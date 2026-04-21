Thứ Ba, 21/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Bất động sản

Đánh giá thi hành Luật Đất đai theo 5 nhóm vấn đề lớn

Nhĩ Anh

21/04/2026, 18:52

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các bộ ngành, địa phương đánh giá toàn diện việc thi hành Luật Đất đai, trong đó, tập trung 5 nhóm nội dung lớn, làm cơ sở sửa đổi, bổ sung Luật trong năm 2026...

Đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai và đề xuất sửa đổi. Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn 3669/BNNMT-QLĐĐ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đánh giá tình hình thi hành Luật Đất đai và đề xuất sửa đổi.

"Báo cáo đánh giá việc thi hành Luật Đất đai và văn bản quy định chi tiết thi hành gửi về bộ trước ngày 30/4/2026 để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Trên cơ sở đó làm cơ sở xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai", nội dung công văn 3669/BNNMT-QLĐĐ nêu rõ.

Việc đánh giá nhằm phục vụ nhiệm vụ rà soát, sửa đổi Luật Đất đai theo Chương trình xây dựng luật của Quốc hội khóa XVI thực hiện trong năm 2026, đồng thời thể chế hóa các chủ trương mới của Đảng về hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Theo đề cương đánh giá việc thi hành Luật Đất đai và đề xuất nội dung sửa đổi Luật Đất đai, việc đánh giá tập trung vào toàn bộ nội dung quản lý nhà nước về đất đai, từ ban hành văn bản, tuyên truyền pháp luật đến tổ chức thực hiện các chính sách về quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giao đất, cho thuê đất, định giá đất, tài chính đất đai và cải cách thủ tục hành chính.

Đáng chú ý, đề cương yêu cầu phân tích sâu kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; đồng thời đề xuất sửa đổi, đánh giá tác động về kinh tế, xã hội, môi trường và thủ tục hành chính.

Việc đánh giá tập trung vào 5 nhóm vấn đề lớn. Ảnh minh họa

Bộ Nông nghiệp và Môi trường lưu ý các đơn vị việc đánh giá cần tập trung vào 5 nhóm nội dung lớn.

Thứ nhất, tập trung các nội dung thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 254/2025/NQ15 và các nghị định hướng dẫn thi hành, bao gồm cả 11 Luật và các Nghị quyết của Quốc hội có nội dung sửa đổi Luật Đất đai (kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân, đề xuất sửa đổi (nếu có)…).

Thứ hai, tập trung vào phân cấp, phân quyền theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Thứ ba, các nội dung về quản lý sử dụng đất liên quan đến thành phần về kinh tế Nhà nước để thể chế Nghị quyết số 79-NQ/TW, có nêu 04 mục tiêu cụ thể: Tháo gỡ các vướng mắc trong quản lý đất đai, khơi thông nguồn lực từ đất đai; Có cơ chế, chính sách bình đẳng giữa các thành phần kinh tế trong tiếp cận đất đai;

Bên cạnh đó là ưu tiên bố trí quỹ đất cho phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, công nghiệp, dịch vụ, phát triển đô thị, nhà ở xã hội; Làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và cương quyết thu hồi đất bỏ hoang, sử dụng sai mục đích, lãng phí.

Thứ tư, các nội dung thực hiện quy định về chính sách về hạn mức đất lúa; Đất lâm nghiệp; Lấn biển; Đất hoạt động khoáng sản… để đáp ứng yêu cầu về tăng trưởng kinh tế 02 con số.

