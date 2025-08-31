Chủ Nhật, 31/08/2025

Trang chủ Tiêu điểm

Đại sứ Hà Vĩ: Quan hệ Việt – Trung, từ “ký ức đỏ” đến quyết tâm cùng xây dựng tương lai

Thái Bình

31/08/2025, 15:40

Đại sứ Hà Vĩ nhấn mạnh trong bối cảnh quốc tế còn nhiều biến động khó lường, việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự hoạt động kỷ niệm tại Trung Quốc thể hiện quyết tâm của Việt Nam cùng các quốc gia yêu chuộng hòa bình, tiếp tục đi theo con đường hòa bình và phát triển...

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: VOV.
Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: VOV.

Trả lời phỏng vấn báo trí trước chuyến thăm của Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Trung Quốc để tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 , Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ nhấn mạnh chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ ngày 31/8 đến 1/9 để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) là một sự kiện quan trọng, đánh dấu sự phát triển của tổ chức này sau 24 năm hình thành. SCO hiện có 10 nước thành viên và ngày càng khẳng định vai trò của mình trong việc bảo vệ hòa bình và thúc đẩy thịnh vượng trong khu vực. Việc Thủ tướng Việt Nam tham dự hội nghị này thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc hội nhập quốc tế sâu rộng, đồng thời khẳng định vai trò của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít vào ngày 3/9, một sự kiện mang tính biểu tượng cho tình hữu nghị giữa hai nước. Đại sứ Hà Vĩ nhấn mạnh rằng trong những năm tháng gian khổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hoạt động tại Trung Quốc, ủng hộ sự nghiệp kháng chiến của nhân dân Trung Quốc, trong khi nhân dân Trung Quốc cũng kiên định ủng hộ cách mạng Việt Nam. Tình nghĩa “vừa là đồng chí, vừa là anh em” đã trở thành “ký ức đỏ” sâu nặng giữa hai nước, tạo nền tảng vững chắc cho mối quan hệ hiện tại.

Đại sứ Hà Vĩ cũng nhấn mạnh trong bối cảnh quốc tế còn nhiều biến động khó lường, việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự hoạt động kỷ niệm tại Trung Quốc thể hiện quyết tâm của Việt Nam cùng các quốc gia yêu chuộng hòa bình, tiếp tục đi theo con đường hòa bình và phát triển. Điều này không chỉ khẳng định cam kết chung trong việc bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực mà còn thể hiện sự gắn bó keo sơn giữa hai Đảng, hai nước.

Ngược lại, chuyến thăm của Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Triệu Lạc Tế đến Việt Nam từ ngày 31/8 đến 2/9 cũng là sự kiện quan trọng, thể hiện sự coi trọng của Trung Quốc đối với quan hệ hai Đảng, hai nước.

Đại sứ Hà Vĩ cho biết chuyến thăm sẽ là dịp để hai bên gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới nhau, đồng thời khẳng định sự ủng hộ lẫn nhau trong việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt có ý nghĩa chiến lược.

Ông nhấn mạnh rằng việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung - Việt là nhiệm vụ trọng tâm trong quan hệ song phương hiện nay. Để hiện thực hóa điều này, hai bên cần đẩy mạnh hợp tác cơ chế giữa Đảng, Chính phủ, Quốc hội và các lĩnh vực khác. Trong thời gian qua, hai Đảng đã thường xuyên tổ chức gặp gỡ cấp cao, hội thảo lý luận, hợp tác đào tạo cán bộ, và doanh nghiệp hai nước cũng đã triển khai nhiều cơ chế hợp tác thường xuyên.

Đặc biệt, trong chuyến thăm Việt Nam tháng 4/2025 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã tuyên bố nâng cấp cơ chế đối thoại chiến lược “3+3” trong lĩnh vực ngoại giao, quốc phòng, công an lên cấp Bộ trưởng. Đây là cơ chế cấp Bộ trưởng đầu tiên trên thế giới theo mô hình này, thể hiện quyết tâm của hai nước xã hội chủ nghĩa trong việc cùng bảo vệ an ninh chế độ và an ninh quốc gia.

Đại sứ Hà Vĩ đánh giá quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Hai nước đã nhất trí cùng nhau xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước. Điều này không chỉ xuất phát từ chiều sâu lịch sử mà còn gắn liền với yêu cầu thực tiễn trong bối cảnh hiện nay.

Việt Nam và Trung Quốc đều có chung “gen đỏ”, kiên trì đặt nhân dân làm trung tâm và kiên định con đường xã hội chủ nghĩa phù hợp với tình hình đất nước. Trên con đường đó, hai nước không ngừng trao đổi lý luận, học hỏi thực tiễn, cùng trưởng thành và đóng góp vào phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới. Đại sứ Hà Vĩ nhấn mạnh rằng sự phát triển của mỗi nước đều là cơ hội cho sự phát triển của nước kia, từ đó thúc đẩy hợp tác trong chuỗi sản xuất và cung ứng, mở rộng các lĩnh vực công nghiệp mới.

Trong bối cảnh hiện nay, khi cả hai nước đều đang chuẩn bị cho những giai đoạn phát triển mới, quan hệ hữu nghị Việt - Trung ngày càng trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế. Đại sứ Hà Vĩ khẳng định hợp tác song phương sẽ tập trung vào các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ cao, và các lĩnh vực khác nhằm nâng cao chất lượng thương mại và đầu tư.

Dưới sự thúc đẩy của quan hệ song phương phát triển ở tầm cao mới, hợp tác Việt Nam - Trung Quốc đã phát triển chất lượng và hiệu quả hơn. Với lợi thế đặc thù của mô hình phát triển, hai nền kinh tế đều đạt tốc độ tăng trưởng nhanh, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện, khẳng định tính ưu việt so với nhiều nền kinh tế đang phát triển khác.

Hai nước có nhiều điều kiện thuận lợi để tăng cường gắn kết, bổ trợ trong chuỗi sản xuất – cung ứng, nâng cao chất lượng thương mại và đầu tư, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ cao. Thực tế cho thấy Việt Nam ngày càng thu hút đông đảo doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư.

Chuỗi sản xuất và cung ứng giữa hai nước gắn kết sâu sắc, kéo theo nhiều ngành công nghiệp khác phát triển theo hướng giá trị gia tăng cao – một mô hình hợp tác hiếm có.

Theo Đại sứ Hà Vĩ, từ nửa cuối năm 2024 đến nay, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh chính trị, quyết tâm mạnh mẽ, lãnh đạo toàn dân tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển. Đảng tập trung vào “bộ tứ trụ cột” gồm đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế, xây dựng và thực thi pháp luật, phát triển kinh tế tư nhân; đồng thời quyết liệt triển khai cải cách bộ máy Đảng, Nhà nước, sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố, đạt nhiều kết quả và thành tựu quan trọng, chưa từng có.

Ông đánh giá những bước tiến trên là cơ sở vững chắc để tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng và nhân dân Việt Nam sẽ tổ chức thành công Đại hội XIV, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, đóng góp ngày càng xứng đáng và hiệu quả hơn nữa cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

