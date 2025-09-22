Đái tháo đường đã trở thành thách thức y tế công cộng lớn
Hoài Phương
22/09/2025, 11:59
Thông tin từ Bệnh viện Nội tiết trung ương, tỷ lệ mắc đái tháo đường type 2 ở người trẻ đang có xu hướng gia tăng. Tỷ lệ bệnh nhân trẻ tuổi mắc đái tháo đường chiếm khoảng 20 - 30% trong tổng số bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện…
Bệnh viện Quân y 120 vừa cấp cứu thành công bệnh nhân nam N.T.H
(sinh năm 2007, ở Đồng Tháp), bị hôn mê tăng áp lực thẩm thấu, nhiễm toan ceton
do đái tháo đường. Thiếu tá, BS.CKI Phan Văn Trung, Chủ nhiệm Khoa Phẫu
thuật và Hồi sức Tích cực, cho biết: Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Quân y 120 cấp
cứu một bệnh nhân trẻ chỉ mới 18 tuổi mắc đái tháo đường kèm theo nhiễm khuẩn
huyết.
NHIỀU BỆNH NHÂN Ở ĐỘ TUỔI RẤT TRẺ
Bệnh nhân N.T.H chia sẻ: Hiện em là sinh viên đại học Ngân
hàng TP.HCM. Trước khi nhập viện 2 ngày, em cảm thấy mệt mỏi, sốt cao, đau âm ỉ
khắp người, hoa mắt, kèm theo cảm giác mệt mỏi, ăn uống kém, buồn nôn…
Trường hợp bệnh nhân N.T.H mới
18 tuổi mà đã có các triệu chứng của bệnh hôn mê tăng áp lực thẩm thấu, các bác
sĩ bệnh viện đã đặt ngay đường truyền tĩnh mạch trung tâm để bù dịch; theo dõi
đường máu mao mạch 1 giờ/lần, điện giải đồ 6 giờ/lần… cho đến khi người bệnh ổn
định.
Tương tự, nữ sinh H. (16 tuổi, Hà Nội) bắt đầu với biểu hiện
ho, sốt, tiểu nhiều và khát nước. Thế nhưng gia đình nghĩ con mình bị cảm thông
thường nên cho uống thuốc hạ sốt, bù nước, điện giải. Sau vài ngày H. nôn ói,
rơi vào hôn mê và nhập viện trong tình trạng cấp cứu. Tại bệnh viện, H. được chẩn
đoán viêm hô hấp, nhiễm toan ceton, tiểu đường type 1 với chỉ số đường huyết
cao gần gấp ba lần so với bình thường.
Bác sĩ Nguyễn Quang Bảy, Trưởng khoa nội tiết - đái tháo đường, Bệnh
viện Bạch Mai (Hà Nội), cho hay nếu các năm trước đái tháo đường type 2 được
coi là nguy cơ từ sau tuổi 35 và ít gặp ở lứa tuổi trước 40 thì hiện nay đã gặp
ở những người trẻ trước 35 tuổi, cả ở trẻ em và bệnh nhân dưới 18 tuổi.
Bệnh viện Nội tiết Trung ương cũng vừa tiếp nhận một nam bệnh
nhân 30 tuổi, được chẩn đoán đái tháo đường type 1 từ 6 năm trước. Trong
suốt một năm qua, bệnh nhân không đi khám định kỳ, tự ý dùng insulin theo thói
quen. Khoảng một tháng trở lại đây, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện mắt mờ tăng
dần, sút cân nhanh và được chẩn đoán mắc bệnh võng mạc đái tháo đường. Đây là một biến
chứng nguy hiểm hàng đầu ở người bệnh đái tháo đường.
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tuấn, Khoa nội tiết người lớn, Bệnh viện
Nội tiết trung ương, chia sẻ tình trạng béo phì, kết hợp với một số yếu tố di
truyền hoặc ngoại cảnh như stress, thức ăn có nhiều chất oxy hóa, chất bảo quản…
sẽ dẫn tới đái tháo đường type 2. “Trong đó trẻ em trong độ tuổi 14, 15 đang thừa
cân béo phì, đặc điểm cần lưu ý là tình trạng gai đen vùng da gáy hoặc có thể ở
nách, có thể là biểu hiện của kháng insulin", bác sĩ nói.
Tối 20/9, Hội Nội tiết - Đái tháo đường Đà Nẵng và Sở Y tế
Đà Nẵng đồng tổ chức sự kiện khoa học thường niên, cập nhật những tiến
bộ mới nhất trong điều trị béo phì, quản lý biến chứng đái tháo đường, bệnh lý
tuyến giáp và các vấn đề tim mạch - nội tiết.
GÁNH NẶNG BỆNH TẬT VÀ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ CAO
Phát biểu tại hội nghị, bác sĩ Trần
Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế Đà Nẵng, nhấn mạnh tỷ lệ mắc đái tháo đường type 2 và
các bệnh lý rối loạn chuyển hóa ngày càng trẻ hóa, gây gánh nặng bệnh tật và
chi phí điều trị cao. "Đây là nhóm bệnh mạn tính gây nhiều biến chứng
nghiêm trọng, là nguyên nhân hàng đầu làm giảm chất lượng cuộc sống, năng suất
lao động và tăng gánh nặng kinh tế - xã hội", bác sĩ Thủy khẳng định.
Theo bác sĩ Thủy, các chiến lược dự phòng, quản lý và điều
trị đang chuyển hướng sang cách tiếp cận toàn diện, đa chuyên khoa, cá thể hóa
bệnh nhân và liên tục cập nhật. Đặc biệt, vai trò của công nghệ thông tin trong
chẩn đoán, theo dõi và quản lý bệnh nhân ngày càng được chú trọng.
