Giá xăng dầu đồng loạt tăng, riêng dầu madút 180CST 3.5s giảm nhẹ

Trước những biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 15/1 được điều chỉnh tăng khá mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 143 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 152 đồng/lít. Tương tự các loại dầu cũng có mức tăng từ 138 đồng/lít - 226 đồng/lít; riêng dầu madút 180CST 3.5S giảm 2 đồng/kg…

Chiều 15/1/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau;

Xăng E5RON92: không cao hơn 18.376 đồng/lít (tăng 143 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 336 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 18.712 đồng/lít (tăng 152 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.287 đồng/lít (tăng 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 17.697 đồng/lít (tăng 138 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 13.401 đồng/kg (giảm 2 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 15/01/2026.

Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 08/01/2026 - 14/01/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn tại Iran; căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ tăng; Venezuela bắt đầu nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 08/01/2026 và kỳ điều hành ngày 15/01/2026 là: 71,572 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,714 USD/thùng, tương đương tăng 1,01%); 72,792 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,612 USD/thùng, tương đương tăng 0,85%); 81,960 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,816 USD/thùng, tương đương tăng 1,01%); 80,030 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 1,180 USD/thùng, tương đương tăng 1,50%); 346,106 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,762 USD/tấn, tương đương tăng 1,40%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 31/12/2025 - 07/01/2026 và từ 08/01/2026 - 14/01/2026.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu do Bộ Tài chính thông báo, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.