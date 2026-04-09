Đà Nẵng thực hiện nhiều biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát ATTP trong quý 1/2026
Ngô Anh Văn
09/04/2026, 11:20
Quý 1/2026, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) Đà Nẵng đã kiểm tra 330 cơ sở kinh doanh thực phẩm, phát hiện và xử phạt 12 cơ sở vi phạm; thực hiện test nhanh hàn the đối với 15 mẫu thực phẩm, tất cả đều đạt yêu cầu; lấy 7 mẫu thực phẩm gửi kiểm tra định tính hàn the, kết quả đều đạt yêu cầu.
Theo
báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế thành phố Đà Nẵng), trong quý I/2026,
công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được triển khai có
trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng; tập trung vào dịp Tết Nguyên đán 2026. Chi
cục đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 251 cơ sở; lũy kế
đến nay, đơn vị đã cấp giấy chứng nhận cho 3.165 cơ sở thuộc diện quản lý, đạt
tỷ lệ 100%.
Bên
cạnh đó, việc công bố sản phẩm được thực hiện đúng quy định. Riêng trong quý I/2026,
Chi cục tiếp nhận và đăng tải 337 sản phẩm tự công bố của doanh nghiệp; lũy kế
đến nay là 8.786 sản phẩm.
Tuy
nhiên, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân và du khách ở
một thành phố du lịch như Đà Nẵng ngày càng tăng và đa dạng, thì công tác bảo
đảm an toàn thực phẩm hiện vẫn có tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì vậy, việc tăng
cường kiểm soát chặt chẽ về an toàn thực phẩm ngay từ đầu là rất quan trọng.
Tại
buổi làm việc vớiChi cục An toàn
thực phẩm về kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm quý I và phương
hướng, nhiệm vụ quý II/ 2026, vào ngày
8/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận, đánh giá
cao tinh thần trách nhiệm của Chi cục An toàn thực phẩm và các đơn vị liên quan
đã chủ động triển khai các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát, góp phần kiểm
soát tình hình, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn
Thị Anh Thi đề nghị Sở Y tế, Chi cục An toàn thực phẩm tiếp tục triển khai các
giải pháp theo hướng chủ động phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ theo chuỗi, gắn với
trách nhiệm cụ thể của từng tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu các đơn vị
được thành phố giao thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn
Đà Nẵng. Đồng thời, giao Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo toàn diện công tác quản lý
nhà nước về an toàn thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm đối với
các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; đặc biệt là bếp ăn tập thể, bếp ăn
trường học, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.
Cùng
với đó, phải chú trọng kiểm tra, giám sát tại các chợ truyền thống, chợ đầu mối
nông sản, thực phẩm, làng nghề chế biến thực phẩm, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ
ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể và khu vực xung quanh trường học… Đẩy
mạnh truyền thông tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, phòng ngừa ngộ độc
thực phẩm. Các đơn vị phối hợp điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm khi xảy
ra vụ việc, để xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