Trước đó, ngày 19/9, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) cũng đã tổ
chức hội thảo phổ biến và triển khai Hướng dẫn quốc gia về sàng lọc và quản lý
đái tháo đường thai kỳ. Theo đó, giai đoạn năm 2001 - 2004, tỷ lệ phát hiện bệnh
tháo đường thai kỳ vào khoảng 3 - 4%. Tuy nhiên đến năm 2017, tỷ lệ này đã
tăng lên mức 20% trên tổng số thai phụ được khám tại các cơ sở y tế chuyên
khoa.
Khoảng 50% phụ nữ mắc đái tháo đường thai kỳ sẽ tiến triển
thành đái tháo đường tuýp 2 trong vòng 5 - 10 năm sau sinh và chỉ có 31% được
chẩn đoán. Trong số bệnh nhân được chẩn đoán, chỉ có khoảng 29% được điều trị. Đái
tháo đường thai kỳ ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe của bà mẹ cũng như
của thai nhi.
Cũng tại hội thảo, PGS.TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc
Trung tâm tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì - Viện Dinh dưỡng Quốc
gia, ước tính thế giới có khoảng 589 triệu người trưởng thành trong độ
tuổi 20 - 79 đang sống chung với bệnh đái tháo đường, chiếm 11,1% dân số. Con số
này dự kiến tăng lên 853 triệu vào năm 2050.
Cùng với đó là khoảng 252 triệu người trưởng thành mắc bệnh
đái tháo đường mà không biết mình mắc bệnh. "Hơn 3,4 triệu người đã tử
vong do bệnh đái tháo đường vào năm 2024, tương ứng với 9,3% số ca tử vong do mọi
nguyên nhân trên toàn cầu", ông Hưng nói thêm.
Sắp tới đây, nhằm nâng cao năng lực khám chữa bệnh ban đầu tại
tuyến y tế cơ sở, TP.HCM sẽ nhân rộng chương trình can thiệp thiết yếu bệnh
tăng huyết áp và đái tháo đường (WHO PEN) tại tuyến y tế cơ sở trên phạm vi
toàn thành phố.
Trước đó, chương trình được khởi động tại TP.HCM từ năm 2023
và bước đầu đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực. So với cuối năm 2024, đến tháng
8/2025, stừ 7.727 bệnh nhân tăng huyết áp tới thăm khám đã
tăng lên 13.782 ca, bệnh nhân đái tháo đường từ 2.636 lên 4.362.
Tỷ lệ bệnh nhân quay lại trạm y tế tái khám sau 3 tháng cũng
cải thiện đáng kể, bệnh nhân tăng huyết áp từ 41% lên 62%, đái tháo đường từ
31% lên 54%. Số liệu từ Bảo hiểm xã hội TP.HCM cũng ghi nhận trong 6 tháng đầu năm 2025 số
lượng bệnh nhân đến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại tuyến y tế cơ sở đã tăng khoảng 30%
so với cùng kỳ năm 2024.
Kế hoạch trong thời gian tới TP.HCM sẽ mở rộng mô hình WHO
PEN gắn với khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế trên toàn địa bàn sau sáp nhập. Đồng
thời, mở rộng danh mục kỹ thuật và danh mục thuốc điều
trị những bệnh không lây khác tại tuyến cơ sở nhằm nâng cao hiệu quả quản lý,
điều trị.
Tiềm năng y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới
09:21, 18/09/2025
Nguy hiểm khi điều trị tuyến giáp theo “lời đồn”
10:40, 17/09/2025
Thừa cân ở trẻ em báo động xu hướng thực phẩm kém lành mạnh
Tiềm năng y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới
Tại nhiều cơ sở y tế hiện nay, việc điều trị và phục hồi chức năng cho bệnh nhân đã được triển khai theo hướng kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Điều này giúp rút ngắn thời gian hồi phục, hạn chế biến chứng, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh…
Nguy hiểm khi điều trị tuyến giáp theo “lời đồn”
Qua các trường hợp ca bệnh nặng, các bác sĩ khuyến nghị bệnh nhân cần cân nhắc khi lựa chọn, tiếp cận phương pháp điều trị. Đặc biệt, nên tiến hành thăm khám, điều trị bệnh lý tuyến giáp tại các cơ sở chuyên khoa...
Thừa cân ở trẻ em báo động xu hướng thực phẩm kém lành mạnh
Báo cáo mới đây của UNICEF cho thấy, tỷ lệ trẻ em thừa cân và béo phì ở Đông Á và Thái Bình Dương đã tăng hơn gấp đôi trong hai thập kỷ qua, với hơn 113 triệu trẻ em và thanh thiếu niên hiện đang bị ảnh hưởng…
Chiến lược “câu giờ” đem lại thành công cho ca bệnh hiếm
Một ca bệnh hiếm gặp trong lịch sử y khoa vừa được điều trị thành công tại bệnh viện Việt Nam, sau đó được đăng tải trên European Heart Journal – Case Reports, tạp chí y khoa thuộc Hội Tim mạch châu Âu (ESC)…
Một số loại vaccine đã sẵn sàng, hứa hẹn “kỳ tích” ngừa ung thư
Nền tảng mRNA cá nhân hóa là một trong những đấu trường cạnh tranh khốc liệt nhất của ngành dược phẩm hiện đại. Đây chính là công nghệ đã tạo nên tên tuổi của các gã khổng lồ như Moderna và BioNTech…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: