Chính quyền đặc khu Cát Hải trao tặng xe máy điện cho người dân

Chiều 30/9, UBND đặc khu Cát Hải, thành phố Hải Phòng đã tổ chức Lễ bàn giao 88 xe máy điện cho người dân đang sinh sống tại thôn Việt Hải thuộc quần đảo Cát Bà.
Đây là một trong những hoạt động cụ thể của Đặc khu Cát Hải nhằm hiện thực hoá nghị quyết số 08 của thành uỷ Hải Phòng về chuyển đổi xanh thành phố Hải Phòng giai đoạn 2026 – 2030 tầm nhìn đến 2050, trong đó Hải Phòng đặt ra mục tiêu xây dựng đảo Cát Bà trở thành đảo “ xanh” - trung tâm du lịch quốc tế.
Trên lộ trình hướng đến mục tiêu “xanh hoá” toàn đảo Cát Bà, Uỷ ban nhân dân đặc khu Cát Hải đã chọn Làng chài cổ Việt Hải (Điểm du lịch cộng đồng) làm mô hình điểm để tập trung nguồn lực cho chuyển đổi xanh 05 lĩnh vực: Du lịch xanh, giao thông xanh, nông nghiệp xanh, môi trường xanh và năng lượng xanh.
Theo đó, UBND đặc khu Cát Hải đã huy động từ nguồn xã hội hoá đầu tư 88 xe máy điện trong đó 84 xe trao tặng, hỗ trợ cho 84 hộ dân/tổng số 89 hộ dân tại Việt Hải với mức hỗ trợ từ 50 – 100 % giá trị xe, 04 xe còn lại trao cho các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ trên địa bàn.
Sau lễ bàn giao xe, tại làng cổ Việt Hải toàn bộ xe máy chạy xăng sẽ được thay thế bằng xe máy điện, việc thay đổi phương tiện giao thông sẽ góp phần thay đổi nhận thức về gìn giữ, bảo vệ môi trường sống đồng thời là thông điệp gửi tới cộng đồng xã hội cùng chung tay xây dựng một cộng đồng sống xanh, một điểm du lịch không phát ra khí thải, thân thiện và an toàn cho du khách.
Ông Phan Viết Điện, Chủ tịch Đặc khu Cát Hải chia sẻ, sự kiện bàn giao xe máy điện hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu trong hành trình xanh hóa hạ tầng giao thông trên đảo Cát Bà.
Trong tương lai gần, Cát Bà hướng tới thay thế toàn bộ hệ thống xe cơ giới truyền thống chạy bằng động cơ đốt trong bằng các giải pháp giao thông sạch, từ xe buýt điện công cộng, ô tô điện du lịch đến các đội xe máy điện phục vụ người dân và du khách.
Song song với đó, một hệ sinh thái phụ trợ hiện đại cũng sẽ được quy hoạch đồng bộ, bao gồm mạng lưới trạm sạc nhanh, trạm đổi pin thông minh tích hợp điện mặt trời tái tạo, cùng ứng dụng giao thông thông minh giúp tối ưu hóa việc di chuyển.
Trong 9 tháng đầu năm 2026, đã có trên 4,1 triệu lượt du khách đến với Cát Bà, trong đó, khách quốc tế đạt gần 1 triệu lượt khách. Tổng doanh thu từ dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 4.5 nghìn tỷ đồng.
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