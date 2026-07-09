Một dòng điện thoại gập được dự báo vượt trội hơn Galaxy Z Fold 8 và iPhone Ultra

Những thông tin rò rỉ cho thấy mẫu điện thoại gập đang được Honor phát triển có thể vượt trội so với các đối thủ Samsung và Apple ở nhiều thông số phần cứng, từ dung lượng pin, hệ thống camera cho đến bộ vi xử lý...

Honor Magic V6 - Ảnh: PhoneArena.

Không chỉ Apple được cho là đang phát triển mẫu iPhone Ultra màn hình gập đầu tiên, còn Samsung chuẩn bị ra mắt Galaxy Z Fold 8, nhiều nhà sản xuất smartphone khác cũng đang rục rịch tham gia thị trường.

Và theo các thông tin rò rỉ từ Trung Quốc, Honor có thể là hãng điện thoại tạo ra bước nhảy vọt lớn nhất về phần cứng trong thế hệ điện thoại gập sắp tới.

Theo nguồn tin Digital Chat Station trên nền tảng Weibo, điện thoại gập của Honor nhiều khả năng sẽ được trang bị vi xử lý tiến trình 2 nm, nhiều khả năng thuộc dòng Snapdragon 8 Elite Gen 6 thế hệ mới của Qualcomm. Đáng chú ý, pin có dung lượng khoảng 7.000 mAh, vượt xa phần lớn điện thoại gập hiện nay.

Thiết bị được cho là sẽ sở hữu màn hình trong 7,6 inch cùng màn hình ngoài 5,5 inch. Hệ thống camera có thể bao gồm cảm biến chính 200 MP kết hợp ống kính tele tiềm vọng (periscope), đặt trong cụm camera kéo dài theo phương ngang ở mặt lưng.

Hiện vẫn chưa có thêm thông tin về dung lượng RAM, bộ nhớ trong hay các thông số khác. Tuy nhiên, việc sản phẩm được cho là đã bước vào giai đoạn phát triển cuối đồng nghĩa nhiều thông tin chi tiết về cấu hình có thể sẽ sớm xuất hiện trong thời gian tới.

Về giá bán, Digital Chat Station cho biết thiết bị có thể được niêm yết ở mức 9.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 1.472 USD. Mức giá này cao hơn Honor Magic V6, được bán với giá khởi điểm 8.999 nhân dân tệ.

Honor Magic V6 trước đó được nhiều chuyên gia đánh giá là một trong những mẫu điện thoại gập tốt nhất trên thị trường nhờ thiết kế mỏng nhẹ, cấu hình mạnh và hệ thống camera chất lượng. Điều này càng làm tăng kỳ vọng đối với thế hệ kế nhiệm.

Đối với Apple, dù iPhone Ultra được dự đoán sẽ được trang bị viên pin lớn nhất từng xuất hiện trên một mẫu iPhone, dung lượng nhiều khả năng vẫn không vượt quá 5.500 mAh. Hệ thống camera được cho là tiếp tục sử dụng hai cảm biến 48 MP. Vì vậy, điểm mạnh nổi bật nhất của thiết bị có lẽ chỉ nằm ở chip xử lý A20 Pro.

Trong khi đó, Galaxy Z Fold 8 của Samsung được dự kiến sẽ tiếp tục sử dụng pin 5.000 mAh và trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 phiên bản tối ưu dành riêng cho Galaxy.

Ở hệ thống camera, Galaxy Z Fold 8 Ultra được đồn đoán sẽ sở hữu cảm biến chính 200 MP tương tự Galaxy S26 Ultra. Tuy nhiên, phiên bản Galaxy Z Fold 8 màn hình rộng tiêu chuẩn nhiều khả năng chỉ được trang bị camera chính 50 MP, tương tự Galaxy S26 bản tiêu chuẩn.

Như vậy, nếu các thông tin rò rỉ là chính xác, Honor có thể sẽ tạo ra một trong những mẫu điện thoại gập sở hữu cấu hình mạnh nhất thị trường, đồng thời gây sức ép đáng kể lên Samsung và Apple trong phân khúc điện thoại gập cao cấp.