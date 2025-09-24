Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương: Khẳng định vai trò “bộ tham mưu chiến lược” trong giai đoạn mới
Lý Hà
24/09/2025, 13:34
Sáng ngày 24/9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã chính thức khai mạc, thu hút sự tham gia của 293 đại biểu đại diện cho hơn 8.700 đảng viên. Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Sau khi nghe trình bày dự thảo Báo cáo chính trị, dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và một số ý kiến tham luận tại Đại hội, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương - tổ chức Đảng có vị trí rất quan trọng trong hệ thống chính trị.
Đây cũng là một trong 27 đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ nhất - Đại hội có ý nghĩa rất quan trọng, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, đặt nền móng cho công tác trong giai đoạn 2025-2030.
Ghi nhận những nỗ lực của Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trong việc chuẩn bị cho Đại hội, Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng đây là một trong 27 đảng bộ trực thuộc Trung ương tổ chức Đại hội lần thứ nhất, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xác định mục tiêu, phương hướng và nhiệm vụ cho giai đoạn 2025-2030.
Tổng Bí thư cho biết mỗi chủ trương, văn kiện, nghị quyết của Đảng đều có sự đóng góp quan trọng từ các cơ quan Đảng Trung ương. Kết quả công tác thời gian qua đã khẳng định vai trò nòng cốt, gương mẫu của Đảng bộ trong việc đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, từ đó nâng cao uy tín và vị thế của Đảng trong lòng nhân dân.
Để tiếp tục phát huy vai trò này, Tổng Bí thư đã đề nghị Đại hội thảo luận và phân tích rõ những nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu chiến lược, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục hiệu quả.
Tổng Bí thư nhấn mạnh chúng ta đang đứng trước thời điểm bước ngoặt, với cơ hội lịch sử để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình cao, và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, Đảng cần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hoạch định chính sách. Các cơ quan Đảng Trung ương chính là “bộ tham mưu chiến lược”, phục vụ trực tiếp cho Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong việc hoạch định đường lối, chủ trương lớn của Đảng.
Tổng Bí thư đã đưa ra ba yêu cầu quan trọng cho các cơ quan Đảng Trung ương, bao gồm bảo đảm tính Đảng, tính chiến đấu và tính tiên phong trong mọi mặt công tác; Các tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ cần phải là lực lượng gương mẫu, kiên định, đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trên tất cả các mặt của đời sống xã hội; Đảng bộ cần phải thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, kiểu mẫu, làm tấm gương cho các tổ chức đảng khác trong hệ thống chính trị noi theo.
Để thực hiện được những yêu cầu này, Tổng Bí thư đã đề xuất bốn định hướng công tác trọng tâm.
Thứ nhất, Đảng bộ cần tập trung nâng tầm, nâng cao chất lượng công tác tham mưu chiến lược, đi trước một bước trong việc nắm bắt tình hình, dự báo xu thế và đề xuất các giải pháp chiến lược.
Thứ hai, cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, gắn với định hướng chính sách.
Thứ ba, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, phát huy dân chủ và trách nhiệm nêu gương.
Thứ tư, cần đặc biệt coi trọng việc giữ gìn và phát huy đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, từ đó duy trì đoàn kết trong toàn hệ thống chính trị và xã hội.
Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, coi đây là “then chốt của then chốt” trong công tác xây dựng Đảng. Cần tập trung tham mưu đổi mới nội dung công tác đánh giá, lựa chọn và sử dụng cán bộ hợp lý, từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới. Đặc biệt, cần có các cơ chế, chính sách thu hút nhân tài và khuyến khích cán bộ yên tâm công tác, cống hiến lâu dài cho Đảng và đất nước.
Với những thành tích đáng tự hào mà Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đã đạt được trong thời gian qua, Tổng Bí thư tin tưởng rằng Đảng bộ sẽ tiếp tục phát triển vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, khẳng định vai trò “bộ tham mưu chiến lược” của Đảng. Sự đoàn kết, trí tuệ, đổi mới và khát vọng cống hiến sẽ là động lực quan trọng để Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương góp phần đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên phát triển mới.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử cần thận trọng, từng bước
08:26, 18/09/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030
13:00, 23/09/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp xúc cử tri thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Quy định mới về trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 250/2025/NĐ-CP ngày 22/9/2025 quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự...
Thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị
Ngày 23/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị...
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp các nghị sỹ Hoa Kỳ
Tiếp các nghị sĩ Mỹ, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam - Mỹ, đặc biệt là sau khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện, khẳng định Việt Nam hoan nghênh các kết quả thực chất trong triển khai khuôn khổ quan hệ này...
Thủ tướng: Quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU trong năm 2025
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh phải quyết tâm gỡ “thẻ vàng” IUU trong năm 2025, đồng thời yêu cầu kiểm điểm hằng tuần, xử lý dứt điểm vi phạm, thiết lập lại trật tự quản lý đội tàu cá đúng luật, phát triển ngành thủy sản bền vững, lâu dài, nâng cao đời sống ngư dân và bảo vệ uy tín quốc gia...
Đại hội đồng Liên hợp quốc Khoá 80: Hướng tới một thế giới đa cực và bền vững
Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Phiên họp, thể hiện cam kết của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: