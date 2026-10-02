Đà Nẵng xác định 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm

Sáng ngày 02/10/2026, tại khách sạn Novotel, Đà Nẵng đã diễn ra Hội nghị Xúc tiến phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, với sự tham gia của lãnh đạo thành phố, các chuyên gia, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế. Hội nghị nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển công nghiệp văn hóa, đồng thời thúc đẩy ngành này trở thành một trong những ngành kinh tế quan trọng của thành phố.
Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh rằng văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần mà còn là động lực tăng trưởng mới của thành phố. Đà Nẵng định hướng phát triển công nghiệp văn hóa trở thành một lĩnh vực kinh tế quan trọng, vừa bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa đặc sắc, vừa thúc đẩy đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư và hình thành những sản phẩm, dịch vụ mang dấu ấn riêng của thành phố.
Bà Thi cho biết: Đà Nẵng định hướng tập trung phát triển 6 ngành công nghiệp văn hóa trọng điểm, đó là: nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, mỹ thuật - triển lãm, du lịch văn hóa, nội dung số và thủ công mỹ nghệ. Đây là những ngành có khả năng hình thành sản phẩm cụ thể, có thị trường và có khả năng phát triển dài hạn trên cơ sở tiềm năng, thế mạnh hiện nay của thành phố.
“Chính quyền thành phố Đà Nẵng khẳng định sẽ luôn đồng hành, tạo lập môi trường đầu tư công bằng, minh bạch, thông thoáng và thuận lợi nhất; tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về hạ tầng, mặt bằng và nguồn nhân lực; tích cực thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư (PPP) để giải phóng các nguồn lực sáng tạo và cơ sở hạ tầng”, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cam kết.
Hội nghị Xúc tiến phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại Đà Nẵng không chỉ là sự kiện xúc tiến mà còn là bước đi cụ thể nhằm kết nối nguồn lực, thu hút đầu tư và thúc đẩy hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa có khả năng tạo ra sản phẩm và giá trị thực. Thành phố Đà Nẵng kỳ vọng rằng các hoạt động kết nối, ký kết hợp tác tại hội nghị sẽ mở ra những cơ hội đầu tư cụ thể, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa và sáng tạo của khu vực.
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về ba chuyển dịch quan trọng để triển khai hiệu quả các định hướng phát triển. Thứ nhất, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo phát triển, với sự kết hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp, nghệ sĩ và cộng đồng.
Thứ hai, chuyển từ khai thác tài nguyên sẵn có sang đầu tư cho sáng tạo, công nghệ và nội dung, lấy sáng tạo làm trung tâm. Thứ ba, chuyển từ ngắn hạn sang dài hạn, từ sự kiện sang sản phẩm, từ hoạt động sang thị trường, lấy thị trường làm động lực phát triển.
Chính quyền thành phố cam kết tạo lập môi trường đầu tư công bằng, minh bạch và thuận lợi nhất, đồng thời hoàn thiện các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ về hạ tầng, mặt bằng và nguồn nhân lực. Đặc biệt, mô hình hợp tác công - tư (PPP) sẽ được thúc đẩy để giải phóng các nguồn lực sáng tạo và cơ sở hạ tầng.
Các tham luận tập trung vào kinh nghiệm và mô hình phát triển công nghiệp văn hóa, chính sách thu hút đầu tư, giải pháp phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số, và hình thành các tổ hợp sáng tạo, trung tâm giải trí, không gian sáng tạo, điện ảnh, kinh tế đêm, các chương trình concert và các sản phẩm văn hóa đặc trưng.
Một điểm nhấn quan trọng của hội nghị là chương trình ký kết 05 biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng với các doanh nghiệp, tổ chức trong nước và quốc tế. Những thỏa thuận này hứa hẹn sẽ mang lại những cơ hội đầu tư cụ thể, góp phần hình thành và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa tại Đà Nẵng.
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