Thứ năm, các nội dung về quản lý sử dụng đất cần tiếp tục thể chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW như: về sử dụng trụ sở, cơ sở làm việc thuộc sở hữu nhà nước do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đất thu hồi từ cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước; về đất đai có yếu tố nước ngoài;

Cùng với đó là cơ chế thuế trong việc điều tiết, chống đầu cơ đất đai, chậm đưa đất vào sử dụng, để hoang hóa, lãng phí và điều tiết phần giá trị tăng thêm; Giải pháp, chính sách đặc thù, đặc biệt để giải quyết dứt điểm các dự án vướng mắc, tồn đọng kéo dài, giải phóng nguồn lực, tránh lãng phí…

Đề xuất sửa nhiều quy định để tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

15:36, 20/11/2025

Đề xuất sửa nhiều quy định để tháo gỡ vướng mắc trong thi hành Luật Đất đai

Chưa sửa Luật Đất đai để đảm bảo các giải pháp mang tính tổng thể, căn cơ

11:49, 18/10/2025

Chưa sửa Luật Đất đai để đảm bảo các giải pháp mang tính tổng thể, căn cơ

Hoàn thiện pháp luật đất đai từ việc nhận diện các vướng mắc

19:04, 24/09/2025

Hoàn thiện pháp luật đất đai từ việc nhận diện các vướng mắc

Từ khóa:

Bộ Nông nghiệp và Môi trường bồi thường hỗ trợ tái định cư Chương trình xây dựng luật đánh giá thi hành luật đất đai đất phát triển nhà ở xã hội điểm mới của luật đất đai Luật Đất đai năm 2024 Nghị quyết số 254/2025/NQ15 phân cấp chính quyền địa phương quản lý đất đai sử dụng đất sai mục đích sửa luật đất đai vướng mắc thực thi luật đất đai xử lý đất bỏ hoang

Chủ đề:

Luật kinh doanh bất động sản 2023

Đọc thêm

Tăng cường hợp tác Việt- Hàn trong phát triển giao thông và đô thị

Tăng cường hợp tác Việt- Hàn trong phát triển giao thông và đô thị

Cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông Hàn Quốc lần này đã mở ra định hướng hợp tác sâu rộng giữa hai bên trong phát triển hạ tầng giao thông và đô thị tại Việt Nam…

Sửa Luật Kiến trúc để định hình không gian sống bền vững

Sửa Luật Kiến trúc để định hình không gian sống bền vững

Trong bối cảnh yêu cầu phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và thúc đẩy chuyển đổi số ngày càng rõ nét, việc hoàn thiện Luật Kiến trúc năm 2019 đang được đặt ra cấp thiết. Không chỉ nhằm khắc phục những bất cập hiện hành, quá trình này còn hướng tới định hình không gian sống chất lượng, đồng bộ…

Thị trường bất động sản được “tiếp lực” từ bức tranh vĩ mô tích cực

Thị trường bất động sản được “tiếp lực” từ bức tranh vĩ mô tích cực

Đà phục hồi của các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ đang lan tỏa, tạo lực đỡ đáng kể cho thị trường bất động sản. Cùng với đó, hạ tầng tăng tốc và chính sách dần hoàn thiện tiếp tục góp phần cải thiện kỳ vọng, định hình lại nhịp vận động của thị trường…

TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

TP. Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch xây dựng dự án Luật Đô thị đặc biệt, dự kiến hoàn tất công tác chuẩn bị trước tháng 5/2026, làm cơ sở triển khai các bước soạn thảo và trình ban hành trong thời gian tới...

VnEconomy

"Taste of Nobu": Từ bản giao hưởng vị giác đến “khẩu vị” đầu tư mang tầm quốc tế

Khi "Taste" không chỉ là hương vị mà là một hành trình từ ẩm thực đến nghệ thuật sống và đầu tư, được truyền cảm hứng từ thương hiệu Nobu danh giá toàn cầu.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Thế giới

Xung đột Iran thay đổi triển vọng tăng trưởng của các nền kinh tế lớn nhất thế giới thế nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 16-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Đại biểu Quốc hội kiến nghị Chính phủ có lộ trình giảm hệ số ICOR, nâng hiệu quả đầu tư ngân sách

Tài chính

2

Blog chứng khoán: Chốt lời ngắn hạn

Chứng khoán

3

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập tại Hà Tĩnh

Đầu tư

4

Bổ sung chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội xem xét sửa 4 luật thuế

Tiêu điểm

5

Bộ Xây dựng yêu cầu tăng cường vận tải, bảo đảm an toàn giao thông dịp nghỉ lễ

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy