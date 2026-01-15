Thứ Năm, 15/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Giá xăng dầu đồng loạt tăng, riêng dầu madút 180CST 3.5s giảm nhẹ

Huyền Vy

15/01/2026, 15:10

Trước những biến động của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 15/1 được điều chỉnh tăng khá mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 tăng 143 đồng/lít, xăng RON95-III tăng 152 đồng/lít. Tương tự các loại dầu cũng có mức tăng từ 138 đồng/lít - 226 đồng/lít; riêng dầu madút 180CST 3.5S giảm 2 đồng/kg…

Giá các mặt hàng xăng được điều chỉnh tăng từ chiều 15/1/2026.
Giá các mặt hàng xăng được điều chỉnh tăng từ chiều 15/1/2026.

Chiều 15/1/2026, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau;

Xăng E5RON92: không cao hơn 18.376 đồng/lít (tăng 143 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 336 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 18.712 đồng/lít (tăng 152 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 17.287 đồng/lít (tăng 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 17.697 đồng/lít (tăng 138 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 13.401 đồng/kg (giảm 2 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 15/01/2026.
Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 15/01/2026.

Về nguyên nhân tăng giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 08/01/2026 - 14/01/2026) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn tại Iran; căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ tăng; Venezuela bắt đầu nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 08/01/2026 và kỳ điều hành ngày 15/01/2026 là: 71,572 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,714 USD/thùng, tương đương tăng 1,01%); 72,792 USD/thùng xăng RON95 (tăng 0,612 USD/thùng, tương đương tăng 0,85%); 81,960 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,816 USD/thùng, tương đương tăng 1,01%); 80,030 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (tăng 1,180 USD/thùng, tương đương tăng 1,50%); 346,106 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 4,762 USD/tấn, tương đương tăng 1,40%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 31/12/2025 - 07/01/2026 và từ 08/01/2026 - 14/01/2026.
Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 31/12/2025 - 07/01/2026 và từ 08/01/2026 - 14/01/2026.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới nêu trên, chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu do Bộ Tài chính thông báo, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

Chủ động tạo nguồn và chuyển đổi số để bảo đảm cung ứng xăng dầu năm 2026

11:19, 29/12/2025

Chủ động tạo nguồn và chuyển đổi số để bảo đảm cung ứng xăng dầu năm 2026

Giá xăng dầu trong nước tăng theo thế giới do biến động nguồn cung

15:27, 13/11/2025

Giá xăng dầu trong nước tăng theo thế giới do biến động nguồn cung

Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều

14:50, 06/11/2025

Giá xăng dầu tăng giảm trái chiều

Từ khóa:

Biến động giá xăng dầu căng thẳng Mỹ - Iran dầu điêzen Điều chỉnh giá xăng dầu giá xăng dầu 2026 liên Bộ Công Thương - Tài chính tình hình bất ổn tại Iran xăng E5RON92 xăng RON95-III xuất khẩu dầu thô Venezuela

Đọc thêm

Đầu tư hạ tầng hàng không đồng bộ, Việt Nam sẽ trở thành trung tâm trung chuyển khu vực

Đầu tư hạ tầng hàng không đồng bộ, Việt Nam sẽ trở thành trung tâm trung chuyển khu vực

Các hãng hàng không quốc tế cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội hiếm có để vươn lên thành trung tâm trung chuyển của khu vực, nhờ nhu cầu thị trường tăng mạnh và "cú hích" từ hạ tầng, đặc biệt là khi Sân bay Long Thành sắp vận hành…

Hợp tác công - tư quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững

Hợp tác công - tư quản lý thuốc bảo vệ thực vật bền vững

Việc ký kết hợp tác năm 2026 tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành lâu dài giữa Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Hiệp hội CropLife Việt Nam, thể hiện sự gắn kết giữa khu vực công và khu vực tư nhân trong thúc đẩy sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững, bảo vệ sức khỏe con người và môi trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trong giai đoạn tới...

Dự án FIP Vũng Tàu: Hợp tác công - tư phát triển thủy sản bền vững

Dự án FIP Vũng Tàu: Hợp tác công - tư phát triển thủy sản bền vững

Dự án Cải thiện nghề lưới kéo Bà Rịa - Vũng Tàu (FIP Vũng Tàu) là một minh chứng rõ ràng cho thấy sự hợp tác công tư có thể tạo ra những thay đổi tích cực và bền vững trong ngành thủy sản. Với sự cam kết và nỗ lực không ngừng từ các bên liên quan, dự án này hứa hẹn sẽ tiếp tục mang lại những thành tựu đáng kể, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và phát triển kinh tế bền vững cho Việt Nam...

Xúc tiến thương mại: “Điểm tựa” để xuất khẩu Việt Nam vươn tầm quốc tế

Xúc tiến thương mại: “Điểm tựa” để xuất khẩu Việt Nam vươn tầm quốc tế

Xúc tiến thương mại trong giai đoạn mới không chỉ là những chuyến đi, những gian hàng trưng bày, mà là một cuộc chiến về hình ảnh, uy tín và sự cam kết bền vững. Với sự chủ động của các doanh nghiệp, hiệp hội, Bộ Công Thương, xuất khẩu Việt Nam hoàn toàn có cơ sở để tự tin chinh phục những cột mốc mới...

Nông sản Việt định vị chuỗi giá trị toàn cầu nhờ công nghệ và chuẩn hóa quốc tế

Nông sản Việt định vị chuỗi giá trị toàn cầu nhờ công nghệ và chuẩn hóa quốc tế

Nông sản Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, khi xuất khẩu thô dần nhường chỗ cho chế biến sâu dựa trên công nghệ và các tiêu chuẩn bền vững, qua đó gia tăng giá trị và gắn kết chặt hơn với chuỗi cung ứng toàn cầu...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Thế giới

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Cổ phiếu trụ ép điểm dữ dội, khối ngoại bán ròng hơn 1.300 tỷ

Chứng khoán

2

Du lịch Việt: Cơ hội khẳng định vị thế trong khu vực

Du lịch

3

Cựu Chủ tịch ECB: Việc gây sức ép lên Fed có thể đe dọa ổn định tài chính toàn cầu

Thế giới

4

VN-Index có thể phản ứng nhạy cảm trước cú sốc từ các "siêu cổ phiếu"

Chứng khoán

5

Tổng nguồn vốn tăng thêm của các công ty chứng khoán 77.800 tỷ đồng, dư địa margin năm 2026 rất lớn

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy