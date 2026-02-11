Đài Loan từ chối chuyển 40% công suất bán dẫn sang Hoa Kỳ

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 11/02/2026
Ha Chi
11/02/2026, 07:20
Phần lớn công nghệ sản xuất và chế tạo bán dẫn tiên tiến phải được duy trì tại Đài Loan để đảm báo “lá chắn silicon”...
Bà Cheng Li-chiun, lãnh đạo cấp cao của Đài Loan, cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài CTS rằng việc chuyển 40% chuỗi cung ứng bán dẫn của hòn đảo sang Mỹ là “không khả thi”.
Đài Loan bày tỏ kỳ vọng các doanh nghiệp như TSMC và UMC tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất quê nhà, dù TSMC đang đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài và nhiều quốc gia khác cũng muốn thu hút các nhà máy chip của họ.
Theo bà Cheng, tổng công suất bán dẫn của Đài Loan bao gồm cả các nhà máy hiện hữu và dự án tương lai dự kiến vẫn vượt xa quy mô đầu tư tại Hoa Kỳ hay bất kỳ quốc gia nào khác.
Bà nhấn mạnh việc các doanh nghiệp bán dẫn Đài Loan mở rộng ra quốc tế, bao gồm các khoản đầu tư tại Hoa Kỳ, phải được thực hiện trên cơ sở công nghệ cốt lõi đặt tại Đài Loan,
Trong khi đó, theo Tom's Hardware, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick mới đây cho biết việc tập trung phần lớn sản xuất bán dẫn toàn cầu gần Trung Quốc là rủi ro chiến lược, đồng thời đặt mục tiêu 40% chuỗi cung ứng chip của Đài Loan chuyển sang Hoa Kỳ trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump kết thúc.
Trong các phát biểu trước đó, ông Lutnick từng mô tả kịch bản sản xuất bán dẫn tiên tiến có thể được phân bổ gần như cân bằng giữa Đài Loan và Hoa Kỳ.
Tuy nhiên, ông Lutnick chưa nêu rõ cách thức đạt mục tiêu này. Trong khi việc xây dựng một nhà máy bán dẫn tại Mỹ thường mất khoảng ba năm, sau đó cần thêm gần một năm để đưa vào vận hành ổn định.
Trong khi đó, về phía Đài Loan, các quan chức tái khẳng định không có kế hoạch di dời các khu công viên khoa học – nền tảng cốt lõi của hệ sinh thái sản xuất bán dẫn và là trụ cột của “lá chắn silicon”.
Trước đó, các doanh nghiệp Đài Loan sẽ đầu tư ít nhất 250 tỷ USD vào Mỹ (bao gồm cả các dự án đã công bố trước đó của TSMC). Đồng thời Đài Loan cũng cam kết bảo lãnh thêm 250 tỷ USD tín dụng để hỗ trợ các doanh nghiệp của họ mở rộng sản xuất tại Mỹ.
Đổi lại, Mỹ sẽ giảm thuế đối với phần lớn hàng hóa từ Đài Loan từ 20% xuống 15%; miễn thuế cho dược phẩm và nguyên liệu gốc, linh kiện máy bay và các tài nguyên thiên nhiên không có sẵn tại Đài Loan; đồng thời cam kết tăng hạn ngạch xuất khẩu chip Đài Loan miễn thuế sang Mỹ.
Theo đó, TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới và là đơn vị dẫn đầu về công nghệ bán dẫn tiên tiến, đã cam kết hơn 65 tỷ USD cho hoạt động sản xuất tại Hoa Kỳ trong những năm gần đây và có kế hoạch nâng tổng đầu tư lên 165 tỷ USD nhằm sản xuất chip cho các khách hàng Mỹ như Apple và Nvidia.
Tuy vậy, theo ông Lutnick, Washington muốn cả hàng trăm doanh nghiệp nhỏ hơn trong chuỗi cung ứng chip chuyển hoạt động sang Mỹ.
“Chúng tôi sẽ xây dựng các khu công nghiệp bán dẫn quy mô lớn tại Mỹ… 500 tỷ USD sẽ được 'đặt cọc' để đưa ngành bán dẫn trở về trong nước”, ông nói hồi tháng 1, đồng thời cảnh báo các công ty chip Đài Loan không sản xuất tại Mỹ có thể đối mặt mức thuế tới 100% mà ông Trump từng đe dọa áp dụng với lĩnh vực này.
Dù vậy, nhiều nhà phân tích bán dẫn đồng tình với nhận định của bà Cheng rằng các kế hoạch tham vọng nhất của Washington là khó khả thi, do việc di dời một chuỗi cung ứng công nghệ cao phức tạp như vậy gặp nhiều rào cản - hệ sinh thái bán dẫn đã tích hợp sâu tại Đài Loan, tình trạng thiếu lao động tại Mỹ và chi phí sản xuất tăng cao.
Ngoài ra, theo các nhà phân tích, “Lá chắn silicon” là lý do quan trọng khiến Đài Loan không muốn dịch chuyển chuỗi cung ứng ra nước ngoài.
Đài Loan hiện yêu cầu các nhà máy ở nước ngoài của TSMC chỉ được sử dụng công nghệ chậm hơn ít nhất hai thế hệ so với công nghệ tiên tiến đang triển khai tại Đài Loan, thường được gọi là quy tắc N-2.
22:08, 28/01/2026
VSEC vừa được vinh danh trong danh sách Top 250 Managed Security Service Providers (MSSP) toàn cầu năm nay do MSSP Alert (CyberRisk Alliance) công bố, với vị trí #111 - tăng 32 bậc so với năm trước. Đây là năm thứ ba liên tiếp VSEC góp mặt trong bảng xếp hạng uy tín này, phản ánh rõ nét đà tăng trưởng bền vững cùng năng lực vận hành ngày càng trưởng thành.
Tổng giá trị tài sản thực được mã hóa có thể vượt quy mô của tiền điện tử truyền thống, qua đó tạo ra sự thay đổi mang tính nền tảng đối với toàn ngành, theo người đồng sáng lập Chainlink, ông Sergey Nazarov...
Apple được cho là đang chuẩn bị tung ra một phiên bản AirPods Pro mới tích hợp camera ngay trong năm nay, theo các thông tin rò rỉ gần đây từ cộng đồng theo dõi sản phẩm của hãng...
Đã qua thời kỳ các doanh nghiệp lớn tự mình làm tất cả. Xu hướng “đổi mới sáng tạo mở” (Open Innovation) đang buộc các doanh nghiệp lớn phải tìm đến các startup để giải quyết những bài toán đặc thù về AI hay vận hành. Song thay vì chạy theo trào lưu, các chuyên gia cho rằng mỗi tổ chức cần tự tìm ra “long mạch” của mình. Đối với các tập đoàn nhà nước, đó là việc tách bạch chức năng đổi mới sáng tạo khỏi nghiên cứu và phán triển (R&D) truyền thống; còn với startup, đó là tư duy “fail fast” (thử sai nhanh) và tập trung vào những thị trường ngách mà các ông lớn bỏ ngỏ.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: