Đầu năm 2023, nhu cầu tìm mua chung cư, biệt thự tăng

Trong tháng đầu năm nay, chung cư và biệt thự là những điểm sáng của thị trường, thu hút lượng quan tâm lớn dù thanh khoản còn gặp nhiều khó khăn. Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, tính trung bình toàn quốc, nhu cầu tìm mua căn hộ tăng 64% và biệt thự tăng 96% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng khu vực TP.HCM, mức độ quan tâm tăng 74% đối với chung cư và tăng 131% đối với biệt thự. Lượng tìm mua căn hộ tại TP.HCM tăng mạnh nhất ở các dự án có giá bán dao động trên dưới 55 triệu đồng/m2. Cụ thể, căn hộ tầm giá từ 35-55 triệu đồng/m2 có lượt tìm mua tăng 61%, căn hộ giá trên 55 triệu đồng/m2 tăng 113% so với cùng kỳ 2022.

Hà Nội cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi lượt tìm mua chung cư tăng 57%, biệt thự tăng 103%. Mức độ quan tâm đến chung cư Hà Nội trong tháng 1/2023 tăng mạnh nhất ở phân khúc căn hộ có giá rao bán trên 50 triệu đồng/m2, với mức tăng đến 97% so với tháng 1/2022.

Trái ngược với chiều hướng tăng về nhu cầu tìm kiếm, lượng tin đăng bán căn hộ và biệt thự liền kề lại giảm đáng kể vào đầu năm 2023. Ở TP.HCM, lượng tin đăng 2 loại hình này đồng loạt giảm 54%. Tại Hà Nội, lượng tin rao bán chung cư và biệt thự giảm lần lượt là 37% và 50%. Diễn biến này phản ánh rõ thực trạng khan hiếm nguồn cung sơ cấp triển khai chào bán trên thị trường. Ngoài ra, lượng tồn kho dự án cũ không nhiều khiến số sản phẩm giao dịch thứ cấp cũng kém sôi động nếu so sánh với tháng đầu năm 2022.

Theo Phó Tổng giám đốc Batdongsan.com.vn Nguyễn Quốc Anh, ước tính cả nước hiện có khoảng 466 dự án, tương ứng với 300.000 căn hộ đang trong quá trình xây dựng hoặc chưa được cấp phép. Tuy nhiên cả năm 2022, chỉ có 19 dự án được cấp phép và mở bán, cung cấp khoảng 18.000 căn hộ.

Trước bối cảnh lực cầu cao nhưng nguồn cung thiếu hụt, vị này đánh giá, mặt bằng giá chung cư ở hai đô thị lớn đang tiếp tục đà tăng. Tháng 1/2023, giá rao bán căn hộ phân khúc trung cấp (35 – 55 triệu đồng/m2), và căn hộ cao cấp (trên 55 triệu đồng/m2) tại TP.HCM tăng lần lượt là 4% và 7%, so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá rao bán chung cư Hà Nội còn tăng mạnh hơn TP.HCM gấp nhiều lần. Cụ thể, mặt bằng giá căn hộ bình dân (dưới 30 triệu đồng/m2) tăng 14%, trung cấp (khoảng 30 – 50 triệu đồng/m2) tăng 17% và cao cấp (trên 50 triệu đồng/m2) tăng 9%.

Liên quan đến giá nhà, thông tin từ Chợ tốt cho biết, mặc dù đã có dấu hiệu giảm trong nửa cuối năm 2022 nhưng nhìn chung, giá nhà ở Việt Nam vẫn rất cao so với thu nhập trung bình của hộ gia đình tại Việt Nam. Với mức thu nhập khả dụng trung bình 191,3 triệu VNĐ/năm và giá nhà trung bình khoảng 5,5 tỷ VNĐ/căn tại TP.Hồ Chí Minh, một hộ gia đình sẽ cần 28,6 năm để mua nhà. Còn Hà Nội, với thu nhập trung bình của hộ gia đình khoảng 173,1 triệu VNĐ/năm và giá nhà trung bình 3,5 tỷ VNĐ/căn thì một hộ cần 20,4 năm để mua nhà.

Tỷ lệ này là tương đối thấp so với các thành phố đông đúc của châu Á như: Seoul, Hàn Quốc (30,7 năm), BangKok, Thái Lan (31 năm) và Bắc Kinh, Trung Quốc (44 năm). Song nếu so sánh với các thành phố nổi tiếng tại châu Âu và châu Mỹ, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có tỷ lệ giá nhà/thu nhập trung bình rất cao. Cụ thể, người dân New York chỉ mất 9,9 năm để mua nhà bằng thu nhập khả dụng, trong khi Toronto chỉ mất 13 năm.