Thứ Năm, 18/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Đà Nẵng khởi công hàng loạt dự án, công trình, với tổng số vốn đầu tư gần 100 nghìn tỷ đồng

Ngô Anh Văn

18/09/2025, 08:40

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết đến nay, trên địa bàn thành phố có 7 dự án khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030; trong đó, có 4 dự án vốn ngân sách và 3 dự án vốn từ khu vực tư nhân...

Thực hiện nghi thức khởi công khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam tại phường Điện Bàn Bắc.
Thực hiện nghi thức khởi công khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam tại phường Điện Bàn Bắc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, cho biết đến nay khắp các địa phương trên địa bàn thành phố đều có các công trình trọng điểm đã được khởi công và hoàn thành chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đang diễn ra từ ngày 16-18/9/2025.

Các dự án thuộc nhóm vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trọng điểm là Dự án tuyến thoát nước chính từ hạ lưu kênh thoát nước Khu Công nghệ cao về kênh thoát lũ xã Hòa Liên với tổng mức đầu tư 817 tỷ đồng, đã khởi công ngày 30/7/2025. Dự án đường giao thông nội thị phía Đông Bắc Trung tâm hành chính huyện Tây Giang (cũ) đoạn đập dâng sông A Vương – Km14 Đường tỉnh 606 và các tuyến đường nội thị Khu trung tâm hành chính huyện Nam Giang (cũ), mỗi dự án có tổng vốn 320 tỷ đồng, đang được thẩm định, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2025.

Ngày 19/8/2025 vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng đã khởi công khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam tại phường Điện Bàn Bắc. Dự án này dự kiến xây dựng 115 lô đất tái định cư đồng bộ hạ tầng giao thông, điện, nước, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc, với tổng diện tích gần 47.000m². Tổng mức đầu tư dự án hơn 76,1 tỷ đồng, thi công trong thời gian 15 tháng. Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng. Nhà thầu xây dựng là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO.

Ngoài ra, có 2 công trình được đăng ký khánh thành chào mừng Đại hội, gồm Tượng Bác Hồ tại Thư viện Khoa học tổng hợp với kinh phí gần 15 tỷ đồng, đã khánh thành ngày 28/8/2025 và Trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa với tổng mức đầu tư 61 tỷ đồng, đã hoàn thành thi công, đang nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 9/2025.

Phối cảnh Khu Công viên vui chơi, giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown)
Phối cảnh Khu Công viên vui chơi, giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown)

Đáng chú ý, trong tháng 9, các doanh nghiệp đã khởi công các dự án “nghìn tỷ” từ nguồn vốn tư nhân, phải kể đến đó là 2 dự án của Tập đoàn Sungroup là Khu Công viên vui chơi, giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) có vốn đầu tư 80.000 tỷ đồng và Quần thể khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà-Suối Mơ vốn đầu tư 5.200 tỷ đồng. Ngày 26/8, Trường Hải ThaCo cũng đã khởi công dự án Khu công nghiệp cơ khí Chu Lai (mở rộng) có vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng…

Chia sẻ với báo chí, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, cho biết các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025–2030 đều được rà soát, lựa chọn kỹ lưỡng, bao gồm cả dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các công trình từ nguồn vốn tư nhân, nhằm bảo đảm quy mô xứng tầm với thành phố Đà Nẵng mới.

Các công trình, dự án nói trên khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp công nghệ cao, giao thông nông thôn, trường học và các thiết chế văn hóa trên địa bàn, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế – xã hội thành phố Đà Nẵng.

Đà Nẵng đang hút mạnh dòng vốn FDI

00:00, 05/09/2025

Đà Nẵng đang hút mạnh dòng vốn FDI

Đà Nẵng “cất cánh” từ vị thế mới

08:47, 03/09/2025

Đà Nẵng “cất cánh” từ vị thế mới

Đà Nẵng thông qua quy hoạch khu du lịch sinh thái 339 ha, tỷ lệ 1/2.000

00:00, 25/08/2025

Đà Nẵng thông qua quy hoạch khu du lịch sinh thái 339 ha, tỷ lệ 1/2.000

Từ khóa:

Đà Nẵng đại hội dự án hạ tầng Sungroup Tái định cư

Đọc thêm

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở Nghệ An đạt trên 58% kế hoạch

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công ở Nghệ An đạt trên 58% kế hoạch

Năm 2025, Nghệ An được giao kế hoạch vốn đầu tư công hơn 10.000 tỷ đồng, cùng với nguồn bổ sung từ ngân sách Trung ương. Đến nay, địa phương đã phân bổ và giải ngân đạt kết quả tích cực, vượt mức bình quân cả nước, qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án hạ tầng trọng điểm...

Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Chiều ngày 17/9, tại kỳ họp thứ 33, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND tỉnh, đồng thời xem xét, quyết định việc kéo dài kế hoạch đầu tư công năm 2024, điều chỉnh ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2025.

“Mắt xích” giải phóng mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân vốn đầu tư công tại Đồng Nai

“Mắt xích” giải phóng mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân vốn đầu tư công tại Đồng Nai

Tính đến ngày 10/9, Đồng Nai mới giải ngân được hơn 37% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh công tác giải phóng mặt bằng là “mắt xích” quyết định để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% nguồn vốn…

Cần Thơ tăng tốc thi công luồng sông Hậu, nỗ lực hoàn thành đầu tháng 12/2025

Cần Thơ tăng tốc thi công luồng sông Hậu, nỗ lực hoàn thành đầu tháng 12/2025

Dự án nạo vét duy tu luồng sông Hậu đang được nhà thầu khẩn trương thi công để kịp hoàn thành đến đầu tháng 12/2025 đưa vào vận hành, phục vụ phát triển giao thương quốc tế...

TP.HCM tập trung hỗ trợ cấp xã tăng tốc giải ngân đầu tư công trước áp lực công việc lớn

TP.HCM tập trung hỗ trợ cấp xã tăng tốc giải ngân đầu tư công trước áp lực công việc lớn

Với khối lượng công việc cấp xã lớn, Bí thư Thành ủy TP.HCM đề nghị Thành phố phải hỗ trợ địa phương qua tổ công tác, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong giải ngân đầu tư công và bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

CEO Nvidia thất vọng vì tin Trung Quốc cấm doanh nghiệp mua chip Nvidia

Thế giới

2

Cắt giảm và rút gọn các thủ tục mở chi nhánh, niêm yết cổ phiếu và sáp nhập ngân hàng

Tài chính

3

VN-Index giảm liền 2 phiên, công ty chứng khoán nhận định gì về cơ hội vượt đỉnh 1700?

Chứng khoán

4

Nông nghiệp Hòa Phát sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn HOSE sớm nhất vào tháng 12/2025

Doanh nghiệp niêm yết

5

Hàn Quốc không muốn ký với Mỹ thỏa thuận thương mại “kiểu Nhật”

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy