Hãng Trung Quốc tung điện thoại gập “không nếp gấp”, thách thức Samsung và Apple

Với sản phẩm điện thoại gập mới được ra mắt, OPPO đã chứng minh năng lực trong xử lý nếp gấp bản lề - điểm yếu cố hữu của dòng điện thoại gập...

Nhà sản xuất điện thoại Trung Quốc OPPO vừa ra mắt sản phẩm điện thoại gập Find N6, được hãng khẳng định là điện thoại gập đầu tiên trên thế giới đạt trạng thái “không nếp gấp” nhờ những cải tiến trong thiết kế bản lề.

Trước đó, kể từ khi Samsung mở đường thương mại điện thoại gập với Galaxy Fold vào năm 2019, nếp gấp bản lề vẫn luôn là điểm yếu cố hữu của dòng điện thoại gập.

Gia nhập thị trường từ năm 2021 nhưng chưa tạo dấu ấn rõ nét, lần trở lại này của OPPO với tiến bộ trong xử lý hạn chế cố hữu về nếp gấp trên màn hình gập đã thực sự thu hút sự chú ý của giới công nghệ.

Do đó, trong bối cảnh Apple sẽ tung dòng iPhone gập đầu tiên ngay trong nửa cuối năm nay, thị trường điện thoại gập được các nhà quan sát đánh giá sẽ chứng kiến sự cạnh tranh ba cực giữa Samsung, các hãng Trung Quốc và Apple.

Trong nhiều năm, các hãng Trung Quốc tận dụng lợi thế thị trường nội địa và giá thành rẻ để nhanh chóng mở rộng thị phần điện thoại, nhưng thường bị đánh giá là chậm chân trong đổi mới công nghệ.

Với Find N6, OPPO đang cho thấy tham vọng vượt lên, nâng cấp năng lực phần cứng để cạnh tranh trực diện với các ông lớn toàn cầu.

Nhà sản xuất smartphone lớn thứ năm thế giới gọi công nghệ mới trên Find N6 là “Zero-Feel Crease” giúp nếp gấp gần như không thể cảm nhận. Hãng cho biết đã cải tiến đồng thời thiết kế bản lề và quy trình chế tạo màn hình.

Cụ thể, hãng áp dụng công nghệ in chất lỏng 3D để lấp đầy các vi khoảng trống tại vùng gập, sau đó làm cứng vật liệu nhằm tăng độ phẳng bề mặt. Kết hợp với lớp kính có khả năng tự cân bằng, giải pháp này giúp giảm độ sâu nếp gấp tới 82% so với thế hệ trước, đồng thời thu hẹp độ chênh lệch bề mặt từ mức phổ biến 0,2 mm xuống còn khoảng 0,05 mm. Màn hình của thiết bị vẫn do Samsung Display cung cấp.

Những đánh giá ban đầu cho thấy hiệu quả của cải tiến này. Một số ý kiến nhận xét nếp gấp “gần như không thể nhận thấy trong sử dụng hàng ngày”, thậm chí gọi đây là chiếc điện thoại gập “ít gây khó chịu nhất” từng trải nghiệm.

Theo Counterpoint Research, Samsung Electronics hiện chiếm khoảng 40% thị phần điện thoại gập toàn cầu. Tuy nhiên, các hãng Trung Quốc như Huawei (30%), Motorola (12%) và Honor (7%) đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách.

Nếu trước đây họ đi lên nhờ giá cạnh tranh, thì hiện chiến lược đã dịch chuyển sang phân khúc cao cấp, dựa trên công nghệ tự phát triển. Đáng chú ý, Huawei từng gây tiếng vang khi ra mắt điện thoại gập ba vào năm 2024, vượt trước Samsung về ý tưởng sản phẩm.

Sự xuất hiện của iPhone gập từ Apple dự kiến trong nửa cuối năm nay được cho là yếu tố có thể làm thay đổi cục diện thị trường. Trước đó, Apple tỏ ra thận trọng, trì hoãn ra mắt do các vấn đề về nếp gấp và độ bền chưa được giải quyết triệt để. Tuy nhiên, nửa cuối năm nay được cho là thời điểm chín muồi để hãng ra mắt. Một số nguồn tin cho biết mục tiêu sản xuất ban đầu của Apple có thể vào khoảng 20 triệu thiết bị.

Dự báo của Counterpoint Research cho thấy iPhone gập có thể giúp tổng lượng tiêu thụ điện thoại gập toàn cầu tăng thêm khoảng 20% trong năm nay. Apple thậm chí có khả năng chiếm tới 28% thị phần, chỉ đứng sau Samsung với khoảng 31%.

Một nguồn tin trong ngành nhận định, điện thoại gập hiện mới chiếm khoảng 2–3% tổng thị trường smartphone, đồng nghĩa dư địa tăng trưởng vẫn còn rất lớn.

Khi Samsung giữ vai trò dẫn dắt, các hãng Trung Quốc tăng tốc về công nghệ, và Apple chuẩn bị nhập cuộc, một cuộc cạnh tranh ba cực trong thị trường điện thoại gập được dự báo sẽ trở nên quyết liệt ngay trong năm nay.