Elon Musk tăng yêu cầu bồi thường tới 134 tỉ USD từ OpenAI và Microsoft

Chuyên gia kinh tế tài chính C. Paul Wazzan cho rằng lợi nhuận mà nhà đầu tư của OpenAI như Elon Musk đáng ra phải nhận được ước tính dao động từ 65,50 đến 109,43 tỷ USD đối với OpenAI và từ 13,30 đến 25,06 tỷ USD đối với Microsoft...
Trong vụ kiện cáo buộc OpenAI “lừa dối” vì từ bỏ mục tiêu phi lợi nhuận ban đầu để vận hành như một doanh nghiệp vì lợi nhuận, Elon Musk muốn tăng yêu cầu bồi thường từ 79 tỷ đến 134 tỷ USD.
Nội dung yêu cầu bồi thường đã được các luật sư của Elon Musk trình bày chi tiết trong hồ sơ nộp lên tòa án hôm thứ sáu. Động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi thẩm phán liên bang bác bỏ đề nghị mới nhất của OpenAI và Microsoft nhằm tránh việc vụ việc bị đưa ra xét xử trước bồi thẩm đoàn.
Dựa trên tính toán, chuyên gia kinh tế tài chính C. Paul Wazzan cho rằng Elon Musk có quyền hưởng một phần trong định giá hiện nay khoảng 500 tỷ USD của OpenAI.
Cơ sở của lập luận này đến từ khoản đầu tư hạt giống trị giá 38 triệu USD mà Elon Musk đã đóng góp khi cùng tham gia sáng lập OpenAI vào năm 2015, trước khi - theo cách nói của phía Elon Musk rằng ông bị lừa về định hướng phát triển thực sự của tổ chức.
Luật sư Steven Molo viết trong hồ sơ rằng: “Cũng giống như nhà đầu tư sớm vào một công ty khởi nghiệp có thể thu về lợi nhuận lớn gấp nhiều lần số vốn ban đầu, thì những lợi ích mà OpenAI và Microsoft đã thu được một cách sai trái và lẽ ra ông Musk có quyền được hưởng vượt xa các đóng góp ban đầu của ông”.
Tỷ phú Elon Musk đã rời hội đồng quản trị OpenAI vào năm 2018. Đến năm 2023, ông thành lập công ty trí tuệ nhân tạo riêng, và một năm sau đó chính thức khởi kiện Sam Altman, đồng sáng lập kiêm Giám đốc điều hành OpenAI, liên quan đến kế hoạch vận hành OpenAI theo mô hình vì lợi nhuận.
Tài sản cá nhân của tỷ phú Elon Musk ước tính khoảng 700 tỷ USD, đã đưa ông lên vị trí người giàu nhất thế giới mới đây. Theo Reuters, khối tài sản này đã vượt xa người đồng sáng lập Google Larry Page, người xếp thứ hai, với khoảng 500 tỷ USD, dựa trên danh sách tỷ phú của Forbes. Đáng chú ý, tháng 11 vừa qua, các cổ đông Tesla còn thông qua riêng một gói thù lao trị giá tới 1.000 tỷ USD dành cho Elon Musk, được xem là gói lương doanh nghiệp lớn nhất trong lịch sử.
Trong bối cảnh đó, khoản bồi thường lớn nhất là 134 tỷ USD từ OpenAI dù là con số rất lớn, song giới công nghệ cho rằng cũng chỉ khiêm tốn so với tổng tài sản của Elon Musk. Điều này phần nào củng cố quan điểm từ phía OpenAI rằng vụ kiện mang nhằm kéo dài quấy rối hơn là một tranh chấp tài chính thuần túy.
Theo các nguồn tin, OpenAI đã gửi thư cho các nhà đầu tư và đối tác kinh doanh vào ngày thứ năm, cảnh báo rằng Elon Musk có thể tiếp tục đưa ra những “tuyên bố cố ý kỳ quặc, gây chú ý” khi vụ kiện được đưa ra xét xử vào tháng tư tới.
Tháng 10 năm ngoái, OpenAI công bố kế hoạch tái cấu trúc. Khi đó, công ty cho biết Microsoft, đối tác lâu năm, sẽ nắm giữ khoảng 27% cổ phần trong cấu trúc mới. Tuy nhiên, OpenAI khẳng định chi nhánh phi lợi nhuận vẫn giữ quyền kiểm soát đối với các hoạt động kinh doanh vì lợi nhuận của mình.
Theo hồ sơ, chuyên gia kinh tế tài chính C. Paul Wazzan đã tính toán mức thiệt hại dựa trên cả các đóng góp tài chính lẫn phi tài chính của Elon Musk cho OpenAI, bao gồm tư vấn kỹ thuật và chiến lược kinh doanh trong giai đoạn đầu. Kết quả, lợi nhuận mà nhà đầu tư như Elon Musk đáng ra phải nhận được ước tính dao động từ 65,50 đến 109,43 tỷ USD đối với OpenAI và từ 13,30 đến 25,06 tỷ USD đối với Microsoft.
