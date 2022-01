Đất Xanh Miền Bắc ra mắt nhiều ưu đãi dịp cận Tết

Cuối năm 2021, có nhiều lý do thúc đẩy người dân mua nhà hoặc đổ tiền vào bất động sản, trong đó điểm nhấn là mức giá tốt trước “bước nhảy” tăng giá năm mới cùng nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.

THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

Bước vào trạng thái bình thường mới, thị trường bất động sản nhanh chóng được hâm nóng trở lại ở mọi khía cạnh. Theo Tổng cục Thuế, những tháng cuối năm, thu ngân sách nhà nước 2021 đã có nhiều tín hiệu khả quan sau thời gian giãn cách xã hội, trong đó giao dịch mua bán bất động sản đóng góp con số đáng kể.

Theo công bố từ Batdongsan.com.vn cho biết lượng tin đăng (nguồn cung) và tỷ lệ quan tâm (nguồn cầu) toàn thị trường bất động sản trong tháng 10 tăng tới 135%, vượt bậc so với tháng 9 chỉ khoảng 55%. Đặc biệt, Hà Nội ghi nhận mức độ phục hồi 100% so với thời điểm tháng 5. Tỷ lệ quan tâm và lượng tin đăng đều tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, cụ thể tăng mạnh lần lượt 48% và 108% so với tháng 9.

Cùng với đó, dòng tiền đầu tư của người dân sau 1 thời gian “nằm im” vì dịch Covid-19 cũng sẽ sớm đổ vào các kênh đầu tư, trong đó bất động sản là sự lựa chọn được ưu tiên.

Khảo sát của Vhome thực hiện trên hơn 10.000 độc giả cho thấy những “tín hiệu xanh” của thị trường: 75% độc giả cho biết đang quan tâm đến bất động sản với mục đích đầu tư và khoảng 20% phục vụ nhu cầu để ở. Có đến hai phần ba nhà đầu tư chia sẻ lý do lựa chọn thời điểm cuối năm để xuống tiền là tài chính dư giả, trong khi đó bất động sản vẫn là kênh sinh lời tốt.

Đặc biệt, để kích cầu “mùa vàng”, các chủ đầu tư cũng đẩy nhanh tiến độ mở bán và tung nhiều chương trình ưu đãi để chốt doanh số cuối năm. Nhờ đó, người mua nhà và nhà đầu tư dễ dàng tiếp cận và sở hữu những bất động sản đúng nhu cầu.

ĐẤT XANH MIỀN BẮC TRIỂN KHAI LOẠT ƯU ĐÃI CUỐI NĂM

Với mong muốn mang đến giải pháp tài chính tối ưu cho người mua nhà và nhà đầu tư, Đất Xanh Miền Bắc phối hợp với các chủ đầu tư triển khai chương trình “Ưu đãi vàng đón Tết” với nhiều quà tặng hấp dẫn lên tới hàng tỷ đồng như ô tô Mercedes, ô tô Honda, ô tô Vinfast, xe máy Honda SH, gói nội thất, gói thiết bị smart home, vàng SJC, voucher sử dụng các dịch vụ tiện ích…

Chương trình diễn ra từ ngày 2/1 - 31/1/2022.

Bên cạnh đó, Đất Xanh Miền Bắc dành riêng gói quà chăm sóc sức khỏe cung cấp thực phẩm sạch trong 3 tháng đến từ nông trường S.O Farm (Mộc Châu) để tri ân các khách hàng giao dịch trong thời điểm này.

Có thể nói, ở thời điểm này, Đất Xanh Miền Bắc hiện là đơn vị chiếm ưu thế lớn khi sở hữu giỏ hàng chung cư đa dạng tại thị trường Hà Nội ở mọi phân khúc và vị trí. Cụ thể, căn hộ tầm giá trên dưới 2 tỷ tại Hà Nội tưởng như “hiếm có khó tìm” nhưng vẫn có sẵn tại danh mục sản phẩm của Đất Xanh Miền Bắc như Tecco Diamond tại trung tâm hành chính Thanh Trì (từ 1,7 tỷ đồng/căn), Eurowindow River Park tại chân cầu Đông Trù (từ 1,7 tỷ đồng/căn), FLC Hausman tại Đại Mỗ - Nam Từ Liêm (từ 1,9 tỷ đồng/căn), Eco City Việt Hưng - Long Biên (từ 1,9 tỷ đồng/căn)...

Khách hàng độc thân hoặc vợ chồng trẻ có thể lựa chọn căn hộ 1 phòng ngủ hoặc 1 phòng ngủ + 1 phòng đa năng tại các dự án Vinhomes Smart City, Imperia Smart City tại Nam Từ Liêm (từ 1,8 tỷ/căn), Vinhomes Ocean Park - Gia Lâm (từ 1,9 tỷ đồng/căn), Phương Đông Green Home - Long Biên (từ 1,4 tỷ đồng/căn)...

Nếu khả năng chi trả cao hơn 2 tỷ đồng, sự lựa chọn được “nới rộng” với căn hộ Le Grand Jardin - Long Biên (từ 2,1 tỷ đồng/căn), Tây Hồ Riverview - Tây Hồ (từ 2,5 tỷ đồng/căn), Housinco Premium - mặt đường Nguyễn Xiển (2,5 tỷ đồng/căn)...

Ở phân khúc căn hộ hạng sang, Đất Xanh Miền Bắc hiện phân phối các sản phẩm đạt tiêu chuẩn kép về vị trí lẫn chất lượng như The Park Home (ngã tư Duy Tân - Trần Thái Tông, Cầu Giấy), The Matrix One (Lê Quang Đạo, Mễ Trì), Hateco Laroma (đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, Đống Đa)…

Bên cạnh đó, Đất Xanh Miền Bắc cũng phân phối quỹ sản phẩm đầu tư phong phú từ đất nền, shophouse, biệt thự đến sản phẩm nghỉ dưỡng phủ rộng khắp 3 miền: Hà Nội, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Nam, Phú Quốc…

Nhà đầu tư quan tâm đến phân khúc đất nền có thể tham khảo các sản phẩm: đất nền khách sạn biển Sky Hotel Samson tại Sầm Sơn - Thanh Hóa, đất nền khu đô thị Long Châu Star tại Yên Phong - Bắc Ninh, đất nền shop villas biển khu đô thị Phương Đông Vân Đồn - Quảng Ninh.

Nhắc đến phân khúc nhà liền đất tại Hà Nội hoặc cạnh Hà Nội phải kể đến các phân khu villa thuộc khu đô thị Dương Nội - Hà Đông hoặc shophouse tại dự án Phoenix Từ Sơn - Bắc Ninh.

Đón sóng ngành du lịch phục hồi và phát triển mạnh mẽ, giới đầu tư không thể bỏ qua tệp sản phẩm đa dạng từ căn hộ biển Dragon Castle Hạ Long - Quảng Ninh, căn hộ biển Long Beach Resort Phú Quốc đến shophouse/shoptel tại các khu đô thị biển tầm cỡ như FLC Quảng Bình Beach & Golf Resort, La Queenara Hội An, Phú Quốc United Center…

