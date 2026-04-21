Đánh giá thi hành Luật Đất đai theo 5 nhóm vấn đề lớn
Nhĩ Anh
21/04/2026, 18:52
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ ngành, địa phương đánh giá toàn diện việc thi hành Luật Đất đai, trong đó, tập trung 5 nhóm nội dung lớn, làm cơ sở sửa đổi, bổ sung Luật trong năm 2026...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn 3669/BNNMT-QLĐĐ
đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương về việc đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai và đề xuất sửa đổi.
"Báo cáo đánh giá việc thi hành Luật Đất đai và văn bản quy định chi tiết thi hành gửi về bộ trước ngày 30/4/2026 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó làm cơ sở xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai", nội dung công văn 3669/BNNMT-QLĐĐ nêu rõ.
Việc đánh giá nhằm phục vụ nhiệm vụ rà soát, sửa đổi Luật Đất
đai theo Chương trình xây dựng luật của Quốc hội khóa XVI thực hiện trong năm
2026, đồng thời thể chế hóa các chủ trương mới của Đảng về hoàn thiện hệ thống
pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Theo đề cương đánh giá việc thi hành Luật Đất đai và đề xuất
nội dung sửa đổi Luật Đất đai, việc đánh giá tập trung vào toàn bộ nội dung quản
lý nhà nước về đất đai, từ ban hành văn bản, tuyên truyền pháp luật đến tổ chức
thực hiện các chính sách về quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định
cư, giao đất, cho thuê đất, định giá đất, tài chính đất đai và cải cách thủ tục
hành chính.
Đáng chú ý, đề cương yêu cầu phân tích sâu kết quả đạt được,
những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đồng thời đề xuất sửa đổi, đánh giá
tác động về kinh tế, xã hội, môi trường và thủ tục hành chính.
Bộ Nông nghiệp và Môi
trường lưu ý các đơn vị việc đánh giá cần tập trung vào 5 nhóm nội dung lớn.
Thứ nhất, tập trung các nội dung thực hiện theo quy định của
Nghị quyết số 254/2025/NQ15 và các nghị định hướng dẫn thi hành, bao gồm cả 11
Luật và các Nghị quyết của Quốc hội có nội dung sửa đổi Luật Đất đai (kết quả đạt
được, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, đề xuất sửa đổi (nếu có)…).
Thứ hai, tập trung vào phân cấp, phân quyền theo mô hình
chính quyền địa phương hai cấp.
Thứ ba, các nội dung về quản lý sử dụng đất liên quan đến
thành phần về kinh tế Nhà nước để thể chế Nghị quyết số 79-NQ/TW, có nêu 04 mục
tiêu cụ thể: Tháo gỡ các vướng mắc trong quản lý đất đai, khơi thông nguồn lực
từ đất đai; Có cơ chế, chính sách bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong
tiếp cận đất đai;
Bên cạnh đó là ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng,
công nghiệp, dịch vụ, phát triển đô thị, nhà ở xã hội; Làm rõ trách nhiệm của tổ
chức, cá nhân có thẩm quyền và cương quyết thu hồi đất bỏ hoang, sử dụng sai mục
đích, lãng phí.
Thứ tư, các nội dung thực hiện quy định về chính sách về hạn
mức đất lúa; Đất lâm nghiệp; Lấn biển; Đất hoạt động khoáng sản… để đáp ứng yêu
cầu về tăng trưởng kinh tế 02 con số.
Thứ năm, các nội dung về quản lý sử dụng đất cần tiếp tục thể
chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW như: về sử dụng trụ sở, cơ sở làm việc thuộc sở
hữu nhà nước do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đất thu hồi từ cổ phần hóa, thoái vốn
doanh nghiệp nhà nước; về đất đai có yếu tố nước ngoài;
Cùng với đó là cơ chế thuế trong việc điều tiết, chống đầu
cơ đất đai, chậm đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, lãng phí và điều tiết phần
giá trị tăng thêm; Giải pháp, chính sách đặc thù, đặc biệt để giải quyết dứt điểm
các dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài, giải phóng nguồn lực, tránh lãng phí…
