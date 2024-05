Đà Nẵng sẽ có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo

Theo ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng, cho biết hiện nay thành phố chưa có cơ sở pháp lý, chính sách để hỗ trợ kinh phí đối với các giảng viên đến từ các cơ sở đào tạo trên địa bàn Đà Nẵng tham gia các khoá đào tạo ngắn hạn chất lượng cao về thiết kế bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo trong và ngoài nước; chưa có cơ chế khuyến khích hỗ trợ đào tạo các sinh viên, người học cũng như chính sách thu hút chuyên gia lĩnh vực bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo (AI) về làm việc, chuyển giao công nghệ nghiên cứu, đầu tư trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh đó, Trung ương và thành phố Đà Nẵng hiện cũng chưa có chính sách riêng để ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo đầu tư tại thành phố Đà Nẵng. Do đó, Sở Thông tin và Truyền thông đề xuất 6 nhóm chính sách hỗ trợ phát triển lĩnh vực bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo.

Cụ thể, đề xuất chính sách thu hút các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước đến các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Đà Nẵng để đầu tư, khởi nghiệp, làm việc, giảng dạy, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bán dẫn, vi mạch và AI. Chính sách áp dụng chung cho tất cả các loại hình tổ chức, cơ quan, đơn vị với mức hỗ trợ thu nhập ban đầu tối đa 100 triệu đồng đối với chuyên gia, nhà khoa học được thu hút. Mức hỗ trợ thu nhập ban đầu chỉ áp dụng 01 lần và được thực hiện cho lần ký hợp đồng đầu tiên.

Các chuyên gia, nhà khoa học được ưu tiên bố trí nhà ở công vụ hoặc được hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê nhà ở và số tiền không vượt quá 7 triệu đồng/tháng; Hỗ trợ về thủ tục cấp thị thực, giấy phép lao động, thẻ tạm trú, bảo hộ sở hữu trí tuệ; Miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời hạn 05 năm đối với thu nhập từ lương, tiền công của chuyên gia, nhà khoa học hoạt động trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, đóng gói, kiểm thử bán dẫn, vi mạch, trí tuệ nhân tạo làm việc tại doanh nghiệp bán dẫn, vi mạch, trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố.

Ngoài các chính sách nói trên, các chuyên gia, nhà khoa học được thu hút làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng được hưởng thêm các chính sách: được ký kết hợp đồng lao động và hưởng mức thu nhập từ 30 đến 100 triệu đồng/người/tháng (đã bao gồm tiền lương hằng tháng và các khoản phụ cấp kèm theo lương (nếu có); Được ưu tiên xem xét việc tuyển dụng công chức hoặc tham gia tuyển dụng viên chức theo quy định.

Bên cạnh đó là chính sách hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên. Trong đó, thành phố tài trợ các kinh phí gồm: Học phí và các chi phí bắt buộc theo thông báo của cơ sở đào tạo (nếu có); Sinh hoạt phí, chi phí một lượt đi và về từ Đà Nẵng đến địa điểm tổ chức bồi dưỡng đối với trường hợp được cử tham gia bồi dưỡng ngoài thành phố Đà Nẵng; Chi phí làm thủ tục xuất nhập cảnh và bảo hiểm y tế.

Đối tượng là sinh viên, kỹ sư đã tốt nghiệp cũng như sinh viên đang đào tạo (bao gồm cả chuyên ngành gần) sẽ được hỗ trợ cho vay lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội thành phố để đóng học phí tham gia các khóa đào tạo chính quy, đào tạo ngắn hạn, chuyển đổi chuyên ngành gần sang ngành bán dẫn, vi mạch và AI.

