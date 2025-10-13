Đà tăng giá vàng trong nước xấp xỉ một nửa so với thế giới

Đóng cửa phiên sáng ngày 13/10, giá vàng miếng SJC chỉ tăng 0,56%, giá vàng nhẫn, tuỳ từng thương hiệu tăng từ 0,43% đến 0,71% chỉ trong 2 phiên liên tiếp (11 – 13/10) nhưng chưa bằng một nửa so với mức tăng 1,03% của giá vàng thế giới…

Trong phiên giao dịch sáng ngày 13/10/2025, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn trên toàn quốc đồng loạt tăng gần 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán so với giá chốt phiên cuối tuần trước (11/10).

Mở cửa phiên, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm duy trì ổn định giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 141,6 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 143,6 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.

So với giá chốt phiên 11/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các thương hiệu trên tăng 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Cập nhật lúc 11 giờ ngày 13/10, Phú Quý và Mi Hồng đều niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 143,6 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào được niêm yết lần lượt ở mức 140,8 triệu đồng/lượng và 142,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 11/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại hai thương hiệu trên cũng tăng 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 13/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Xu hướng tăng giá cũng được ghi nhận trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, tuy nhiên mức độ tăng tương đối không đồng đều, dao động từ 600 nghìn đồng – 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Cá biệt, có một doanh nghiệp tăng tới 3,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh tăng mạnh hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Tại thị trường New York, cập nhật lúc 10 giờ 30 phút ngày 13/10, hợp đồng giá vàng giao ngay bật tăng hơn 1%, tiến lên mốc 4.053 USD/oz Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 13,44 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 9,94 – 12,04 triệu đồng/lượng.

Ngay khi mở cửa phiên, Ngọc Thẩm đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 138,5 triệu – 142 triệu đồng/lượng, tăng 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.

Trong phiên sáng, Công ty SJC cũng ghi nhận 1 nhịp điều chỉnh tăng duy nhất đối với giá mua, bán vàng nhẫn.

Mở cửa phiên ngày 13/10, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 137,4 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 140,1 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được giữ nguyên đến hết phiên sáng.

So với giá chốt phiên 11/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại SJC tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có mức điều chỉnh tăng khiêm tốn nhất trên thị trường.

Chốt phiên sáng ngày 13/10, DOJI và PNJ vẫn duy trì ổn định mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 137,9 triệu – 140,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 11/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại DOJI và tại PNJ cùng tăng 1,1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Dù chỉ ghi nhận duy nhất một nhịp điều chỉnh tăng nhưng Bảo Tín Minh Châu vẫn là thương hiệu có giá vàng nhẫn bán ra cao nhất trên thị trường.

Sau khi tăng 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, Bảo Tín Minh Châu đặt giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn ở mức 139,2 triệu – 142,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ ngày 13/10, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 13/10 so với phiên 11/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tương tự, Bảo Tín Mạnh Hải cũng chỉ ghi nhận duy nhất 1 nhịp điều chỉnh tăng đối với giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo trong phiên sáng 13/10.

Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo ở mức 139,3 triệu đồng và giá vàng nhẫn bán ra là 142,1 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 11/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn duy trì mức giá giao dịch trên.

Trong khi đó, Phú Quý là thương hiệu duy nhất ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng 13/10.

Sau khi tăng 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, mở cửa phiên sáng, Phú Quý niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 138,1 triệu đồng và giá vàng nhẫn bán ra là 141,1 triệu đồng/lượng.

Trong chưa đầy 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 138,3 triệu – 141,3 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên được duy trì đến hết phiên sáng.

Như vậy, trong phiên sáng, Phú Quý ghi nhận tổng mức tăng là 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.