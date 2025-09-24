Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương: Khẳng định vai trò “bộ tham mưu chiến lược” trong giai đoạn mới

Sáng ngày 24/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc, thu hút sự tham gia của 293 đại biểu đại diện cho hơn 8.700 đảng viên. Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Sau khi nghe trình bày dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và một số ý kiến tham luận tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương - tổ chức Đảng có vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính trị.

Đây cũng là một trong 27 đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ nhất - Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, đặt nền móng cho công tác trong giai đoạn 2025-2030.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: TTXVN

Ghi nhận những nỗ lực của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trong việc chuẩn bị cho Đại hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng đây là một trong 27 đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ nhất, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ cho giai đoạn 2025-2030.

Tổng Bí thư cho biết mỗi chủ trương, văn kiện, nghị quyết của Đảng đều có sự đóng góp quan trọng từ các cơ quan Đảng Trung ương. Kết quả công tác thời gian qua đã khẳng định vai trò nòng cốt, gương mẫu của Đảng bộ trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, từ đó nâng cao uy tín và vị thế của Đảng trong lòng nhân dân.

Để tiếp tục phát huy vai trò này, Tổng Bí thư đã đề nghị Đại hội thảo luận và phân tích rõ những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu chiến lược, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục hiệu quả.

Tổng Bí thư nhấn mạnh chúng ta đang đứng trước thời điểm bước ngoặt, với cơ hội lịch sử để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Đảng cần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hoạch định chính sách. Các cơ quan Đảng Trung ương chính là “bộ tham mưu chiến lược”, phục vụ trực tiếp cho Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong việc hoạch định đường lối, chủ trương lớn của Đảng.

Tổng Bí thư đã đưa ra ba yêu cầu quan trọng cho các cơ quan Đảng Trung ương, bao gồm bảo đảm tính Đảng, tính chiến đấu và tính tiên phong trong mọi mặt công tác; Các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ cần phải là lực lượng gương mẫu, kiên định, đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt của đời sống xã hội; Đảng bộ cần phải thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, kiểu mẫu, làm tấm gương cho các tổ chức đảng khác trong hệ thống chính trị noi theo.

Để thực hiện được những yêu cầu này, Tổng Bí thư đã đề xuất bốn định hướng công tác trọng tâm.

Thứ nhất, Đảng bộ cần tập trung nâng tầm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, đi trước một bước trong việc nắm bắt tình hình, dự báo xu thế và đề xuất các giải pháp chiến lược.

Thứ hai, cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, gắn với định hướng chính sách.

Thứ ba, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, phát huy dân chủ và trách nhiệm nêu gương.

Thứ tư, cần đặc biệt coi trọng việc giữ gìn và phát huy đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, từ đó duy trì đoàn kết trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, coi đây là “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Cần tập trung tham mưu đổi mới nội dung công tác đánh giá, lựa chọn và sử dụng cán bộ hợp lý, từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt, cần có các cơ chế, chính sách thu hút nhân tài và khuyến khích cán bộ yên tâm công tác, cống hiến lâu dài cho Đảng và đất nước.

Với những thành tích đáng tự hào mà Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư tin tưởng rằng Đảng bộ sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định vai trò “bộ tham mưu chiến lược” của Đảng. Sự đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và khát vọng cống hiến sẽ là động lực quan trọng để Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương góp phần đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.