Dân số suy giảm, một ngân hàng ở Nhật Bản chật vật tìm khách vay

Đó là quỹ tín dụng Wakkanai Shinkin, chuyên phục vụ khách
hàng tại thành phố Wakkanai, nằm ở phía Bắc đảo Hokkaido của Nhật Bản. Từng là
một trung tâm đánh bắt thủy sản sôi động, thành phố này hiện chỉ còn khoảng một
nửa dân số so với thời kỳ đỉnh cao vào năm 1964.
Dân số thu hẹp kéo nhu cầu vay
vốn giảm mạnh, buộc tổ chức này phải dựa nhiều hơn vào các khoản đầu tư trái phiếu chính
phủ Nhật Bản để duy trì lợi nhuận. Tuy nhiên, chiến lược này đang gặp khó khăn
khi lãi suất tại Nhật tăng lên.
Dưới sự điều hành của ông Masatoshi Masuda, 72 tuổi, Chủ tịch
ngân hàng và cũng là người lớn lên tại địa phương, Wakkanai Shinkin đã hỗ trợ cộng
đồng doanh nghiệp, thúc đẩy các doanh nghiệp khởi nghiệp và vực dậy những doanh
nghiệp gặp khó khăn. Dù vậy, bài toán lớn nhất đối với tổ chức này là số khách
hàng có nhu cầu vay vốn quá ít.
“Không có người dân thì cũng không thể có doanh nghiệp.
Tương lai của Wakkanai Shinkin bị ràng buộc với đà suy giảm dân số và số lượng
doanh nghiệp tại địa phương”, ông Masuda cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Bloomberg.
Đây cũng là bài toán mà nhiều tổ chức tín dụng ở nông thôn Nhật
Bản đang đối mặt. Trong nhiều năm, mặt bằng lãi suất cực thấp không đủ để kích
thích nhu cầu vay vốn hay giúp kinh tế địa phương thoát trì trệ. Hiện nay, dù
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã nâng lãi suất, nhu cầu vay vốn vẫn quá yếu
để cải thiện lợi nhuận của các tổ chức cho vay.
Wakkanai Shinkin là một ví dụ điển hình. Dù tổ chức này cung
cấp gần một nửa tổng dư nợ cho vay trong khu vực, quy mô cho vay chỉ tương
đương 16% tiền gửi - thấp hơn nhiều so với mức bình quân 50% của khoảng 250 quỹ
tín dụng tại Nhật Bản, còn gọi là “shinkin”. Phần lớn số tiền gửi còn lại được
rót vào trái phiếu chính phủ Nhật Bản - loại tài sản đang mất giá khi lãi suất
tăng lên.
Ông Masuda, người đã gắn bó với Wakkanai Shinkin gần 50 năm
và giữ cương vị chủ tịch suốt hai thập kỷ qua, vẫn xem trái phiếu chính phủ Nhật
Bản là một kênh đầu tư tương đối an toàn.
“Chúng tôi đã chịu khá nhiều rủi ro tín dụng trong hoạt động
cho vay. Vì vậy, chúng tôi không muốn chịu thêm rủi ro trong danh mục đầu tư chứng
khoán”, ông Masuda chia sẻ.
Trong bối cảnh đó, Cơ quan Dịch vụ tài chính Nhật Bản (FSA)
đang siết giám sát đối với triển vọng tồn tại dài hạn của các quỹ tín dụng và tổ
chức tín dụng hợp tác như Wakkanai Shinkin. Cơ quan này đặc biệt chú ý tới cách
các tổ chức xử lý khoản lỗ trên danh mục trái phiếu, cũng như năng lực vốn hiện
có đủ để hấp thụ các khoản lỗ đó hay không.
Thị trường trái phiếu Nhật Bản hiện vẫn chịu áp lực bán khi giới
đầu tư dự báo BOJ sẽ tiếp tục nâng lãi suất. Cùng với đó, lo ngại về khả năng
chính phủ phải tăng chi tiêu tài khóa để hỗ trợ nền kinh tế cũng đang gia tăng.
Theo báo cáo thường niên mới nhất tính đến tháng 3/2025, Wakkanai Shinkin nắm giữ 290 tỷ yên (tương đương 1,8 tỷ USD) trái phiếu
chính phủ Nhật Bản. Khoản lỗ chưa thực hiện trên danh mục này vào khoảng 47 tỷ
yên, không bao gồm số trái phiếu được phân loại là nắm giữ đến ngày đáo hạn.
Ông Masuda cho rằng các khoản lỗ trên sổ sách này vẫn nằm
trong tầm kiểm soát, vì trái phiếu chính phủ Nhật Bản gần như không có rủi ro vỡ
nợ và Wakkanai Shinkin dự kiến nắm giữ tới ngày đáo hạn. Điều này cũng đúng với
cả với phần trái phiếu được xếp vào nhóm sẵn sàng để bán - tức phải ghi nhận
theo giá thị trường.
“Chúng tôi thường bị hỏi liệu có đang gánh quá nhiều rủi ro
lãi suất hay có dồn quá nhiều vốn vào trái phiếu chính phủ hay không”, ông
Masuda chia sẻ. Theo ông, cách nhìn như vậy là phiến diện bởi quá chú ý vào một khía cạnh
riêng lẻ mà bỏ qua bức tranh tổng thể.
Dù vậy, các khoản lỗ chưa thực hiện này có thể trở thành vấn
đề nếu Wakkanai Shinkin buộc phải bán trái phiếu trước ngày đáo hạn để đáp ứng
nhu cầu rút tiền gửi hoặc các nhu cầu tiền mặt khác. Đây cũng là điều từng xảy
ra với Ngân hàng Silicon Valley và một số ngân hàng khác tại Mỹ vào năm 2023,
khi họ buộc phải bán số trái phiếu đang lỗ để đáp ứng nhu cầu rút tiền của
khách hàng. Khi các khoản lỗ trên sổ sách biến thành thua lỗ thực tế, niềm tin
của thị trường suy giảm mạnh, châm ngòi cho làn sóng rút tiền ồ ạt và khiến
Silicon Valley Bank sụp đổ.
Ông Masuda cho rằng tình hình của Wakkanai Shinkin khác với
Silicon Valley Bank. Theo ông, quỹ tín dụng này vẫn duy trì thanh khoản dồi dào
nhờ lượng tiền mặt và các khoản dự trữ tại những định chế tài chính khác. Nguồn
tiền gửi của Wakkanai Shinkin chủ yếu đến từ các khoản tiết kiệm nhỏ của người
dân địa phương - nhóm khách hàng mà ngân hàng đã gắn bó suốt nhiều thập kỷ.
Chính vì vậy, dòng tiền gửi này có tính ổn định cao, thể hiện ở chỗ khách hàng vẫn
duy trì tiền gửi dù lãi suất thấp hơn so với các đối thủ.
Để minh họa cho mức độ gắn kết đó, ông Masuda cho biết trước
đây ông thường lần lượt cắt tóc ở cả 6 tiệm làm tóc trong khu vực, đồng thời mua vest
và đồ điện tại tất cả các cửa hàng có quan hệ làm ăn với ngân hàng.
“Một số người vội cho rằng chỉ cần các khoản lỗ trên sổ sách
tăng lên là có thể lặp lại kịch bản của ngân hàng Silicon Valley ở Mỹ. Nhưng hãy
nhìn kỹ bảng cân đối kế toán của chúng tôi, rồi trực tiếp hỏi những người gửi
tiền tại đây”, ông Masuda chỉ rõ.