Bên cạnh đó, nhóm đối tượng này còn được hỗ trợ các mức học bổng. Trong đó, hỗ trợ học bổng 50% học phí đối với: Sinh viên đang theo học các ngành đào tạo bán dẫn, vi mạch và AI theo hình thức đào tạo chính quy tại các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố; có kết quả học tập năm gần nhất loại giỏi hoặc đạt GPA từ 3.20 – 3.59 hoặc đạt kết quả thi đầu vào đại học từ 24-26 điểm; Sinh viên đang theo học các chuyên ngành gần ngành bán dẫn, vi mạch theo hình thức đào tạo chính quy tại các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố tham gia các lớp đào tạo chuyển đổi bán dẫn, vi mạch và AI, có kết quả học tập năm gần nhất loại giỏi hoặc đạt GPA từ 3.20 – 3.59; Sinh viên, kỹ sư đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng những chuyên ngành gần ngành bán dẫn, vi mạch, AI tham gia các lớp đào tạo chuyển đổi bán dẫn, vi mạch và AI; có kết quả học tập năm gần nhất loại giỏi hoặc đạt GPA từ 3.20 – 3.59.

Thành phố hỗ trợ học bổng 100% học phí đối với: Sinh viên đang theo học các ngành đào tạo bán dẫn, vi mạch và AI theo hình thức đào tạo chính quy tại các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; có kết quả học tập năm gần nhất loại xuất sắc hoặc đạt GPA từ 3.60 – 4.00 hoặc đạt kết quả thi đầu vào đại học từ 27 điểm trở lên; Sinh viên đang theo học các chuyên ngành gần ngành bán dẫn, vi mạch theo hình thức đào tạo chính quy tại các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố tham gia các lớp đào tạo chuyển đổi bán dẫn, vi mạch và AI; có kết quả học tập năm gần nhất loại xuất sắc hoặc đạt kết quả thi đầu vào đại học từ 27 điểm trở lên hoặc đạt GPA từ 3.60 – 4.00; Sinh viên, kỹ sư đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng những chuyên ngành gần ngành bán dẫn, vi mạch, AI tham gia các lớp đào tạo chuyển đổi bán dẫn, vi mạch và AI; có kết quả học tập năm gần nhất loại xuất sắc hoặc đạt GPA GPA từ 3.60 – 4.00.

Ngoài ra, đối với những trường hợp gặp khó khăn về nhà ở sẽ được hỗ trợ 50% chi phí thuê nhà ở (không quá 2 triệu đồng/người/tháng); Được hỗ trợ, kết nối tuyển dụng vào các doanh nghiệp bán dẫn, vi mạch và AI sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, bồi dưỡng.

Chính sách riêng hỗ trợ doanh nghiệp bán dẫn, vi mạch và AI được đề xuất để ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư tại Đà Nẵng. Cụ thể, đối với Trung tâm Nghiên cứu, thiết kế bán dẫn, vi mạch và trí tuệ nhân tạo Đà Nẵng sẽ được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu, xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo giảng viên (Train the Trainer - TTT) cho ngành bán dẫn, vi mạch và AI; Chi thu nhập tăng thêm cho viên chức làm việc tại Trung tâm theo hiệu quả công việc, ngoài việc thực hiện chi thu nhập tăng thêm theo quy định của pháp luật hiện hành về cơ chế tự chủ tài chính đối với Trung tâm với mức không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Các đối tác chiến lược trong lĩnh vực bán dẫn, vi mạch, AI sẽ được hỗ trợ tối đa 5% chi phí mua thiết bị, chi phí di chuyển tài sản, dây chuyền, thiết bị, công nghệ, chi phí đối với các dự án đầu tư mới; hỗ trợ tối đa 20% chi phí thuê nhân lực có trình độ chuyên môn cao làm việc tại các doanh nghiệp là đối tác chiến lược trong lĩnh vực bán dẫn, vi mạch, trí tuệ nhân tạo trên địa bàn thành phố.

