Đột phá phát triển nhà ở xã hội: Hướng đến an sinh bền vững ở Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đột phá phát triển nhà ở xã hội phù hợp từng địa phương, đầy đủ hạ tầng, cân đối cung - cầu, nhằm đảm bảo quyền có chỗ ở cho người dân, thúc đẩy thị trường bất động sản lành mạnh.

Ngày 11/10/2025, tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc thảo luận tập trung vào việc tạo đột phá trong phát triển nhà ở xã hội. Phiên họp không chỉ đánh giá kết quả đạt được mà còn thẳng thắn nhìn nhận những thách thức, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể để đẩy mạnh chương trình này.

Tham gia cuộc họp còn có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, các bộ trưởng liên quan và đại diện từ 34 tỉnh thành, doanh nghiệp, ngân hàng. Cuộc họp khẳng định cam kết của Chính phủ trong việc giải quyết vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp, góp phần ổn định kinh tế - xã hội.

ĐÃ CÓ 50.687 CĂN NHÀ XÃ HỘI ĐẠT 50,5% KẾ HOẠCH

Hiện thị trường bất động sản Việt Nam đang đối mặt với nhiều biến động phức tạp từ lạm phát giá nhà cho đến tình trạng đầu cơ. Theo các báo cáo, Chính phủ đã triển khai hàng loạt biện pháp đồng bộ để tháo gỡ khó khăn, tăng nguồn cung nhà ở, đặc biệt là phân khúc giá hợp lý và nhà ở xã hội. Thủ tướng Chính phủ đã trực tiếp chỉ đạo qua 4 hội nghị toàn quốc, ban hành 3 nghị quyết, 3 công điện và 124 văn bản chỉ đạo, giao 58 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành và địa phương. Những nỗ lực này nhằm xây dựng một thị trường bất động sản đồng bộ hơn, với cơ chế ưu đãi, thủ tục thuận tiện, nguồn cung lớn hơn và giá cả phải chăng, từ đó bảo vệ quyền lợi của người dân.

Các địa phương tham dự trực tuyến Phiên họp - Ảnh: VGP

Nhờ vậy, trong 9 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong lĩnh vực nhà ở xã hội, phản ánh sự quyết liệt của Chính phủ. Theo các báo cáo tại phiên họp, cả nước đang đầu tư xây dựng 132.616 căn nhà ở xã hội, với 73 dự án mới được khởi công, quy mô lên đến 57.815 căn. Đến nay, đã hoàn thành 50.687 căn trên tổng mục tiêu 100.275 căn, đạt tỷ lệ 50,5%. Dự kiến đến cuối năm 2025, sẽ hoàn thành thêm 38.600 căn, nâng tổng số lên 89.007 căn, đạt 89% chỉ tiêu đề ra. Những con số này cho thấy sự tăng tốc rõ rệt so với các năm trước, đặc biệt khi so sánh với bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn.

Bộ Công an và Bộ Quốc phòng cũng đóng góp tích cực vào chương trình. Bộ Công an đã khởi công 6 dự án với quy mô khoảng 4.220 căn dành cho lực lượng vũ trang nhân dân. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng dự kiến khởi công 8 dự án khác, tổng quy mô 6.547 căn, nhằm hỗ trợ chỗ ở cho cán bộ, chiến sĩ. Điều này không chỉ giải quyết nhu cầu nội bộ mà còn góp phần vào mục tiêu quốc gia về an sinh xã hội.

Về các địa phương, 16 tỉnh thành đã và đang dự kiến đạt hoặc vượt chỉ tiêu được giao, bao gồm các đô thị lớn như: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Huế, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Đồng Nai, Hưng Yên, Nghệ An, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Cà Mau, Quảng Trị, Quảng Ngãi và Tuyên Quang. Ngoài ra, 7 địa phương khác như: Phú Thọ, Thanh Hóa, Cần Thơ, Lào Cai, Khánh Hòa, Tây Ninh và An Giang cũng có khả năng hoàn thành mục tiêu. Những kết quả này là minh chứng cho sự phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương, với nhiều bộ ngành thực hiện tốt chỉ đạo từ Thủ tướng.

Một điểm sáng nổi bật là việc ban hành Nghị định 261/2025/NĐ-CP vào ngày 10/10/2025, sửa đổi và bổ sung các quy định về nhà ở xã hội. Nghị định này chính thức nâng mức trần thu nhập để được xét mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội lên 20 triệu đồng/tháng đối với cá nhân, 40 triệu đồng/tháng đối với vợ chồng, và 30 triệu đồng/tháng đối với cá nhân độc thân đang nuôi con dưới tuổi thành niên.

Các đại biểu tham dự cuộc họp - Ảnh: VGP

Đây là bước điều chỉnh kịp thời, phù hợp với thực tế lạm phát và mức sống hiện nay, giúp mở rộng đối tượng thụ hưởng, từ người lao động thu nhập thấp đến các gia đình trẻ, góp phần giảm áp lực nhà ở tại các khu đô thị.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, phiên họp cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều thách thức và hạn chế. Nguồn cung nhà ở xã hội vẫn còn thiếu hụt nghiêm trọng, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế của người dân. Quỹ đất dành cho nhà ở xã hội tại các địa phương còn hạn chế, dẫn đến nhiều dự án triển khai chậm trễ. Giá nhà ở tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh vẫn vượt quá khả năng chi trả của đa số người dân, với tình trạng đẩy giá, tạo giá ảo và đầu cơ trục lợi vẫn tồn tại, gây nhiễu loạn thị trường.

