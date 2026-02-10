Thứ Ba, 10/02/2026

Thế giới

Đài Loan: Xuất khẩu tăng mạnh nhất trong 16 năm qua nhờ nhu cầu lớn về chip

Bình Minh

10/02/2026, 10:52

Đây là kỷ lục kim ngạch xuất khẩu trong một tháng của Đài Loan, được thiết lập sau 27 tháng liên tiếp giá trị xuất khẩu của vùng lãnh thổ này ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Xuất khẩu của Đài Loan tăng mạnh hơn nhiều so với dự báo trong tháng 1 vừa qua, với tốc độ tăng cao nhất trong 16 năm trở lại đây, do nhu cầu tiếp tục ở mức cao đối với các sản phẩm chip và công nghệ phục vụ các ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo số liệu do Bộ Tài chính Đài Loan công bố ngày 9/2, kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan trong tháng đầu năm tăng 69,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 65,77 tỷ USD, cao hơn nhiều so với mức tăng 43,4% của tháng 12/2025 và mức dự báo tăng 51,9% mà các nhà phân tích đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters.

Đây là kỷ lục kim ngạch xuất khẩu trong một tháng của Đài Loan, được thiết lập sau 27 tháng liên tiếp giá trị xuất khẩu của vùng lãnh thổ này ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Tuyên bố của Bộ Tài chính Đài Loan nói rằng nhu cầu trong lĩnh vực AI và điện toán đám mây diễn ra mạnh mẽ, song lưu ý rằng cơ sở so sánh thấp hơn do tháng 1 năm ngoái có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán cũng là một nguyên nhân phía sau mức tăng trưởng lớn của xuất khẩu tháng 1.

Con chip là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Đài Loan. Các nhà sản xuất chip Đài Loan như Nvidia là nhà cung cấp lớn của các công ty như Nvidia và các “ông lớn” công nghệ hàng đầu khác.

Đến hiện tại, các công ty xuất khẩu của Đài Loan đã hấp thụ tốt mức thuế quan 20% mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp lên hàng hóa xuất khẩu của vùng lãnh thổ này vào thị trường Mỹ, mà không chịu tổn thất kinh tế đáng kể nào. Động lực phía sau sức chống chịu tốt của Đài Loan với thuế quan là xuất khẩu con chip của Đài Loan được miễn thuế quan khi vào Mỹ.

Trong thỏa thuận thương mại giữa Mỹ và Đài Loan đạt được vào tháng trước, Washington nhất trí giảm thuế quan cho Đài Loan xuống mức 15%, để đổi lấy cam kết đầu tư 250 tỷ USD của Đài Loan vào Mỹ.

Bộ Tài chính Đài Loan nhận định nhu cầu ngày càng lớn về chip cho AI và thỏa thuận thương mại Mỹ - Đài sẽ giúp duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu của vùng lãnh thổ trong năm nay. Bộ này dự báo xuất khẩu của Đài Loan sẽ tăng trưởng 20-27% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái, dù có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vào giữa tháng.

Trong tháng 1, xuất khẩu của Đài Loan sang Mỹ tăng trưởng 151,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 21,28 tỷ USD. Xuất khẩu của Đài Loan sang Trung Quốc trong tháng tăng 49,6%.

Xuất khẩu linh kiện điện tử của tháng 1 của Đài Loan tăng 59,8%, đạt 22,36 tỷ USD, một con số cao chưa từng thấy.

Nhập khẩu tháng đầu năm của vùng lãnh thổ tăng 63,6%, đạt 46,87 tỷ USD, vượt xa dự báo của các nhà kinh tế là tăng 40,85%.

