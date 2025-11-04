Đà Nẵng phấn đấu giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025

Chiều ngày 3/11/2025, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố.

Tại cuộc họp, bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, cho biết năm 2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao của thành phố Đà Nẵng là 16.402,859 tỷ đồng; HĐND thành phố và UBND thành phố giao là 17.638,582 tỷ đồng (cao hơn 1.236 tỷ đồng so với Chính phủ giao), chưa bao gồm 2 đợt kế hoạch vốn ngân sách Trung ương năm được Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung sau ngày 30/9/2025 là 812,7 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách Trung ương năm 2024.

Ngày từ đầu năm, thành phố đã phân bổ chi tiết cho các đơn vị, địa phương 17.074,494 tỷ đồng, đạt 96,8% kế hoạch vốn HĐND thành phố giao. Trong đó, ngân sách địa phương 12.262,683 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 100%), ngân sách Trung ương 4.811,811 tỷ đồng (đạt tỷ lệ 89,5%).

Kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ là 564,088 tỷ đồng thuộc nguồn ngân sách Trung ương, gồm: Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 3,472 tỷ đồng và vốn nước ngoài ODA là 60,616 tỷ đồng; nguồn vốn tăng thu ngân sách Trung ương 500 tỷ đồng bố trí cho Dự án nâng cấp, cải tạo tuyến quốc lộ 14D được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 19/7/2025.

Tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu là công trình trọng điểm của thành phố có tổng số vốn đầu tư công lớn đang được đẩy nhanh tiến độ.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố, sự vào cuộc của các cơ quan, sở, ngành, địa phương, đến nay công tác giải ngân đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Theo báo cáo của Kho bạc Nhà nước khu vực XIII, tính đến ngày 31/10/2025, Đà Nẵng đã giải ngân kế hoạch vốn theo dự toán giao năm 2025 đạt 8.580 tỷ đồng/16.402,859 tỷ đồng, bằng 52,3% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; bằng 48,6% kế hoạch HĐND thành phố giao, trong đó giải ngân vốn Trung ương đạt 2.203,863 tỷ đồng/5.375,899 tỷ đồng, bằng 41% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Kế hoạch vốn còn lại phải giải ngân tính đến ngày 31/1/2026 là 7.822 tỷ đồng mới đảm bảo tỷ lệ giải ngân 100% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

Tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang nhấn mạnh: Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Một trong những động lực quan trọng để bảo đảm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025 đã được Trung ương và thành phố xác định là thúc đẩy giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025. Đây là giải pháp có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, kích hoạt, dẫn dắt các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ, Thường trực Thành ủy Đà Nẵng đã thường xuyên chỉ đạo quyết liệt, sát sao việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố; đồng thời yêu cầu UBND thành phố và các ngành, địa phương tập trung thực hiện nhiệm vụ với quyết tâm cao nhất; giải quyết khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, nhất là các công trình trọng điểm, quan trọng.

Thay mặt Thường trực Thành ủy, Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Quang biểu dương sự nỗ lực của chính quyền thành phố, nhất là tập trung giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quản lý, điều hành đầu tư công sau sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính. Thường trực Thành ủy ghi nhận, chia sẻ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình bàn giao, tiếp nhận các chương trình, nhiệm vụ, dự án, kế hoạch đầu tư công trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên theo ông Quang, kết quả giải ngân vốn đầu tư công toàn thành phố đến nay vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Các vấn đề liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công công trình… còn chậm và kéo dài gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tập trung làm rõ các nguyên nhân chủ yếu gây chậm tiến độ giải ngân ở từng khâu, nhất là các vấn đề liên quan đến việc chậm thực hiện, giải quyết thủ tục, có trường hợp đã có kế hoạch vốn và khối lượng nhưng vẫn chưa giải ngân được. Các đơn vị, địa phương nhất là các ngành chuyên môn cần phân tích kỹ các nguyên nhân chủ quan, từ đó đề xuất các giải pháp trọng tâm, căn cơ để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động, chống tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

Ông Lê Ngọc Quang yêu cầu các ban quản lý dự án thuộc UBND thành phố Đà Nẵng phải cam kết tiến độ, lộ trình giải ngân kế hoạch vốn được giao trong năm 2025, lấy kết quả giải ngân vốn đầu tư công làm tiêu chí đánh giá, xếp loại đơn vị cuối năm 2025.