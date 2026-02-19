Thứ Sáu, 20/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Đằng sau liên minh OpenAI và OpenClaw

Hạ Chi

19/02/2026, 20:09

Liên minh giữa OpenAI và OpenClaw được đánh giá sẽ đặt nền móng cho xu hướng “đại lý” AI (Agentic AI) trong năm 2026. Đây sẽ là giai đoạn mà các hệ thống AI không chỉ trả lời câu hỏi, mà còn có khả năng chủ động hành động thay người dùng…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Nếu sự ra đời của ChatGPT năm 2022 đánh dấu xu hướng AI hội thoại, thì sự lan tỏa của OpenClaw trong năm nay có thể sẽ đẩy mạnh làn sóng tác nhân AI tự trị.

Trong bối cảnh đó, việc nhà sáng lập OpenClaw, Peter Steinberger, gia nhập OpenAI không đơn thuần là quyết định cá nhân, mà phản ánh chiến lược giữa một dự án mã nguồn mở đang lên và một phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới.

Trên mạng xã hội X, Steinberger cho biết ông sẽ tham gia OpenAI với mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận của các tác nhân AI tới đông đảo người dùng hơn. 

Trước đó, trong cuộc trò chuyện trên Lex Fridman Podcast, Steinberger tiết lộ nhiều nhà đầu tư sẵn sàng rót vốn để OpenClaw phát triển như một công ty độc lập.

Tuy nhiên, ông cho rằng hợp tác với một phòng thí nghiệm AI quy mô lớn như OpenAI hoặc Meta có thể là con đường nhanh hơn để mở rộng toàn cầu, miễn là triết lý mã nguồn mở được bảo toàn.

Cuối cùng, ông Steinberger đã lựa chọn gia nhập OpenAI.

“ Tôi có thể hình dung OpenClaw trở thành một công ty lớn. Nhưng điều đó không phải điều tôi theo đuổi. Mục tiêu của tôi là tạo ra thay đổi thực sự. Và hợp tác với OpenAI là cách nhanh nhất để đưa công nghệ này đến với nhiều người”, ông Steinberger viết trên blog cá nhân.

OpenClaw, trước đây có tên Clawdbot và Moltbot, đã phát triển nhanh chóng từ một thử nghiệm thành một hiện tượng được nhắc đến rộng rãi trong giới công nghệ. Khác với nhiều công cụ AI phụ thuộc vào câu lệnh chi tiết và sự giám sát liên tục, OpenClaw có thể chủ động thực hiện nhiệm vụ, học hỏi theo thời gian và tự đề xuất hành động.

Một yếu tố quan trọng tạo nên sức hút của dự án là tính đơn giản trong trải nghiệm sử dụng. Người dùng chỉ cần nhắn tin cho hệ thống qua các nền tảng quen thuộc như iMessage, WhatsApp hoặc Slack để giao việc, kể cả khi không trực tiếp ngồi trước máy tính. Giao diện liền mạch này khiến khái niệm “đại lý cá nhân” trở nên cụ thể và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Thời điểm Steinberger gia nhập OpenAI cũng diễn ra khi thị trường đại lý AI đang bắt đầu phát triển. Các hệ thống của Anthropic như Claude Code và Claude Cowork đang góp phần thay đổi cách lập trình viên viết phần mềm và cách các nhóm phối hợp công việc.

Trong khi nhiều hệ thống AI đại lý tập trung vào năng suất và lập trình, OpenClaw lại tạo ra sức hút riêng nhờ triết lý mã nguồn mở và lời hứa về quyền tự chủ cá nhân.

Về phía OpenAI, liên minh giúp công ty này củng cố vị thế trong cộng đồng mã nguồn mở và mở rộng hiện diện trong lĩnh vực đại lý AI.

Còn với Steinberger, việc bắt tay với OpenAI đồng nghĩa với quyền tiếp cận các mô hình hàng đầu, hạ tầng quy mô lớn và mạng lưới phân phối toàn cầu khi nhu cầu về hệ thống tự trị đang bùng nổ.

