tại khách sạn Danang Marriott Resort and Spa với khoảng 300 khách...

Ngành du lịch, dịch vụ thành phố đang nâng cao chất lượng các sản phẩm để có thể phục vụ những vị khách đến từ thị trường tỷ dân này.