Chưa sửa Luật Đất đai để đảm bảo các giải pháp mang tính tổng thể, căn cơ

Lý do chưa sửa Luật Đất đai là cần có đánh giá toàn diện khó khăn, vướng mắc, đảm bảo các giải pháp mang tính tổng thể, căn cơ, toàn diện, đồng bộ, liên thông; đảm bảo nguyên tắc hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng luật...

Chiều 17/10, Văn phòng Quốc hội họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, thông tin thêm việc sửa đổi Luật Đất đai.

Tại họp báo, bà Phạm Thị Hồng Yến - Ủy viên thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội cho biết Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ ngày 1/8/2024.

Theo bà Yến, đây là đạo luật lớn, quan trọng có tác động trực tiếp, sâu rộng đến tất cả hoạt động kinh tế - xã hội của doanh nghiệp và người dân. Luật Đất đai với hệ thống văn bản quy phạm chi tiết thi hành luật có nhiều nội dung mới mang tính đột phá, quan trọng.

Tuy nhiên, từ năm 2024 đến nay, Việt Nam đối diện với bối cảnh mới, chúng ta cần tập trung ưu tiên tăng trưởng kinh tế vĩ mô, đồng thời phải thực hiện cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp; do đó, đòi hỏi có giải pháp để tháo gỡ ngay những bất cập nhằm thích ứng với bối cảnh mới, mô hình tổ chức mới.

“Lý do chưa sửa Luật Đất đai bởi lẽ cần có đánh giá toàn diện khó khăn, vướng mắc, đảm bảo các giải pháp mang tính tổng thể, căn cơ, toàn diện, đồng bộ, liên thông; đảm bảo nguyên tắc hài hòa lợi ích của nhà nước, người dân, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng luật”, bà Yến cho hay và nhấn mạnh việc sửa đổi, hoàn thiện Luật Đất đai sẽ được nghiên cứu trong thời gian tới.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV có nhiều nội dung quan trọng với khối lượng công việc khá đồ sộ.

Ông Nguyễn Văn Hiển, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV họp phiên trù bị, khai mạc vào sáng ngày 20/10/2025 và dự kiến bế mạc vào ngày 11/12/2025. Dự kiến kỳ họp diễn ra khoảng 40 ngày.

“Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV có nhiều nội dung quan trọng. Quốc hội vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ; đồng thời, thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV”, ông Hiển nhấn mạnh.

Tại Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung (gồm 49 dự án luật, 4 nghị quyết thuộc công tác lập pháp; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác).

Đặc biệt, Quốc hội sẽ rút ngắn thời gian trình bày tờ trình; bố trí trình bày lồng ghép một số báo cáo; bố trí Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận theo nhóm đối với một số dự án luật, nghị quyết, báo cáo về cùng lĩnh vực.

Một điểm mới là Quốc hội không tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn. Thay vào đó, Chính phủ, các cơ quan sẽ gửi báo cáo đầy đủ; các đại biểu Quốc hội sẽ gửi chất vấn bằng văn bản để người được chất vấn trả lời liên tục từ nay đến Kỳ họp thứ 10. Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ tổng hợp báo cáo và bố trí Quốc hội họp trong một buổi về nội dung này.

Có ý kiến cho rằng gộp các dự án luật theo nhóm để thảo luận có thể khiến đại biểu khó theo dõi, góp ý. Tuy nhiên, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho rằng đây là giải pháp tối ưu để giải quyết khối lượng đồ sộ công việc của kỳ họp này. “Điều này không có nghĩa là chạy theo số lượng mà phải bảo đảm chất lượng các dự án luật”, ông Cường cho biết thêm.

Ông Nguyễn Văn Hiển cũng cho rằng việc bố trí thảo luận nhóm các dự án luật trong cùng một buổi cũng giúp phát hiện việc chồng chéo, từ đó các cơ quan có điều kiện tiếp thu nhanh chóng.