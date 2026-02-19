Đằng sau liên minh OpenAI và OpenClaw

Liên minh giữa OpenAI và OpenClaw được đánh giá sẽ đặt nền móng cho xu hướng “đại lý” AI (Agentic AI) trong năm 2026. Đây sẽ là giai đoạn mà các hệ thống AI không chỉ trả lời câu hỏi, mà còn có khả năng chủ động hành động thay người dùng…

Nếu sự ra đời của ChatGPT năm 2022 đánh dấu xu hướng AI hội thoại, thì sự lan tỏa của OpenClaw trong năm nay có thể sẽ đẩy mạnh làn sóng tác nhân AI tự trị.

Trong bối cảnh đó, việc nhà sáng lập OpenClaw, Peter Steinberger, gia nhập OpenAI không đơn thuần là quyết định cá nhân, mà phản ánh chiến lược giữa một dự án mã nguồn mở đang lên và một phòng thí nghiệm AI hàng đầu thế giới.

Trên mạng xã hội X, Steinberger cho biết ông sẽ tham gia OpenAI với mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận của các tác nhân AI tới đông đảo người dùng hơn.

Trước đó, trong cuộc trò chuyện trên Lex Fridman Podcast, Steinberger tiết lộ nhiều nhà đầu tư sẵn sàng rót vốn để OpenClaw phát triển như một công ty độc lập.

Tuy nhiên, ông cho rằng hợp tác với một phòng thí nghiệm AI quy mô lớn như OpenAI hoặc Meta có thể là con đường nhanh hơn để mở rộng toàn cầu, miễn là triết lý mã nguồn mở được bảo toàn.

Cuối cùng, ông Steinberger đã lựa chọn gia nhập OpenAI.

“ Tôi có thể hình dung OpenClaw trở thành một công ty lớn. Nhưng điều đó không phải điều tôi theo đuổi. Mục tiêu của tôi là tạo ra thay đổi thực sự. Và hợp tác với OpenAI là cách nhanh nhất để đưa công nghệ này đến với nhiều người”, ông Steinberger viết trên blog cá nhân.

OpenClaw, trước đây có tên Clawdbot và Moltbot, đã phát triển nhanh chóng từ một thử nghiệm thành một hiện tượng được nhắc đến rộng rãi trong giới công nghệ. Khác với nhiều công cụ AI phụ thuộc vào câu lệnh chi tiết và sự giám sát liên tục, OpenClaw có thể chủ động thực hiện nhiệm vụ, học hỏi theo thời gian và tự đề xuất hành động.

Một yếu tố quan trọng tạo nên sức hút của dự án là tính đơn giản trong trải nghiệm sử dụng. Người dùng chỉ cần nhắn tin cho hệ thống qua các nền tảng quen thuộc như iMessage, WhatsApp hoặc Slack để giao việc, kể cả khi không trực tiếp ngồi trước máy tính. Giao diện liền mạch này khiến khái niệm “đại lý cá nhân” trở nên cụ thể và dễ tiếp cận hơn bao giờ hết.

Thời điểm Steinberger gia nhập OpenAI cũng diễn ra khi thị trường đại lý AI đang bắt đầu phát triển. Các hệ thống của Anthropic như Claude Code và Claude Cowork đang góp phần thay đổi cách lập trình viên viết phần mềm và cách các nhóm phối hợp công việc.

Trong khi nhiều hệ thống AI đại lý tập trung vào năng suất và lập trình, OpenClaw lại tạo ra sức hút riêng nhờ triết lý mã nguồn mở và lời hứa về quyền tự chủ cá nhân.

Về phía OpenAI, liên minh giúp công ty này củng cố vị thế trong cộng đồng mã nguồn mở và mở rộng hiện diện trong lĩnh vực đại lý AI.

Còn với Steinberger, việc bắt tay với OpenAI đồng nghĩa với quyền tiếp cận các mô hình hàng đầu, hạ tầng quy mô lớn và mạng lưới phân phối toàn cầu khi nhu cầu về hệ thống tự trị đang bùng nổ.