Đài Loan cam kết đầu tư 250 tỷ USD vào sản xuất chip ở Mỹ

Mỹ và Đài Loan vừa đạt thỏa thuận thương mại, trong đó Đài Loan sẽ đầu tư lớn để xây dựng các nhà máy chip và sản xuất chip trên đất Mỹ...

Theo thông báo từ Bộ Thương mại Mỹ, các công ty chip và công nghệ của Đài Loan sẽ đầu tư ít nhất 250 tỷ USD để phát triển năng lực sản xuất tại Mỹ. Đây là một động thái chiến lược nhằm củng cố vị thế của Mỹ trong ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, đồng thời giảm thiểu sự phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ châu Á.

Khoản đầu tư khổng lồ này không chỉ đến từ các công ty tư nhân mà còn được hỗ trợ bởi chính quyền Đài Loan, với cam kết bảo lãnh tín dụng lên tới 250 tỷ USD cho các doanh nghiệp tham gia.

Đổi lại, Mỹ sẽ giảm thuế quan đối với Đài Loan. Washington sẽ giới hạn mức thuế quan đối ứng áp lên hàng hóa Đài Loan ở mức 15%, giảm từ mức 20% trước đó. Đặc biệt, các sản phẩm dược phẩm gốc, thành phần của các loại thuốc này, linh kiện máy bay và một số hàng hóa tài nguyên thiên nhiên sẽ được miễn thuế hoàn toàn.

Công ty TSMC của Đài Loan, một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất chip, đã mua thêm đất và có kế hoạch mở rộng hoạt động tại bang Arizona như một phần của thỏa thuận nói trên.

Trong một cuộc trao đổi với hãng tin CNBC vào ngày 15/1, Bộ trưởng Thương mại Howard Mỹ Lutnick cho biết TSMC đã mua hàng trăm mẫu đất liền kề với cơ sở hiện tại của công ty tại Arizona, cho thấy cam kết mạnh mẽ trong việc đầu tư vào Mỹ.

Về phần mình, TSMC cho biết nhu cầu thị trường đối với công nghệ tiên tiến của công ty đang rất mạnh, và công ty sẽ tiếp tục đầu tư cả ở Đài Loan và nước ngoài dựa trên điều kiện thị trường và nhu cầu của khách hàng.

Thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Đài Loan mang lại một tầm nhìn rõ ràng cho các công ty chip và công nghệ, sau khi những công ty này phải đối mặt với tình trạng bấp bênh trong suốt năm qua do chính sách thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với ngành công nghiệp bán dẫn.

Thỏa thuận cũng khuyến khích TSMC tiếp tục xây dựng thêm nhiều nhà máy tại Mỹ, đồng thời đảm bảo rằng công ty này có thể tiếp tục sản xuất chip tại Đài Loan để bán cho các công ty Mỹ.

Bộ trưởng Lutnick nhấn mạnh rằng các công ty chip có trụ sở tại Đài Loan không xây dựng nhà máy tại Mỹ có thể phải đối mặt với mức thuế 100%. Mục tiêu của Chính phủ Mỹ là đưa 40% chuỗi cung ứng bán dẫn của Đài Loan sang Mỹ, nhằm đảm bảo sự tự chủ trong sản xuất chip tiên tiến, một yếu tố quan trọng trong cuộc cạnh tranh địa chính trị về công nghệ trí tuệ nhân tạo.

TSMC đã đầu tư tới 40 tỷ USD để xây dựng các nhà máy tại Arizona, sản xuất chip cho các công ty như Apple và Nvidia, nhờ vào các khoản tài trợ trước đó từ Chính phủ Mỹ theo Đạo luật CHIPS. Chính phủ Mỹ đã ưu tiên sản xuất chip tiên tiến trong nước trong bối cảnh cuộc chiến giành quyền tiếp cận các linh kiện bán dẫn trí tuệ nhân tạo (AI) trở thành một vấn đề địa chính trị quan trọng.

Thông báo của Bộ Thương mại Mỹ cho biết thêm rằng các mức thuế quan trong tương lai theo khuôn khổ Mục 232 của luật thương mại Mỹ sẽ có một số ngoại lệ đối với các công ty sản xuất chip tại Mỹ. Các công ty Đài Loan xây dựng nhà máy sản xuất chip mới tại Mỹ như TSMC sẽ có thể nhập khẩu lượng hàng hóa gấp 2,5 lần công suất đang xây dựng mà không phải trả thuế quan theo khuôn khổ này trong thời gian nhà máy đang được xây dựng.

Các sản phẩm phụ tùng ô tô, gỗ và các sản phẩm liên quan của Đài Loan cũng sẽ được miễn thuế quan cao hơn mức 15% theo Mục 232.

Cũng theo thông báo trên, khi các nhà máy ở Mỹ hoàn thành, các công ty Đài Loan có nhà máy chip tại Mỹ có thể nhập khẩu lượng hàng hóa gấp 1,5 lần công suất sản xuất tại Mỹ của họ mà không phải trả thuế quan.