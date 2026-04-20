Đà Nẵng thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản

Ngày 20/4, Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Đà Nẵng.

Theo quyết định số 809-QĐ/TU ngày 20/4/2026, Trưởng Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Đà Nẵng là Bí thư Thành ủy; các phó trưởng ban gồm: Phó Trưởng ban Thường trực là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Phó Trưởng ban là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố. Ủy viên Thường trực là Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách lĩnh vực xây dựng.

Ban Chỉ đạo về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản thành phố Đà Nẵng (Ban chỉ đạo) còn có 15 ủy viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan như Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Công an thành phố và đại diện các ngân hàng. Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo là lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương của Trung ương và thành phố Đà Nẵng về nhà ở và bất động sản trên địa bàn.

Đáng chú ý, quyết định nêu rõ Ban chỉ đạo tập trung hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao cho Đà Nẵng theo mục tiêu của đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” của Chính phủ và chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở thành phố Đà Nẵng được duyệt; Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của Đà Nẵng để phát triển thị trường bất động sản hiệu quả; Trực tiếp chỉ đạo kiểm tra, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai các dự án nhà ở trên địa bàn.

Về quyền hạn sử dụng con dấu, theo Quyết định 809-QĐ/TU, Trưởng ban chỉ đạo sử dụng con dấu của Thành ủy; các Phó Trưởng ban và Ủy viên Thường trực sử dụng con dấu của UBND thành phố Đà Nẵng. Các cơ quan thành viên khác sử dụng con dấu của đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban Chỉ đạo cũng sẽ thành lập một Tổ giúp việc riêng biệt để hỗ trợ triển khai các cơ chế, chính sách chuyên sâu.

Quyết định 809-QĐ/TU ngày 20/4/2026 có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2350-QĐ/TU ngày 09/9/2025 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về kiện toàn Ban Chỉ đạo về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.