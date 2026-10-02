SH Premium Lounge Tân Sơn Nhất được vinh danh "Phòng chờ nội địa hàng đầu châu Á”

Được mệnh danh là "Giải Oscar ngành du lịch", World Travel Awards vừa tổ chức lễ trao các giải thưởng danh giá trong ngành du lịch toàn cầu cho các đại diện du lịch xuất sắc nhất năm 2026 khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương, tối 27/9 tại Maldives…

Ảnh: SH Airport Lounge

World Travel Awards (WTA) là giải thưởng du lịch quốc tế được thành lập năm 1993, nhằm tôn vinh những thương hiệu và điểm đến hàng đầu thế giới. Nhờ uy tín và tầm ảnh hưởng rộng lớn, WTA được giới chuyên môn ví như "Oscar của ngành du lịch".

Các "gương mặt" chiến thắng là những đại diện xuất sắc nhất trong lĩnh vực du lịch, vì đã góp phần nâng cao chuẩn mực thành tựu trên khắp khu vực rất được chú ý này. Năm 2026, bên cạnh các giải thưởng dành cho các hạng mục du lịch, ngành hàng không Việt Nam cũng "bội thu" các danh hiệu.

Vietnam Airlines được vinh danh Hãng hàng không hàng đầu; Vietjet Air là Thương hiệu hàng không hàng đầu. Sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh) - sân bay khu vực hàng đầu; Vietravel Airlines - Hãng hàng không du lịch nghỉ dưỡng hàng đầu... Và đặc biệt, danh hiệu "Phòng chờ sân bay nội địa hàng đầu" dành cho SH Premium Lounge Tân Sơn Nhất.

"Chúng tôi không chỉ muốn mang đến một chỗ ngồi thoải mái trước chuyến bay, mà muốn tạo ra những khoảnh khắc đáng nhớ trong hành trình di chuyển của khách hàng", ông Phạm Quang Đồng, Tổng giám đốc SH Airport Lounge, chia sẻ khi được được vinh danh "Phòng chờ nội địa hàng đầu châu Á 2026".

SH Premium Lounge được được vinh danh "Phòng chờ nội địa hàng đầu châu Á 2026". Ảnh: SH Airport Lounge

Cá nhân hóa trải nghiệm không phải là xu hướng nhất thời, mà là kim chỉ nam cho hành trình phát triển bền vững của SH Airport Lounge. Để hiện thực hóa mong muốn đó, doanh nghiệp tập trung phát triển hệ sinh thái dịch vụ sân bay toàn diện, nơi mọi trải nghiệm đều được kết nối - từ khâu đặt chỗ, đón tiếp, hỗ trợ thủ tục, cho đến chăm sóc sau chuyến bay.

Không còn là những mảnh ghép rời rạc của dịch vụ, doanh nghiệp kiến tạo một hành trình liền mạch, nơi khách hàng được đồng hành và chăm sóc trọn vẹn. Đầu tiên là ứng dụng các giải pháp nhận diện hành khách thân quen, tối ưu hóa quy trình check-in, đồng thời điều chỉnh thực đơn, không gian và tiện ích phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Khi vào đến phòng chờ, từ độ sáng của ánh đèn, hương vị của ly cà phê, đến giai điệu âm nhạc nền, mọi chi tiết đều được tinh chỉnh để mang lại cảm giác phù hợp với tâm trạng và nhu cầu của từng hành khách.

Với nền tảng công nghệ thông tin hiện đại, SH Airport Lounge đang phát triển một hệ sinh thái số toàn diện, kết nối chặt chẽ các nhóm khách hàng - từ cá nhân, đại lý cho tới doanh nghiệp. Song song, hai dòng sản phẩm dịch vụ phòng khách thương gia khác biệt và độc đáo là SH Premium Lounge và SH Elite Lounge đã ra đời, phát triển để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trong nước và quốc tế.

Tại SH Premium Lounge, hành khách sẽ cảm nhận được sự hòa quyện tinh tế giữa không gian sang trọng và ấm áp qua các thiết kế mang đậm dấu ấn địa phương. Ẩm thực tại đây là một hành trình khám phá hương vị phong phú, từ những món ăn đặc sản đến các thực đơn quốc tế. Bên cạnh đó, các tiện ích như wi-fi tốc độ cao, khu vực làm việc chuyên biệt cũng hỗ trợ hành khách dễ dàng kết nối và giải quyết công việc.

SH Premium Lounge tại tầng 2 nhà ga Quốc tế – sân bay Cam Ranh. Ảnh: SH Airport Lounge

Phòng khách SH Premium Lounge cung cấp dịch vụ phòng tắm riêng sạch sẽ, ghế massage êm ái... Ngoài ra, khu vực giải trí với TV màn hình lớn, báo và tạp chí hiện đại, cùng dịch vụ hỗ trợ khách VIP như check-in nhanh và cập nhật thông tin chuyến bay đều làm tăng thêm sự tiện lợi và thư giãn cho hành khách mỗi khi nghỉ ngơi giữa các chuyến bay.

Trong khi đó, phòng khách SH Elite Lounge mang đến một trải nghiệm thượng lưu ngay từ những bước chân đầu tiên tại sân bay. Đây không chỉ là một phòng chờ, mà là một không gian đặc quyền, nơi hành khách được tận hưởng sự chăm sóc tỉ mỉ và tinh tế nhất.

Khách hàng cá nhân có thể chủ động đặt mua dịch vụ qua website hoặc ứng dụng di động, lựa chọn linh hoạt giữa các sản phẩm như Voucher, Combo dịch vụ, Combo lượt SH Premium Lounge hoặc SH Elite Lounge... Khách hàng doanh nghiệp được cung cấp các giải pháp riêng biệt, từ thẻ đồng thương hiệu cho tới hệ thống liên kết dữ liệu thông qua API gateway, giúp quản lý ngân sách, quyền lợi và chăm sóc khách hàng hiệu quả hơn. Nhờ đó, SH Airport Lounge không chỉ là một dịch vụ, mà đang dần trở thành nền tảng kết nối thông minh của hệ sinh thái dịch vụ tại sân bay.

Song hành cùng hệ thống công nghệ là Trung tâm chăm sóc khách hàng 24/7 - nơi mọi yêu cầu, dù nhỏ nhất, đều được tiếp nhận và xử lý nhanh chóng. Mỗi cải tiến - dù là ứng dụng đặt chỗ, hệ thống nhận diện hay trung tâm hỗ trợ khách hàng - đều hướng đến một điều: Giúp hành khách cảm thấy được thấu hiểu, được phục vụ và được trân trọng.

Phòng khách SH Elite Lounge Hanoi tại Nhà ga Quốc nội – Sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội). Ảnh: SH Airport Lounge

Có thể nói, hành trình kiến tạo trải nghiệm khác biệt của SH Airport Lounge được xây dựng trên nền tảng vững chắc của một hệ thống rộng khắp với 22 phòng khách tại các sân bay trên khắp Việt Nam. Sự hiện diện mạnh mẽ này không chỉ khẳng định quy mô mà còn kiểm chứng cho uy tín và chất lượng dịch vụ của SH Airport Lounge qua sự tin tưởng của hàng loạt đối tác danh tiếng.

Và đó chính là bản sắc của một thương hiệu dịch vụ Việt mang tầm quốc tế - nơi công nghệ và con người song hành, kiến tạo nên hành trình bay trọn vẹn nhất.