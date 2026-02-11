Đài Loan từ chối chuyển 40% công suất bán dẫn sang Hoa Kỳ

Phần lớn công nghệ sản xuất và chế tạo bán dẫn tiên tiến phải được duy trì tại Đài Loan để đảm báo “lá chắn silicon”...

Bà Cheng Li-chiun, lãnh đạo cấp cao của Đài Loan, cho biết trong cuộc phỏng vấn với đài CTS rằng việc chuyển 40% chuỗi cung ứng bán dẫn của hòn đảo sang Mỹ là “không khả thi”.

Đài Loan bày tỏ kỳ vọng các doanh nghiệp như TSMC và UMC tiếp tục mở rộng năng lực sản xuất quê nhà, dù TSMC đang đẩy mạnh đầu tư ra nước ngoài và nhiều quốc gia khác cũng muốn thu hút các nhà máy chip của họ.

Theo bà Cheng, tổng công suất bán dẫn của Đài Loan bao gồm cả các nhà máy hiện hữu và dự án tương lai dự kiến vẫn vượt xa quy mô đầu tư tại Hoa Kỳ hay bất kỳ quốc gia nào khác.

Bà nhấn mạnh việc các doanh nghiệp bán dẫn Đài Loan mở rộng ra quốc tế, bao gồm các khoản đầu tư tại Hoa Kỳ, phải được thực hiện trên cơ sở công nghệ cốt lõi đặt tại Đài Loan,

Trong khi đó, theo Tom's Hardware, Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick mới đây cho biết việc tập trung phần lớn sản xuất bán dẫn toàn cầu gần Trung Quốc là rủi ro chiến lược, đồng thời đặt mục tiêu 40% chuỗi cung ứng chip của Đài Loan chuyển sang Hoa Kỳ trước khi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump kết thúc.

Trong các phát biểu trước đó, ông Lutnick từng mô tả kịch bản sản xuất bán dẫn tiên tiến có thể được phân bổ gần như cân bằng giữa Đài Loan và Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, ông Lutnick chưa nêu rõ cách thức đạt mục tiêu này. Trong khi việc xây dựng một nhà máy bán dẫn tại Mỹ thường mất khoảng ba năm, sau đó cần thêm gần một năm để đưa vào vận hành ổn định.

Trong khi đó, về phía Đài Loan, các quan chức tái khẳng định không có kế hoạch di dời các khu công viên khoa học – nền tảng cốt lõi của hệ sinh thái sản xuất bán dẫn và là trụ cột của “lá chắn silicon”.

Trước đó, các doanh nghiệp Đài Loan sẽ đầu tư ít nhất 250 tỷ USD vào Mỹ (bao gồm cả các dự án đã công bố trước đó của TSMC). Đồng thời Đài Loan cũng cam kết bảo lãnh thêm 250 tỷ USD tín dụng để hỗ trợ các doanh nghiệp của họ mở rộng sản xuất tại Mỹ.

Đổi lại, Mỹ sẽ giảm thuế đối với phần lớn hàng hóa từ Đài Loan từ 20% xuống 15%; miễn thuế cho dược phẩm và nguyên liệu gốc, linh kiện máy bay và các tài nguyên thiên nhiên không có sẵn tại Đài Loan; đồng thời cam kết tăng hạn ngạch xuất khẩu chip Đài Loan miễn thuế sang Mỹ.

Theo đó, TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới và là đơn vị dẫn đầu về công nghệ bán dẫn tiên tiến, đã cam kết hơn 65 tỷ USD cho hoạt động sản xuất tại Hoa Kỳ trong những năm gần đây và có kế hoạch nâng tổng đầu tư lên 165 tỷ USD nhằm sản xuất chip cho các khách hàng Mỹ như Apple và Nvidia.

Tuy vậy, theo ông Lutnick, Washington muốn cả hàng trăm doanh nghiệp nhỏ hơn trong chuỗi cung ứng chip chuyển hoạt động sang Mỹ.

“Chúng tôi sẽ xây dựng các khu công nghiệp bán dẫn quy mô lớn tại Mỹ… 500 tỷ USD sẽ được 'đặt cọc' để đưa ngành bán dẫn trở về trong nước”, ông nói hồi tháng 1, đồng thời cảnh báo các công ty chip Đài Loan không sản xuất tại Mỹ có thể đối mặt mức thuế tới 100% mà ông Trump từng đe dọa áp dụng với lĩnh vực này.

Dù vậy, nhiều nhà phân tích bán dẫn đồng tình với nhận định của bà Cheng rằng các kế hoạch tham vọng nhất của Washington là khó khả thi, do việc di dời một chuỗi cung ứng công nghệ cao phức tạp như vậy gặp nhiều rào cản - hệ sinh thái bán dẫn đã tích hợp sâu tại Đài Loan, tình trạng thiếu lao động tại Mỹ và chi phí sản xuất tăng cao.

Ngoài ra, theo các nhà phân tích, “Lá chắn silicon” là lý do quan trọng khiến Đài Loan không muốn dịch chuyển chuỗi cung ứng ra nước ngoài.

Đài Loan hiện yêu cầu các nhà máy ở nước ngoài của TSMC chỉ được sử dụng công nghệ chậm hơn ít nhất hai thế hệ so với công nghệ tiên tiến đang triển khai tại Đài Loan, thường được gọi là quy tắc N-2.