Đấu giá cổ phiếu PTI, VNPost dự thu hơn 862 tỷ đồng

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo về việc tổ chức bán đấu giá cổ phần của Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI-HNX) do Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost) sở hữu.

Theo đó, VNPost sẽ bán đấu giá toàn bộ 18.225.648 cổ phần, tương đương 22,67% vốn điều lệ của PTI với mức giá khởi điểm là 47.310 đồng/cổ phần. Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến vào ngày 17/12/2021. Như vậy, nếu việc đấu giá thành công, VNPost sẽ thu về hơn 862 tỷ đồng.

Trên thị trường, hiện giá cổ phiếu PTI tăng 7,881% lên mốc 43.800 đồng/cổ phiếu và mức giá khởi điểm để đấu giá cao 3.510 đồng/cp so với giá cổ phiếu PTI trên thị trường.

Được biết, PTI được thành lập ngày 01/08/1998. Hiện nay 3 cổ đông chính của PTI là: Công ty Bảo hiểm DB - Hàn Quốc, chiếm 37,32%; Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, chiếm 22,67% và Công ty Cổ phần Chứng khoán Vndirect, chiếm 16,44%.

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2021 của Vndirect, tính đến ngày 30/9/2021, VNDirect ghi nhận khoản đầu tư vào cổ phiếu PTI có giá trị hợp lý ở mức 592,7 tỷ đồng - trong khi giá gốc là 458,3 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, PTI báo lãi hợp nhất 9 tháng đầu năm 2021 đạt 198,73 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ (163 tỷ đồng) là do lợi nhuận từ hoạt động đầu tư bất động sản tăng, đồng thời chi phí quản lý doanh nghiệp giảm so với cùng kỳ.

Tính đến cuối quý 3/2021, tổng tài sản của PTI đạt 8.450,5 tỉ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm (7.767 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng thêm gần 100 tỷ lên 392 tỷ đồng; 828 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần; 26 tỷ quỹ đầu tư phát triển;

Đáng chú ý, trong quý 3, danh mục chứng khoán kinh doanh của PTI ghi nhận giá trị đạt 121,6 tỉ đồng, tăng 21 lần so với hồi đầu năm (5,7 tỷ đồng).





BCTC quý 3/2021 của PTI

Mới đây, PTI thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại PVI là 100%.