Đà tăng giữ vững, gần 60 mã kịch trần, khối ngoại tung hơn 2,1 ngàn tỷ gom hàng

Đà tăng mạnh mẽ của phiên sáng đã khuyến khích nhà đầu tư giữ cổ phiếu lại không bán ra trong phiên chiều. Dù một số mã vẫn bị ép tụt giá xuống, nhưng cơ bản đà tăng được giữ vững. VN-Index tăng gần 29 điểm trong phiên khối ngoại mua vào 2.120 tỷ đồng cổ phiếu trên cả 3 sàn.

Thanh khoản phiên chiều nay khá thấp, HoSE và HNX chỉ khớp được gần 4.745 tỷ đồng, giảm 19% so với buổi sáng. VN-Index chốt tăng 2,84% so với tham chiếu, tức là tụt nhẹ so với phiên sáng (+3,02%). Tuy vậy mức thay đổi là không rõ ràng.

Về mặt độ rộng, HoSE chiều nay tốt hơn buổi sáng, với 386 mã tăng/96 mã giảm (phiên sáng 357 mã tăng/103 mã giảm). Số kịch trần cũng tăng từ 13 mã lên 25 mã, số tăng từ 2% trở lên vẫn là 153 mã.

Điều này cho thấy đà tăng của VN-Index có bị tác động nhất định của một số cổ phiếu vốn hóa lớn, dù về tổng thể toàn nhóm VN30 vẫn rất mạnh khi chỉ số này tăng 3,32% cuối phiên, cũng suy yếu không đáng kể so với mức tăng 3,61% cuối phiên sáng.

Hãm đà tăng của các chỉ số rõ nhất phải kể tới VIC, cổ phiếu này cuối phiên hạ nhiệt lùi lại tham chiếu. VIB hạ độ cao đáng kể, giảm tới 4,39% so với giá thời điểm cuối phiên sáng và chốt phiên chỉ còn trên tham chiếu 1,29%. VCB cũng hạ độ cao khoảng 1,8%, còn tăng 3,23% so với tham chiếu. GAS cũng tụt nhẹ 0,37%, còn tăng 0,85%. MWG tụt 1,37%, còn tăng 3,79%.

So với phiên sáng, chiều nay rổ VN30 ghi nhận 13 mã tụt giá và 11 mã tăng cao hơn. Do mặt bằng giá hầu hết blue-chips đã rất cao ngay từ sáng, nên khả năng đi thêm bị hạn chế, nhất là khi có thêm lượng hàng mới về. Nhà đầu tư sẽ phải cân nhắc có mua giá cao hơn nữa hay không. Ngoài ra áp lực bán có tăng ở vài mã, tạo sức ép lớn hơn nên đà tăng cũng bị thu hẹp lại.

Cả sàn xanh mướt hôm nay, đặc biệt nhóm ngân hàng, chứng khoán và thép rất mạnh.

Điểm nhấn phiên hôm nay là dòng tiền ngoại mua vào dữ dội. Tổng giá trị giải ngân trên cả 3 sàn lên tới trên 2.120 tỷ đồng, trong đó mua tại HoSE là 1.963,3 tỷ đồng. Mức giải ngân quanh 2.000 tỷ đồng cũng không phải là hiếm, nhưng mức ròng phiên này lên tới 1.227,5 tỷ lại là đột biến. Lần gần nhất HoSE chứng kiến mức mua ròng cổ phiếu vượt 1.000 tỷ là hôm 26/4/2022 với 1.022 tỷ đồng và phiên gần nhất lớn hơn hôm nay là ngày 13/4/2022 với 1.483 tỷ đồng.

Riêng cổ phiếu trong rổ VN30 phiên này được mua ròng 463,3 tỷ đồng. Nổi bật là HPG với khoảng 29% lượng giao dịch hôm nay đến từ tài khoản ngoại, với mức mua ròng 131,6 tỷ đồng, đẩy giá tăng kịch trần. SSI cũng được khối ngoại mua tới 37% thanh khoản, giá trị ròng đạt 104 tỷ đồng và giá đóng cửa sát mức trần. MSN có 67% thanh khoản là cầu ngoại, giá trị ròng đạt 92,1 tỷ, giá tăng 1,63%. Ngoài ra VNM, STB, CTG cũng được mua ròng lớn. Ngoài rổ VN30, khối ngoại mua cực tốt KBC với 128,4 tỷ ròng, DGC với 110,9 tỷ, DPM với 57,5 tỷ, PVD gần 53 tỷ, DCM hơn 46 tỷ...

Tính chung tổng giải ngân của nhà đầu tư nước ngoài trên HoSE chiếm tới 17,1% tổng giao dịch của sàn này. Đây là tỷ trọng rất lớn vì mức trung bình suốt nhiều quý gần đây đều dưới 8%.

Dòng vốn ngoại hoạt động mạnh trong 4 phiên vừa qua với hơn 2 ngàn tỷ đồng mua ròng tại HoSE cho thấy đang có mức quan tâm khác biệt. 7 tuần liên tục trước đó khối này xả ròng khá lớn. Trong cả tháng 9 và tuần đầu tháng 10, khối này bán ròng tổng hợp trên HoSE tới 3.715,2 tỷ đồng, trong đó bán ròng cổ phiếu 3.434,5 tỷ đồng. Vì vậy động thái “quay xe” mua ròng những ngày qua là rất đáng chú ý.

Với phiên tăng rực rỡ hôm nay, những cổ phiếu ngược dòng lại đáng chú ý. HoSE kết phiên vẫn có 96 mã giảm, trong đó 9 mã giảm sàn. DRH, HAG, NBB, HDC, OGC nằm trong nhóm giảm kịch biên độ. Ngoài ra VCG giảm 3,75% cũng khá bất ngờ vì trong phiên có lúc tăng tới 5%, thanh khoản rất cao 118,4 tỷ đồng. KDC giảm 1,6%, DBC giảm 1,43% cũng là hai mã có thanh khoản lớn.

Phiên tăng 28,61 điểm hôm nay chưa đủ để san bằng mức giảm 36,28 điểm hôm qua, nhưng cũng là mức tăng tốt. Thị trường phản ứng ngược chiều cực mạnh như vậy cho thấy các dòng tiền đang xung đột. Đây là tín hiệu tốt khi giá đã giảm rất sâu trong thời gian dài.