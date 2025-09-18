Đà Nẵng khởi công hàng loạt dự án, công trình, với tổng số vốn đầu tư gần 100 nghìn tỷ đồng

Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cho biết đến nay, trên địa bàn thành phố có 7 dự án khởi công chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030; trong đó, có 4 dự án vốn ngân sách và 3 dự án vốn từ khu vực tư nhân...

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, cho biết đến nay khắp các địa phương trên địa bàn thành phố đều có các công trình trọng điểm đã được khởi công và hoàn thành chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 đang diễn ra từ ngày 16-18/9/2025.

Các dự án thuộc nhóm vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước trọng điểm là Dự án tuyến thoát nước chính từ hạ lưu kênh thoát nước Khu Công nghệ cao về kênh thoát lũ xã Hòa Liên với tổng mức đầu tư 817 tỷ đồng, đã khởi công ngày 30/7/2025. Dự án đường giao thông nội thị phía Đông Bắc Trung tâm hành chính huyện Tây Giang (cũ) đoạn đập dâng sông A Vương – Km14 Đường tỉnh 606 và các tuyến đường nội thị Khu trung tâm hành chính huyện Nam Giang (cũ), mỗi dự án có tổng vốn 320 tỷ đồng, đang được thẩm định, dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2025.

Ngày 19/8/2025 vừa qua, UBND thành phố Đà Nẵng đã khởi công khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam tại phường Điện Bàn Bắc. Dự án này dự kiến xây dựng 115 lô đất tái định cư đồng bộ hạ tầng giao thông, điện, nước, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh, phòng cháy chữa cháy, thông tin liên lạc, với tổng diện tích gần 47.000m². Tổng mức đầu tư dự án hơn 76,1 tỷ đồng, thi công trong thời gian 15 tháng. Chủ đầu tư kiêm điều hành dự án là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng. Nhà thầu xây dựng là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO.

Ngoài ra, có 2 công trình được đăng ký khánh thành chào mừng Đại hội, gồm Tượng Bác Hồ tại Thư viện Khoa học tổng hợp với kinh phí gần 15 tỷ đồng, đã khánh thành ngày 28/8/2025 và Trường Trung học phổ thông Trần Đại Nghĩa với tổng mức đầu tư 61 tỷ đồng, đã hoàn thành thi công, đang nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 9/2025.

Phối cảnh Khu Công viên vui chơi, giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown)

Đáng chú ý, trong tháng 9, các doanh nghiệp đã khởi công các dự án “nghìn tỷ” từ nguồn vốn tư nhân, phải kể đến đó là 2 dự án của Tập đoàn Sungroup là Khu Công viên vui chơi, giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown) có vốn đầu tư 80.000 tỷ đồng và Quần thể khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà-Suối Mơ vốn đầu tư 5.200 tỷ đồng. Ngày 26/8, Trường Hải ThaCo cũng đã khởi công dự án Khu công nghiệp cơ khí Chu Lai (mở rộng) có vốn đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng…

Chia sẻ với báo chí, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng, cho biết các công trình, dự án chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2025–2030 đều được rà soát, lựa chọn kỹ lưỡng, bao gồm cả dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các công trình từ nguồn vốn tư nhân, nhằm bảo đảm quy mô xứng tầm với thành phố Đà Nẵng mới.

Các công trình, dự án nói trên khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp công nghệ cao, giao thông nông thôn, trường học và các thiết chế văn hóa trên địa bàn, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế – xã hội thành phố Đà Nẵng.