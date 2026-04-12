Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI dự kiến diễn ra từ ngày 11-13/5

Ngày 12/4, tại Hà Nội, Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ 7 khóa X nhằm thảo luận, góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, góp ý đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng thời cho ý kiến bầu bổ sung nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và cử giữ các chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Ông Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trình bày các tờ trình báo cáo, xin ý kiến về Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X; Dự thảo Chương trình Đại hội và Dự thảo Quy chế của Đại hội.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 có 2 điểm mới:

Thứ nhất, chương trình hành động nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 7 chương trình. Trong đó, tiếp tục kế thừa và phát huy 6 chương trình hành động nhiệm kỳ 2024 - 2029, bổ sung Chương trình mới: "Tham gia phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

Việc xây dựng chương trình mới nhằm thực hiện yêu cầu thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số theo nghị quyết số 57 NQ/TW; đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thứ hai, là xây dựng phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ 2024 - 2029 theo hướng cụ thể chi tiết, khả thi; đồng thời bổ sung một số chỉ tiêu nhiệm kỳ theo hướng định lượng rõ rệt.

Tiêu đề của Báo cáo chính trị là “Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc”, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”.

Cùng với đó, Ban Thường trực xây dựng 2 phương án chương trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI. Đại hội dự kiến diễn ra từ ngày 11/5 đến ngày 13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội)...

Cũng tại Hội nghị, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trình bày các tờ trình báo cáo xin ý kiến về Dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung; Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI; Tờ trình của Ban Thường trực về việc bổ sung nhân sự tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực và cử giữ các chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X.

Báo cáo xin ý kiến về Dự thảo Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sửa đổi, bổ sung, bà Hà Thị Nga cho biết qua hơn 1 năm triển khai Điều lệ thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ về trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức bộ máy, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc đã có sự thay đổi.

Trước yêu cầu tiếp tục đổi mới, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc cần sửa đổi, bổ sung một số quy định phù hợp với tình hình mới, nâng cao chất lượng công tác Mặt trận nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước trong kỷ nguyên mới, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Tại Hội nghị, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thống nhất giới thiệu để Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem xét, hiệp thương cử nhân sự tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X, nhiệm kỳ 2024 - 2029 và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.