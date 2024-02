TP.HCM sẽ tổ chức loạt chương trình xúc tiến du lịch trong và ngoài nước

Sở Du lịch TP.HCM vừa chính thức công bố các chương trình xúc tiến du lịch trong và ngoài nước năm 2024. Theo đó, ngành du lịch thành phố bước vào giai đoạn “tăng tốc”, bên cạnh nỗ lực nâng chất các sự kiện thường niên trong nước, Sở Du lịch TP.HCM cũng xác định các hoạt động xúc tiến nước ngoài cần được đầu tư có chiều sâu và chuyên nghiệp hơn.

Đáng chú ý, năm nay du lịch TP.HCM sẽ xúc tiến quảng bá ở những thị trường trọng điểm như Anh, Đức, Mỹ, Singapore, Australia... Nhằm xúc tiến du lịch, TP.HCM triển khai chuỗi hoạt động, sự kiện lớn như Lễ hội Tết Việt; Lễ hội Áo dài TP.HCM; Ngày hội Du lịch TP.HCM; Lễ hội Sông nước; Tuần lễ Du lịch TP.HCM; Giải Marathon Quốc tế TPHCM Techcombank 2024…

Cụ thể, ngay trong tháng 3 tới đây, thành phố sẽ tổ chức Lễ hội áo dài lần thứ 10. TP.HCM đã và đang xây dựng, nâng tầm phát triển Lễ hội áo dài trở thành một sản phẩm du lịch - văn hóa độc đáo thường niên, góp phần thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với thành phố.

Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6 thành phố sẽ diễn ra Lễ hội sông nước lần thứ 2. Đây là sự kiện mới gắn với đặc trưng đô thị sông nước của TP.HCM, lễ hội hướng đến quảng bá, giới thiệu loại hình du lịch đường thủy, là sản phẩm du lịch tiềm năng mà thành phố đang thúc đẩy đầu tư, quảng bá và kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng trong tương lai.

Đến đầu tháng 9 sẽ diễn ra Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM lần thứ 18. Đây là sự kiện du lịch quốc tế thường niên có uy tín và dự báo năm nay tiếp tục là sự kiện thu hút không chỉ các doanh nghiệp trong khu vực Mekong mà còn từ nhiều quốc gia khác trên thế giới...

Cùng với các hoạt động xúc tiến trong nước thì năm nay ngành du lịch TP.HCM tiếp tục đẩy mạnh tham gia các chương trình xúc tiến du lịch nước ngoài. Đơn cử, vào tháng 5/2024, Sở Du lịch Thành phố sẽ tổ chức gian hàng du lịch Việt Nam - TP.HCM, tổ chức chương trình kết nối giao thương B2B, giới thiệu sản phẩm dịch vụ du lịch thành phố tại gian hàng qua Chương trình Xúc tiến Du lịch Việt Nam – TP.HCM tại Hội chợ IMEX Frankfurt (Cộng hoà Liên bang Đức).

Đây là lần đầu tiên Sở Du lịch thành phố tham dự Hội chợ IMEX Frankfurt 2024 - một trong những hội chợ thương mại hàng đầu trên thế giới trong lĩnh vực ngành công nghiệp hội nghị, sự kiện và du lịch kinh doanh. Hội chợ đón khoảng 2.900 đơn vị triển lãm từ 150 quốc gia và vùng lãnh thổ; hơn 3.000 người mua đến từ 84 quốc gia và khoảng 180 đơn vị báo chí từ 20 quốc gia.

Sở Du lịch thành phố cũng lần đầu tiên tổ chức gian hàng Du lịch TP.HCM bên cạnh các gian hàng Việt Nam của Cục Du lịch Quốc gia và các doanh nghiệp Việt Nam tại Hội chợ WTM London (Vương quốc Anh) vào tháng 11/2024. Ngoài ra, một loạt chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam – TP.HCM tại Australia, Mỹ, Singapore cũng sẽ diễn ra trong năm nay. Mỗi chương trình sẽ hướng đến một số phân khúc khách quốc tế tiềm năng.

Năm 2024, ngành du lịch thành phố đặt mục tiêu đón 6 triệu lượt khách quốc tế, khoảng 38 triệu lượt khách nội địa và tổng doanh thu 190.000 tỷ đồng. Ngay trong đầu năm mới 2024, ngành du lịch Thành phố đã có nhiều tín hiệu tích cực. Trong tháng 1/2024, TP.HCM đón hơn 416.000 lượt khách quốc tế, hơn 2,3 triệu lượt khách nội địa với tổng thu du lịch ước đạt gần 13.000 tỷ đồng.

Tiếp đà tăng trưởng của tháng 1/2024, trong tháng 2/2024, chỉ tính riêng trong dịp Tết Nguyên đán 2024 (từ ngày 8 - 14/2), theo thống kê của Sở Du lịch thành phố, khách tại các khu, điểm du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ… ước đạt khoảng 1,8 triệu lượt, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước. Khách quốc tế đến TP.HCM trong dịp Tết Nguyên đán 2024 ước đạt khoảng 75.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ước đạt khoảng 6.550 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.