OpenAI khai tử loạt mô hình cũ, trong đó có GPT-4o

16:04, 14/02/2026

OpenAI khai tử loạt mô hình cũ, trong đó có GPT-4o

Công việc lập trình tại Anthropic, OpenAI gần như do AI thực hiện

14:11, 31/01/2026

Công việc lập trình tại Anthropic, OpenAI gần như do AI thực hiện

Elon Musk tăng yêu cầu bồi thường tới 134 tỉ USD từ OpenAI và Microsoft

19:37, 17/01/2026

Elon Musk tăng yêu cầu bồi thường tới 134 tỉ USD từ OpenAI và Microsoft

Từ khóa:

AI tự trị công nghệ AI Hợp tác công nghệ kinh tế số mã nguồn mở openAI OpenClaw Peter Steinberger Thị trường AI

Đọc thêm

Bitcoin có thể duy trì vùng giá 60.000 USD - 75.000 USD thời gian dài?

Bitcoin có thể duy trì vùng giá 60.000 USD - 75.000 USD thời gian dài?

Trưởng bộ phận nghiên cứu K33 Vetle Lunde dự báo Bitcoin có thể dao động trong vùng 60.000–75.000 USD trong thời gian dài. Ông cho rằng mặt bằng giá hiện tại tương đối hấp dẫn, song nhấn mạnh nhà đầu tư cần kiên nhẫn và thận trọng...

Từ Macron đến Altman: Lãnh đạo chính trị và công nghệ nói gì tại Thượng đỉnh AI toàn cầu ở Ấn Độ?

Từ Macron đến Altman: Lãnh đạo chính trị và công nghệ nói gì tại Thượng đỉnh AI toàn cầu ở Ấn Độ?

Hội nghị Thượng đỉnh AI toàn cầu tại New Delhi đang trở thành diễn đàn thể hiện rõ sự khác biệt trong cách tiếp cận quản trị trí tuệ nhân tạo giữa các chính phủ và tập đoàn công nghệ. Trong khi các nhà lãnh đạo chính trị nhấn mạnh chủ quyền công nghệ và an toàn, giới công nghệ kêu gọi tránh tập trung quyền lực và thúc đẩy “dân chủ hóa AI”

Chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu nếu làm đúng quy trình và vì động cơ trong sáng

Chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu nếu làm đúng quy trình và vì động cơ trong sáng

Đó là 1 trong 6 nhóm vấn đề then chốt được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng nêu tại Hội nghị thường niên 4V1M năm 2026 diễn ra mới đây...

Apple bắt đầu thử nghiệm mã hóa đầu cuối tin nhắn giữa iPhone và Android

Apple bắt đầu thử nghiệm mã hóa đầu cuối tin nhắn giữa iPhone và Android

Hãng công nghệ Apple đã bắt đầu thử nghiệm mã hóa đầu cuối (E2EE) cho tin nhắn RCS trên bản beta iOS 26.4, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực tăng cường bảo mật cho hoạt động nhắn tin giữa iPhone và Android...

Kiến tạo hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao

Kiến tạo hệ sinh thái nhân lực chất lượng cao

Trước áp lực cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với tham vọng nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Khi khoa học - công nghệ tiến bộ không ngừng, nguồn nhân lực chất lượng cao được coi là “chìa khóa” để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược và nâng tầm năng lực quốc gia...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Doanh nghiệp trước “luật chơi mới” về tiêu chuẩn xanh

eMagazine

Doanh nghiệp trước “luật chơi mới” về tiêu chuẩn xanh

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Nâng cấp chính sách lao động trong kỷ nguyên Robot hình người

Nhân lực

2

Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng: Bước đột phá chiến lược trong kỷ nguyên mới

Tài chính

3

“Miền đất hứa” Nam Hải Phòng, không gian tăng trưởng mới

Đầu tư

4

Các tiêu chuẩn xanh dần trở thành “hộ chiếu thương mại” của thế kỷ 21

Kinh tế xanh

5

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy