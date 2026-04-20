Thứ Hai, 20/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Đà Nẵng thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Ngô Anh Văn

20/04/2026, 15:54

Ngày 20/4, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Đà Nẵng.

Khu chung cư nhà ở xã hội Bàu Tràm Lake Side trên địa bàn phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng.
Khu chung cư nhà ở xã hội Bàu Tràm Lake Side trên địa bàn phường Hải Vân, TP. Đà Nẵng.

Theo quyết định số 809-QĐ/TU ngày 20/4/2026, Trưởng Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Đà Nẵng là Bí thư Thành ủy; các phó trưởng ban gồm: Phó Trưởng ban Thường trực là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phó Trưởng ban là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố. Ủy viên Thường trực là Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách lĩnh vực xây dựng.

Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Đà Nẵng (Ban chỉ đạo) còn có 15 ủy viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan như Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Công an thành phố và đại diện các ngân hàng. Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương của Trung ương và thành phố Đà Nẵng về nhà ở và bất động sản trên địa bàn.

Đáng chú ý, quyết định nêu rõ Ban chỉ đạo tập trung hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao cho Đà Nẵng theo mục tiêu của đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” của Chính phủ và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng được duyệt; Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của Đà Nẵng để phát triển thị trường bất động sản hiệu quả; Trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án nhà ở trên địa bàn.

Về quyền hạn sử dụng con dấu, theo Quyết định 809-QĐ/TU, Trưởng ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Thành ủy; các Phó Trưởng ban và Ủy viên Thường trực sử dụng con dấu của UBND thành phố Đà Nẵng. Các cơ quan thành viên khác sử dụng con dấu của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban Chỉ đạo cũng sẽ thành lập một Tổ giúp việc riêng biệt để hỗ trợ triển khai các cơ chế, chính sách chuyên sâu.

Quyết định 809-QĐ/TU ngày 20/4/2026 có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2350-QĐ/TU ngày 09/9/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Từ khóa:

Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở Đà Nẵng chính sách nhà ở Đà Nẵng nhà ở xã hội Đà Nẵng Quyết định 809-QĐ/TU

Hà Nội tập trung hoàn thiện hệ thống thoát nước, xử lý các điểm úng ngập

Hà Nội tập trung hoàn thiện hệ thống thoát nước, xử lý các điểm úng ngập

Nhiều công trình thoát nước và chống úng ngập tại Hà Nội đang được tập trung triển khai, từ trạm bơm, hồ điều hòa đến hệ thống tuyến kết nối. Việc hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng tiêu thoát nước và giảm tình trạng úng ngập cục bộ…

Ba kịch bản của thị trường bất động sản trong quý 2/2026

Ba kịch bản của thị trường bất động sản trong quý 2/2026

Thị trường bất động sản nhà ở quý 1/2026 ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về nguồn cung nhưng thanh khoản và giá bán tiếp tục diễn biến theo xu hướng thận trọng và phân hóa giữa các phân khúc. Dự kiến, trong quý 2, thị trường sẽ có những chuyển biến tích cực hơn…

SJ Group: Biên lợi nhuận cải thiện mạnh, dự kiến chia cổ tức 10%, đẩy mạnh triển khai các khu đô thị

SJ Group: Biên lợi nhuận cải thiện mạnh, dự kiến chia cổ tức 10%, đẩy mạnh triển khai các khu đô thị

Năm 2025 khép lại với sự phân hóa mạnh mẽ của thị trường bất động sản dưới tác động từ các khung pháp lý mới. Trong bối cảnh đó, Công ty Cổ phần SJ Group (mã chứng khoán: SJS) ghi nhận bức tranh tài chính sáng màu, phản ánh hiệu quả từ chiến lược quản trị thận trọng và tập trung vào giá trị cốt lõi.

Hà Nội: Tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án đường 70 và quốc lộ 21B trong quý 2/2026

Hà Nội: Tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án đường 70 và quốc lộ 21B trong quý 2/2026

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh nếu chậm giải phóng mặt bằng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân đầu tư công và hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của thành phố...

Bộ Xây dựng công bố thủ tục chuyển đổi công năng nhà ở

Bộ Xây dựng công bố thủ tục chuyển đổi công năng nhà ở

Bộ Xây dựng vừa công bố thủ tục hành chính nội bộ được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nhà ở, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Trong đó, đáng chú ý là Thủ tục chuyển đổi công năng nhà ở đối với nhà ở xây dựng trong dự án được đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công thuộc thẩm quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Thế giới

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mộc Châu Milk 2026: Đổi mới để tăng trưởng bền vững

Chứng khoán

2

SJ Group: Biên lợi nhuận cải thiện mạnh, dự kiến chia cổ tức 10%, đẩy mạnh triển khai các khu đô thị

Bất động sản

3

Thủ tướng Carney: Quan hệ kinh tế với Mỹ từng là thế mạnh, nay là điểm yếu của Canada

Thế giới

4

Doanh nghiệp Slovakia bắt tay với đối tác Việt Nam phát triển khu công nghiệp xanh tại châu Âu

Nhà đầu tư

5

Nguồn cung nhôm siết chặt vì xung đột Iran, Nhật Bản chịu ảnh hưởng nặng nhất

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy