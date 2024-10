Đắk Nông quy định diện tích đất nông nghiệp sử dụng để xây công trình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Lê Trọng Yên vừa ký ban hành Quyết định số 29/2024/QĐ-UBND quy định diện tích đất nông nghiệp được sử dụng để xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên địa bàn.

Đối tượng áp dụng là đất nông nghiệp do cá nhân sử dụng, gồm đất nông nghiệp được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền sử dụng đất; do thuê quyền sử dụng đất của người sử dụng đất khác; do nhận chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp là nhà nghỉ, lán, trại để phục vụ cho người lao động. Công trình cũng có thể dùng để sơ chế, bảo quản nông sản, kho chứa vật tư nông nghiệp, máy móc, dụng cụ lao động hoặc để dùng để trưng bày, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp.

Khu đất được xây dựng công trình là diện tích đất có ranh giới rõ ràng, gồm một hoặc nhiều thửa đất liền kề, do một chủ thể sử dụng hoặc do nhiều chủ thể có chung quyền sử dụng.

Theo đó, tỷ lệ xây dựng công trình trên đất nông nghiệp tại Đắk Nông cụ thể như sau: khu đất có diện tích từ 500m2 đến 5.000m2 được sử dụng diện tích đất để xây dựng công trình không quá 25m2; khu đất có diện tích từ 5.000m2 đến 10.000m2 được sử dụng diện tích đất để xây dựng công trình không quá 50m2; khu đất có diện tích từ 10.000m2 đến 50.000m2 được sử dụng diện tích đất để xây dựng công trình không quá 100m2;

Ngoài ra, khu đất có diện tích từ 50.000m2 đến 300.000m2 được sử dụng diện tích đất để xây dựng công trình không quá 300m2; khu đất có diện tích trên 300.000m2 được sử dụng diện tích đất để xây dựng công trình không quá 500m2; công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp được xây dựng tại nhiều vị trí trong khu đất nhưng tổng diện tích không vượt quá quy định.