Đà Nẵng thực hiện nhiều biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát ATTP trong quý 1/2026

Quý 1/2026, Chi cục An toàn thực phẩm (ATTP) Đà Nẵng đã kiểm tra 330 cơ sở kinh doanh thực phẩm, phát hiện và xử phạt 12 cơ sở vi phạm; thực hiện test nhanh hàn the đối với 15 mẫu thực phẩm, tất cả đều đạt yêu cầu; lấy 7 mẫu thực phẩm gửi kiểm tra định tính hàn the, kết quả đều đạt yêu cầu.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn thực phẩm (Sở Y tế thành phố Đà Nẵng), trong quý I/2026, công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng; tập trung vào dịp Tết Nguyên đán 2026. Chi cục đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho 251 cơ sở; lũy kế đến nay, đơn vị đã cấp giấy chứng nhận cho 3.165 cơ sở thuộc diện quản lý, đạt tỷ lệ 100%.

Bên cạnh đó, việc công bố sản phẩm được thực hiện đúng quy định. Riêng trong quý I/2026, Chi cục tiếp nhận và đăng tải 337 sản phẩm tự công bố của doanh nghiệp; lũy kế đến nay là 8.786 sản phẩm.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân và du khách ở một thành phố du lịch như Đà Nẵng ngày càng tăng và đa dạng, thì công tác bảo đảm an toàn thực phẩm hiện vẫn có tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Vì vậy, việc tăng cường kiểm soát chặt chẽ về an toàn thực phẩm ngay từ đầu là rất quan trọng.

Tại buổi làm việc với Chi cục An toàn thực phẩm về kết quả thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II/ 2026, vào ngày 8/4, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Chi cục An toàn thực phẩm và các đơn vị liên quan đã chủ động triển khai các biện pháp quản lý, kiểm tra, giám sát, góp phần kiểm soát tình hình, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi đề nghị Sở Y tế, Chi cục An toàn thực phẩm tiếp tục triển khai các giải pháp theo hướng chủ động phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ theo chuỗi, gắn với trách nhiệm cụ thể của từng tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu các đơn vị được thành phố giao thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn Đà Nẵng. Đồng thời, giao Sở Y tế chủ trì, chỉ đạo toàn diện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; đặc biệt là bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học, cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố.

Sạp bán hải sản tại chợ truyền thống phường An Hải, thường xuyên được các ngành chức năng tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm. Ảnh Ngô Anh Văn

Cùng với đó, phải chú trọng kiểm tra, giám sát tại các chợ truyền thống, chợ đầu mối nông sản, thực phẩm, làng nghề chế biến thực phẩm, điểm du lịch, cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể và khu vực xung quanh trường học… Đẩy mạnh truyền thông tại cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Các đơn vị phối hợp điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm khi xảy ra vụ việc, để xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật.