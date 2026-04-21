Đánh giá thi hành Luật Đất đai theo 5 nhóm vấn đề lớn

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ ngành, địa phương đánh giá toàn diện việc thi hành Luật Đất đai, trong đó, tập trung 5 nhóm nội dung lớn, làm cơ sở sửa đổi, bổ sung Luật trong năm 2026...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn 3669/BNNMT-QLĐĐ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai và đề xuất sửa đổi.

"Báo cáo đánh giá việc thi hành Luật Đất đai và văn bản quy định chi tiết thi hành gửi về bộ trước ngày 30/4/2026 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó làm cơ sở xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai", nội dung công văn 3669/BNNMT-QLĐĐ nêu rõ.

Việc đánh giá nhằm phục vụ nhiệm vụ rà soát, sửa đổi Luật Đất đai theo Chương trình xây dựng luật của Quốc hội khóa XVI thực hiện trong năm 2026, đồng thời thể chế hóa các chủ trương mới của Đảng về hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo đề cương đánh giá việc thi hành Luật Đất đai và đề xuất nội dung sửa đổi Luật Đất đai, việc đánh giá tập trung vào toàn bộ nội dung quản lý nhà nước về đất đai, từ ban hành văn bản, tuyên truyền pháp luật đến tổ chức thực hiện các chính sách về quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, định giá đất, tài chính đất đai và cải cách thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, đề cương yêu cầu phân tích sâu kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đồng thời đề xuất sửa đổi, đánh giá tác động về kinh tế, xã hội, môi trường và thủ tục hành chính.

Việc đánh giá tập trung vào 5 nhóm vấn đề lớn. Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý các đơn vị việc đánh giá cần tập trung vào 5 nhóm nội dung lớn.

Thứ nhất, tập trung các nội dung thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 254/2025/NQ15 và các nghị định hướng dẫn thi hành, bao gồm cả 11 Luật và các Nghị quyết của Quốc hội có nội dung sửa đổi Luật Đất đai (kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, đề xuất sửa đổi (nếu có)…).

Thứ hai, tập trung vào phân cấp, phân quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thứ ba, các nội dung về quản lý sử dụng đất liên quan đến thành phần về kinh tế Nhà nước để thể chế Nghị quyết số 79-NQ/TW, có nêu 04 mục tiêu cụ thể: Tháo gỡ các vướng mắc trong quản lý đất đai, khơi thông nguồn lực từ đất đai; Có cơ chế, chính sách bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong tiếp cận đất đai;

Bên cạnh đó là ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ, phát triển đô thị, nhà ở xã hội; Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và cương quyết thu hồi đất bỏ hoang, sử dụng sai mục đích, lãng phí.

Thứ tư, các nội dung thực hiện quy định về chính sách về hạn mức đất lúa; Đất lâm nghiệp; Lấn biển; Đất hoạt động khoáng sản… để đáp ứng yêu cầu về tăng trưởng kinh tế 02 con số.

Thứ năm, các nội dung về quản lý sử dụng đất cần tiếp tục thể chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW như: về sử dụng trụ sở, cơ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đất thu hồi từ cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; về đất đai có yếu tố nước ngoài;

Cùng với đó là cơ chế thuế trong việc điều tiết, chống đầu cơ đất đai, chậm đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, lãng phí và điều tiết phần giá trị tăng thêm; Giải pháp, chính sách đặc thù, đặc biệt để giải quyết dứt điểm các dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài, giải phóng nguồn lực, tránh lãng phí…