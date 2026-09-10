Apple phá thông lệ, tăng giá iPhone cũ

Apple đã tăng giá một loạt các mẫu iPhone đang bán trên thị trường, trong bối cảnh nguồn cung bộ nhớ toàn cầu thắt chặt và giá chip nhớ tăng mạnh do nhu cầu phục vụ AI.
Ngay sau sự kiện ra mắt loạt sản phẩm mới, trong đó có iPhone 18 Pro và iPhone Duo ngày 9/9, theo nhiều nguồn tin quốc tế, Apple đã điều chỉnh tăng 100 USD đối với nhiều mẫu iPhone đời trước.
Cụ thể, iPhone 17 tăng giá từ 799 USD lên 899 USD, trong khi iPhone Air tăng từ 999 USD lên 1.099 USD. Mẫu iPhone 17e, ra mắt hồi tháng 3 với giá khởi điểm 599 USD, cũng được điều chỉnh lên 699 USD.
Đáng chú ý, iPhone 16 quay trở lại mức giá 799 USD. Trong khi một năm trước, khi Apple giới thiệu thế hệ iPhone mới, giá mẫu máy này từng được giảm từ 799 USD xuống 699 USD.
Còn theo cập nhật giá bán iPhone của VnEconomy trên trang web chính thức của Apple hiện nay, giá iPhone 17 (phiên bản 256GB) hiện được bán với giá gần 29 triệu đồng, trong khi ghi nhận tại trang web một nhà bán lẻ, mẫu máy này hiện có giá 24,5 triệu đồng.
Hay iPhone 16 (phiên bản 128GB) trên website của Apple đang được bán với giá gần 25 triệu thì mức giá tại trang web của nhà phân phối khác là gần 21 triệu đồng.
Nguyên nhân tăng giá sản phẩm của Apple theo nhiều đánh giá được cho là xuất phát từ áp lực chuỗi cung ứng bộ nhớ.
Cựu Giám đốc điều hành Apple Tim Cook cũng từng ví tình trạng giá bộ nhớ tăng mạnh như một “trận lũ xảy ra một lần trong thế kỷ” trong cuộc phỏng vấn với The Wall Street Journal hồi tháng 6.
Khi bộ nhớ và thiết bị lưu trữ tăng mạnh, thay vì giảm giá để duy trì sức hấp dẫn của iPhone đời trước, hãng buộc phải chuyển một phần chi phí linh kiện gia tăng vào giá bán sản phẩm, không chỉ với iPhone thế hệ mới mà cả các mẫu máy cũ.
Hồi tháng 6, Apple đã tăng giá một số mẫu MacBook và iPad. Đến tháng 7, Apple tiếp tục điều chỉnh tăng giá iPhone tại Nhật Bản, trong bối cảnh chi phí bộ nhớ và thiết bị lưu trữ tăng mạnh.
Thực tế, không chỉ riêng Apple, trên toàn ngành điện tử hiện nay, giá điện thoại thông minh và máy tính xách tay hiện đang có xu hướng tăng, trong bối cảnh nguồn cung chip nhớ không đáp ứng được nhu cầu thị trường.
Cuộc khủng hoảng này được giới phân tích gọi là “RAMageddon”, phản ánh cơn khát năng lực tính toán khổng lồ của ngành AI.
Các công ty phát triển AI đang đẩy mạnh mua sắm chip nhớ cho các trung tâm dữ liệu, khiến giá linh kiện tăng vọt, đồng thời cũng gây ra tình trạng khan hiếm chip trong nhiều lĩnh vực khác.
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