Về hạ tầng, các đối tác được hỗ trợ cho thuê trực tiếp tài sản kết cấu hạ tầng thông tin không thông qua đấu giá cho đối tác chiến lược thuộc lĩnh vực bán dẫn, vi mạch, AI. Thực hiện chỉ định thầu, mua sắm các trang thiết bị đặc thù từ đối tác chiến lược thuộc lĩnh vực bán dẫn, vi mạch, AI; Hỗ trợ các trường đại học, cơ sở đào tạo tiếp cận sử dụng các hạ tầng phục vụ phát triển bán dẫn, vi mạch và AI: Trung tâm thiết kế vi mạch (Design House); Trung tâm tính toán hiệu năng cao; Trung tâm ươm tạo, nghiên cứu và phát triển; phòng lab, cloud do nhà nước đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách.

Các doanh nghiệp khởi nghiệp, siêu nhỏ, nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực bán dẫn, vi mạch và AI sẽ được hỗ trợ về cơ sở hạ tầng gồm: 50% chi phí thuê mặt bằng (không bao gồm chi phí dịch vụ: điện, nước, điều hòa, bảo vệ, vệ sinh) trong các Khu Công viên phần mềm, Khu Công nghệ thông tin tập trung, các Tòa nhà cho thuê tập trung và dùng chung trên địa bàn thành phố trong một năm. Diện tích tối đa hỗ trợ không quá 200 m2 với đơn giá thuê không quá đơn giá cho thuê của Công viên phần mềm Đà Nẵng được UBND thành phố phê duyệt; Hỗ trợ 50% chi phí 01 website được thuê lưu ký (hosting) trong nước với thời hạn một năm; Hỗ trợ 50% chi phí thuê máy chủ, thuê chỗ đặt máy chủ, thuê thực hiện dịch vụ lưu trữ dữ liệu, thuê dịch vụ an toàn an ninh thông tin của nhà cung cấp dịch vụ trong nước trong một năm. Tổng chi phí hỗ trợ không quá 50.000.000 đồng/tổ chức, doanh nghiệp trong một năm.

Về hỗ trợ đào tạo, xây dựng quy trình sản xuất phần mềm, nội dung số gồm các chính sách: Hỗ trợ 50% chi phí đào tạo liên quan đến kỹ năng lập trình, phân tích dữ liệu, an toàn thông tin, thiết kế vi mạch điện tử…

Về nghiên cứu khoa học, Đà Nẵng sẽ ưu tiên tham gia các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của thành phố; Ưu tiên đặt hàng thực hiện các đề tài khoa học và các sản phẩm triển khai thí điểm của thành phố.

Ngoài ra, tổ chức, doanh nghiệp công nghệ thông tin được hỗ trợ lãi suất vay vốn để thực hiện các dự án liên quan đến hợp đồng gia công, sản xuất phần mềm và nội dung số. Việc hỗ trợ này được áp dụng theo Nghị quyết số 149/2018/NQ-HĐND.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh (người áo trắng ngồi hàng bên phải) trong buổi làm việc với Tham tán Hoa Kỳ bàn về lĩnh vực bán dẫn, vi mạch.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, cho biết thành phố xác định công nghệ cao trong đó có ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo là một bộ phận quan trọng trong 5 nhóm ngành đột phá, tạo xung lực phát triển nhanh và bền vững cho thành phố. Từ tháng 10/2023 đến nay, Đà Nẵng đã tổ chức nhiều hoạt động quan trọng trong xây dựng phát triển nguồn nhân lực, chuẩn bị cơ sở hạ tầng, xây dựng chính sách cơ chế hỗ trợ đặc thù, vượt trội và xúc tiến đầu tư cho lĩnh vực vi mạch, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo.

Ông Hồ Kỳ Minh khẳng định: Đà Nẵng cam kết tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi, từ hạ tầng cơ sở, chính sách hỗ trợ đến việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm giúp Synopsys, Hoa Kỳ (Công ty đã ký hợp tác chiến lược với thành phố) cũng như các doanh nghiệp khác trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo phát triển bền vững tại Đà Nẵng.