Công tác quản lý, vận hành sàn giao dịch bất động sản chưa thống nhất, thiếu minh bạch và tiềm ẩn rủi ro. Mục tiêu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm 2025 được đánh giá là thách thức lớn, khi có đến 8/34 địa phương khó đạt chỉ tiêu. Những vấn đề này đòi hỏi phải có các giải pháp đột phá để khắc phục, tránh làm chậm lại đà phát triển kinh tế - xã hội.

BA NHÓM GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN VÀ NHÀ Ở XÃ HỘI

Phát biểu kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh quan điểm nhà ở xã hội không chỉ là chính sách nhân văn mà còn phải phù hợp với quy định pháp luật và quy luật thị trường. Thủ tướng khẳng định việc phát triển thị trường bất động sản và nhà ở xã hội có mối quan hệ mật thiết, thúc đẩy lẫn nhau: vừa phát triển nhà ở thương mại đúng quy định, vừa tạo đột phá cho nhà ở xã hội.

Thủ tướng lưu ý tất cả các địa phương, kể cả vùng miền núi, biên giới hay vùng sâu vùng xa, đều có nhu cầu nhà ở xã hội, đặc biệt cho lực lượng bộ đội, công an, giáo viên và các đối tượng yếu thế. Nhà ở xã hội không nhất thiết phải là nhà cao tầng mà có thể là nhà thấp tầng, và phải được đặt ở vị trí có đầy đủ hạ tầng thiết yếu như giao thông, điện, nước, viễn thông, cũng như hạ tầng xã hội bao gồm: giáo dục, y tế, thể thao và văn hóa. "Không có tỉnh nào không có nhu cầu", Thủ tướng nhấn mạnh, vấn đề là phải có cách làm phù hợp với điều kiện từng địa phương, đảm bảo cân đối cung - cầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản - Ảnh: VGP

Về các giải pháp phát triển thị trường bất động sản, nhà ở xã hội, Thủ tướng đề xuất ba nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, hoàn thiện thể chế là ưu tiên hàng đầu. Bộ Xây dựng được giao chủ trì rà soát, sửa đổi các quy định pháp luật, nếu vướng mắc ở cấp luật thì trình Quốc hội ban hành văn bản phù hợp tại kỳ họp sắp tới; nếu ở nghị định thì Chính phủ giải quyết; các bộ ngành ban hành thông tư hướng dẫn.

Thứ hai, quy hoạch phải ổn định, lâu dài, không phá vỡ các quy hoạch hiện có. Các địa phương cần chủ động giao đất, tháo gỡ thủ tục đất đai theo thẩm quyền, và đề xuất nếu vượt thẩm quyền.Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc phát triển nhà ở phải đa dạng phân khúc, từ cao cấp, trung bình đến thu nhập thấp, đảm bảo hài hòa và không chênh lệch về hạ tầng.

Thứ ba, tập trung vào đa dạng hóa nguồn lực, bao gồm hỗ trợ từ Nhà nước (trung ương và địa phương), vốn tín dụng, phát hành trái phiếu và nguồn lực tư nhân. Đặc biệt, đẩy mạnh giải ngân chương trình tín dụng 145 nghìn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, với hướng thuận lợi hơn nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ để tránh đầu cơ và bong bóng bất động sản. Các ngân hàng được yêu cầu tiết giảm chi phí, ứng dụng công nghệ để giảm lãi suất vay cho cả nhà đầu tư và người mua.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường kiểm tra giám sát và cắt giảm thủ tục. Doanh nghiệp cần thiết giảm chi phí để giá nhà ở xã hội hợp lý hơn, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhân dân và doanh nghiệp, chia sẻ rủi ro nếu có. Đồng thời, hoàn thiện công nghệ, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu để quản lý sàn giao dịch bất động sản minh bạch, hiệu quả.

Bộ Xây dựng khẩn trương trình Nghị định về Quỹ nhà ở quốc gia, mở rộng đối tượng thụ hưởng, bao gồm cán bộ bị ảnh hưởng bởi sắp xếp bộ máy, với chính sách thuê và thuê mua linh hoạt. Đối với hỗ trợ đồng bào vùng sâu vùng xa, cần tích hợp các chính sách trong chương trình mục tiêu quốc gia để tránh trùng chéo. Cuối cùng, đẩy mạnh truyền thông để người dân hiểu và tham gia, nhân rộng mô hình tốt.

Với các giải pháp cụ thể và quan điểm chỉ đạo rõ ràng từ Thủ tướng Phạm Minh Chính, chương trình này không chỉ giải quyết nhu cầu nhà ở mà còn nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội. Tuy nhiên, thành công phụ thuộc vào sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành và doanh nghiệp, với trọng tâm là chống tham nhũng, tiêu cực và trục lợi chính sách. Trong bối cảnh năm 2025 sắp kết thúc, đây là cơ hội để Việt Nam xây dựng một hệ thống nhà ở công bằng, góp phần vào mục tiêu phát triển đất nước nhanh chóng và bền vững.