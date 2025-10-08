Thứ Tư, 08/10/2025

Trang chủ Tài chính

Giá bán vàng miếng SJC chạm mốc lịch sử 141,4 triệu đồng/lượng

Lan Nhi

08/10/2025, 13:41

Trong phiên giao dịch sáng 8/10, giá vàng nhẫn bán ra tại Ngọc Thẩm tăng 3 triệu đồng/lượng, gấp đôi so với mức tăng được ghi nhận tại các thương hiệu ở miền Bắc…

Một doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá bán vàng nhẫn tới 3 triệu đồng mỗi lượng
Một doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá bán vàng nhẫn tới 3 triệu đồng mỗi lượng

Trong phiên giao dịch sáng 8/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại hầu hết các đơn vị kinh doanh tiếp tục tăng mạnh.

Đầu phiên sáng, Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm chủ yếu niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 139,4 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 141,4 triệu đồng/lượng.

Sau hơn 1 tiếng mở cửa, các thương hiệu này tiếp tục tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại 5 thương hiệu trên niêm yết ở mức 139,9 triệu – 141,9 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá mua, bán vàng miếng SJC các thương hiệu này tăng phổ biến 1,3 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua (7/10).

Đầu phiên sáng, Công ty SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm chủ yếu niêm yết giá mua vào vàng miếng SJC ở mức 139,4 triệu đồng và giá vàng miếng bán ra là 141,4 triệu đồng/lượng. Đây là mốc giá bán cao nhất từ trước tới nay. 

Đóng cửa phiên sáng, Phú Quý và Mi Hồng đều đặt giá vàng miếng SJC bán ra ở mức 141,9 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng mua vào tại 2 thương hiệu này được niêm yết lần lượt ở mức 139,4 triệu đồng/lượng và 140,9 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 7/10, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Trong khi đó tại Phú Quý, giá mua vào vàng miếng SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng và giá vàng miếng bán ra tăng 1,3 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng, DOJI là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh khiêm tốn nhất trên thị trường với giá mua, bán vàng miếng ở mức 139,4 triệu – 141,4 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 7/10.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 8/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên 8/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, xu hướng tăng cũng diễn ra đồng loạt tại các doanh nghiệp bán vàng. Tuy nhiên, biên độ tăng ghi nhận sự phân hoá rõ rệt.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 136 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 138,7 triệu đồng/lượng. Sau gần 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục thêm 400 nghìn đồng/lượng, niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 136,4 triệu – 139,1 triệu đồng/lượng (mua – bán) và duy trì đến hết phiên sáng.

So với giá chốt phiên 7/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tương tự, chốt phiên sáng ngày 8/10, DOJI và PNJ đều tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua chiều bán. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại DOJI và PNJ niêm yết ở mức 136,2 triệu – 139,2 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu là đơn vị ghi nhận duy nhất 1 lần điều chỉnh trong trong phiên sáng nay.

Trong phiên sáng 8/10, khoảng cách chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng nhẫn vẫn duy trì ở mức là 3 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có Bảo Tín Mạnh Hải, khoảng cách này đã thu hẹp 200 nghìn đồng/lượng so với phiên 7/10, xuống còn 2,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tại Ngọc Thẩm, chênh lệch giữa giá mua và giá bán vàng nhẫn nới rộng lên mức 3,5 triệu đồng/lượng, tiềm ẩn rủi ro đối với nhà đầu tư.

Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn duy trì ổn định giá mua vào vàng nhẫn tròn trơn ở mức 137,7 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 140,7 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 7/10, giá giao dịch vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu tăng 1,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá vàng nhẫn bán ra cao nhất thị trường

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng nay.

Sau khi tăng 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn Kim Gia Bảo ở mức 137 triệu – 139,9 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 400 nghìn đồng//lượng đối với chiều mua và 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Kết phiên sáng, Bảo Tín Mạnh Hải chốt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 137,9 triệu – 140,6 triệu đồng/lượng. Như vậy trong phiên sáng, thương hiệu này ghi nhận tổng mức tăng là 1,7 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 1,5 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Trong phiên sáng, Phú Quý cũng ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 136 triệu – 139 triệu đồng/lượng, tăng 800 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Chỉ sau 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 136,7 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 139,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, Phú Quý ghi nhận tổng mức tăng là 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng 8/10.

Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 8/10 so với phiên 7/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Mức độ tăng, giảm giá mua,bán vàng nhẫn trong phiên 8/10 so với phiên 7/10. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tại khu vực TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng và 1 nhịp điều chỉnh giảm trong phiên sáng 8/10.

Kết phiên sáng, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 135,5 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 139 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 7/10, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm tăng 2,5 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và 3 triệu đồng/lượng với chiều bán.

Trên thế giới, hợp đồng giá vàng giao ngay ghi nhận phiên tăng thứ tư liên tiếp. Cập nhật lúc 13 giờ ngày 8/10, giá vàng giao ngay bật tăng 1,23%, tiến lên mốc 4.034,5 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 12,23 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với vàng nhẫn “4 số 9” dao động từ 9,33 – 11,03 triệu đồng/lượng.

Giá bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng gần 4 triệu đồng/lượng chỉ trong 3 phiên

13:10, 07/10/2025

Giá bán vàng nhẫn “4 số 9” tăng gần 4 triệu đồng/lượng chỉ trong 3 phiên

Sáng 6/10: Giá vàng trong nước tiếp tục xu hướng tăng

12:50, 06/10/2025

Sáng 6/10: Giá vàng trong nước tiếp tục xu hướng tăng

Một thương hiệu giảm giá mua vàng nhẫn “4 số 9”gấp 4 lần giảm giá bán

11:12, 02/10/2025

Một thương hiệu giảm giá mua vàng nhẫn “4 số 9”gấp 4 lần giảm giá bán

giá vàng giá vàng 4 số 9 giá vàng 9999 giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng sjc tài chính

VnEconomy