Thành phố Hồ Chí Minh: Sẵn sàng cho bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Thời gian dành cho công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 không còn nhiều. Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh lưu ý cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm bảo đảm các nhiệm vụ chuẩn bị được triển khai đúng tiến độ đề ra...

Ban Chỉ đạo bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 (Ban Chỉ đạo bầu cử TP. Hồ Chí Minh) vừa tổ chức họp, nghe báo cáo về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trên địa bàn Thành phố.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh đây là cuộc họp có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thời gian dành cho công tác chuẩn bị bầu cử không còn nhiều. Bí thư Thành ủy lưu ý cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm bảo đảm các nhiệm vụ chuẩn bị được triển khai đúng tiến độ đề ra.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện từng nội dung để Ban Chỉ đạo bầu cử TP. Hồ Chí Minh xem xét, cho ý kiến và thống nhất triển khai. Các đại biểu tập trung thảo luận, góp ý chi tiết đối với kế hoạch tổ chức bầu cử, bảo đảm việc phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và xác định cụ thể thời gian hoàn thành.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026 - 2031, cho biết Thành phố sẽ bầu 38 đại biểu Quốc hội khóa XVI và 125 đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thành phố được chia thành 13 đơn vị bầu cử để bầu đại biểu Quốc hội và 42 đơn vị bầu cử để bầu đại biểu HĐND Thành phố.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, TP. Hồ Chí Minh có 1.306 đơn vị bầu cử thuộc 168 phường, xã và đặc khu, thực hiện bầu 4.236 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang phát biểu mở đầu phiên họp - Ảnh: Việt Dũng.

Đến thời điểm hiện tại, công tác tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác để giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai theo đúng quy trình, quy định của pháp luật, bảo đảm chặt chẽ và thống nhất.

Theo kế hoạch, TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 15/3/2026. Song song với công tác chuẩn bị, việc kiểm tra, giám sát công tác bầu cử cũng được triển khai đồng bộ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát; HĐND Thành phố thực hiện giám sát chuyên đề; UBND TP.Hồ Chí Minh thành lập các đoàn kiểm tra phục vụ công tác bầu cử. Nguyên tắc kiểm tra, giám sát được xác định là không trùng lắp địa bàn.

Cùng với đó, công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố tiếp tục được chú trọng và triển khai hiệu quả, nhằm bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.