Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 28/4 - 4/5/2025: Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung xuống thang, kinh tế Mỹ tăng trưởng âm

Dưới đây là các tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần qua do VnEconomy điểm lại:

Căng thẳng Mỹ - Trung xuống thang

Ngày thứ Sáu (2/5), Chính phủ Trung Quốc thông báo đang xem xét khả năng đàm phán thương mại với Mỹ nhưng vẫn nhấn mạnh quan điểm Washington phải dỡ bỏ tất cả thuế quan đơn phương. Bắc Kinh cho rằng nếu muốn đàm phán thì Mỹ cần thể hiện sự chân thành và sẵn sàng sửa chữa những hành vi sai trái.

Bắc Kinh cũng tuyên bố cởi mở với việc đối thoại nhưng cảnh báo Washington không lợi dụng đối thoại để gây sức ép. Đây được xem là một tín hiệu hạ nhiệt trong cuộc chiến thương mại gữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trước đó một ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng ông tin tưởng Mỹ và Trung Quốc có cơ hội lớn để đạt được thỏa thuận thương mại.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm 9 phiên liên tiếp

Trong phiên giao dịch ngày 2/5, chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ tăng 1,47%, đánh dấu phiên tăng điểm thứ 9 liên tiếp và cũng là chuỗi tăng dài nhất kể từ tháng 11/2024. Trong phiên, chỉ số Dow Jones cũng tăng lần lượt 1,39% và 1,51%.

Thị trường lao động Mỹ vẫn mạnh

Động lực tăng mạnh cho Phố Wall ngày 2/5 là báo cáo việc làm của Bộ Lao động Mỹ. Báo cáo cho thấy nền kinh tế lớn nhất thế giới tạo thêm 177.000 việc làm trong tháng 4, cao hơn mức dự báo của các nhà phân tích trong khảo sát của hãng tin Reuters.

Con số này dù thấp hơn 185.000 việc làm của tháng 3 nhưng vẫn là một dấu hiệu cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn vững chãi trong bối cảnh mối lo về suy thoái kinh tế gia tăng. Trong tháng 4, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ vẫn duy trì ở mức 4,2%.

Hoạt động sản xuất của Mỹ suy giảm

Cũng trong ngày 2/5, báo cáo từ Viện Quản lý Nguồn cung (ISM) cho thấy Chỉ số Nhà quản trị Mua hàng (PMI) của Mỹ tháng 4 đạt 48,4 điểm. Đây là mức thấp nhất trong vòng 5 tháng trở lại đây và là tháng giảm thứ hai liên tiếp. Chỉ số PMI dưới 50 điểm cho thấy hoạt động sản xuất suy giảm.

Kết quả này cho thấy chính sách bảo hộ thương mại của ông Trump đang gây tổn hại cho ngành sản xuất Mỹ, dù mục tiêu của những chính sách này là bảo vệ các ngành công nghiệp trong nước.

Kinh tế Mỹ tăng trưởng âm trong quý 1

Các chính sách của ông Trump cũng đang gây tác động tiêu cực tới nền kinh tế Mỹ nói chung. Theo báo cáo từ Cục Phân tích Kinh tế thuộc Bộ Thương mại Mỹ hôm 30/4, tổng sản phẩm trong nước (GDP) của nước ngày giảm 0,3% trong quý 1, so với mức tăng 2,4% của quý cuối năm 2024.

Theo các nhà kinh tế, kết quả ảm đạm này cho thấy nền kinh tế số một thế giới đang rơi vào khó khăn do những bất ổn xung quanh chính sách thuế quan của chính quyền Trump.

Hoạt động sản xuất tại Trung Quốc cũng sụt giảm

Cuộc chiến thuế quan giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng tác động tiêu cực tới ngành sản xuất Trung Quốc. Số liệu thống kê mới nhất cho thấy PMI ngành sản xuất của nước này trong tháng 4 giảm xuống 49 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 12/2023. Đây là lần đầu tiên trong 3 tháng trở lại đây chỉ số này ở mức dưới 50 điểm.

Giá vàng sụt mạnh

Tuần qua, giá vàng giao ngay giảm hơn 2% và giảm hơn 7% so với mức đỉnh mọi thời đại trên 3.500 USD ghi nhận hôm 22/4. Góp phần vào sự sụt giảm của giá vàng là diễn biến hạ nhiệt trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và đồng USD có xu hướng giảm. Dù tăng nhẹ trong tuần qua nhưng trong 1 tháng trở lại đây, chỉ số Dollar Index do sức mạnh đồng USD so với một rổ đồng tiền chủ chốt giảm gần 3%.

OPEC+ tăng mạnh sản lượng

Trong cuộc họp ngày 3/5, các quốc gia thành viên Tổ chức Xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đối tác gồm Nga, còn gọi là OPEC+, thông báo sẽ tăng mạnh sản lượng dầu mỏ trong tháng 6. Mức tăng là 411.000 thùng/ngày, tương tự như mức tăng của tháng 5.

Động thái này có nguy cơ khiến giá dầu thế giới tiếp tục giảm. Giá dầu thế giới tuần qua có thời điểm tụt xuống dưới 60 USD/thùng, mức thấp nhất trong vòng 4 năm trở lại đây do thông tin về quyết định tăng sản lượng của OPEC+ và chính sách thuế quan của Mỹ.

Căng thẳng Ấn Độ - Pakistan leo thang

Tuần qua chứng kiến căng thẳng giữa Ấn Độ và nước láng giềng Pakistan leo thang, sau vụ tấn công khủng bố hôm 22/4 tại khu vực Pahalgam, thuộc bang bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ khiến 26 người, chủ yếu là khách du lịch Ấn Độ, thiệt mạng.

New Delhi đổ lỗi cho phía Pakistan gây ra vụ tấn công và cáo buộc Islamabad hỗ trợ các hoạt động khủng bố tại khu vực này. Trong khi đó, Pakistan phủ nhận trách nhiệm và cáo buộc ngược rằng Ấn Độ đang tài trợ cho mạng lưới khủng bố trên lãnh thổ Pakistan.

Ngày 3/5, Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ thông báo cấm nhập khẩu hàng hóa từ Pakistan hoặc quá cảnh qua Pakistan. Bên cạnh đó, New Delhi cũng cấm các tàu treo cờ Pakistan cập cảng Ấn Độ và các tàu treo cờ Ấn Độ không được phép tới các cảng ở Pakistan.

Mỹ - Ukraine ký thỏa thuận khoáng sản

Thỏa thuận được ký sau nhiều tháng đàm phán căng thẳng và tưởng chừng không thể đi đến hồi kết do cuộc tranh cãi tại Nhà Trắng của tổng thống hai bên hồi tháng 3.

Theo thỏa thuận, Mỹ được quyền ưu tiên tiếp cận các hợp đồng khoáng sản mới của Ukarine và hỗ trợ tái thiết quốc gia này. Một quỹ đầu tư chung cho việc tái thiết Ukraine trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa nước này với Nga đã bước sang năm thứ ba.