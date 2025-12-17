Đầu tư 3.800 tỷ đồng làm sân bay Phan Thiết hạng mục hàng không dân dụng

Hạng mục hàng không dân dụng dự án sân bay Phan Thiết vừa được lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt chủ trương đầu tư sau 10 năm khởi động với tổng mức đầu tư gần 3.800 tỷ đồng, được thi công trong vòng 24 tháng kể từ ngày quyết định được phê duyệt...

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải vừa ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư hạng mục hàng không dân dụng dự án sân bay Phan Thiết, tọa lạc tại phường Mũi Né (thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) với tổng mức đầu tư 3.797 tỷ đồng.

Công trình có tiến độ thực hiện dự kiến 24 tháng, kể từ khi chấp thuận chủ trương đầu tư. Tổng kinh phí bao gồm chi phí xây dựng hơn 2.067 tỷ đồng, chi phí thiết bị gần 830 tỷ đồng, còn lại là chi phí quản lý, tư vấn và dự phòng. Dự án được thực hiện theo hình thức đấu thầu, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được chấp thuận. Trong đó, nhà đầu tư phải góp tối thiểu 15% vốn, phần còn lại được huy động từ các nguồn hợp pháp.

Sân bay Phan Thiết hạng mục hàng không dân dụng được quy hoạch trên tổng diện tích khoảng 74,6 ha, khai thác máy bay dân dụng cấp 4E, công suất thiết kế khoảng 2 triệu lượt hành khách/năm vào năm 2030. Hạng mục này phục vụ các chuyến bay nội địa, một số chuyến quốc tế không thường lệ, nhiệm vụ bay cứu trợ nhân đạo.

Hạng mục công trình gồm sân đỗ máy bay, đường lăn, công trình kiểm soát giao thông, dẫn đường trên không và trên mặt đất, tháp kiểm soát không lưu 12 tầng, cao 45 m, nhà điều hành, trạm quan trắc khí tượng… và nhà ga hành khách dự kiến có diện tích 16.000 - 18.000 m2.

Mục tiêu tổng thể của dự án cảng hàng không Phan Thiết là hoàn thiện hệ thống sân bay theo quy hoạch quốc gia đến năm 2050, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng không ngày càng tăng. Dự án không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mà còn có ý nghĩa chiến lược, bảo đảm tính cơ động cao trong phòng thủ, cứu hộ, cứu nạn, góp phần củng cố quốc phòng và an ninh khu vực Nam Trung Bộ nói chung, tỉnh Lâm Đồng nói riêng.

Theo quyết định phê duyệt, hạng mục công trình có tổng tiến độ dự kiến là 24 tháng kể từ ngày cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư. Cụ thể, hoàn thành các thủ tục lựa chọn nhà đầu tư trong 3 tháng; khởi công xây dựng, hoàn thành thủ tục pháp lý liên quan trong 4 tháng kể từ ngày hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư; thi công xây dựng và hoàn thành trong 12 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng chỉ rõ trách nhiệm phối hợp với cơ quan nhà nước nhằm xử lý các chi phí liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng BOT trước thời hạn đối với Công ty cổ phần Rạng Đông theo biên bản đã được ký kết vào ngày 11/12/2025. Trong quá trình triển khai và vận hành, nhà đầu tư phải hiệp đồng chặt chẽ với Quân chủng Phòng không - Không quân và các cơ quan an ninh - quốc phòng sao cho bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn bay.

Trước đó, vào tháng 7/2025, Công ty cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề xuất đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết đối với hạng mục hàng không dân dụng, và đề xuất chuyển đổi hình thức đầu tư dự án từ hình thức BOT sang hình thức đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật Đầu tư.

Ngày 24/9/2025, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 9014/VPCP-CN ngày 23/9/2025 về đầu tư dự án Cảng hàng không Phan Thiết hạng mục hàng không dân dụng, thay đổi hình thức đầu tư và quyền điều chỉnh chủ trương đầu tư. Trong đó nêu rõ: Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng là cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấm dứt hợp đồng dự án, thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không Phan Thiết hạng mục hàng không dân dụng.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn của tỉnh nghiên cứu, rà soát và tổ chức thẩm định báo cáo của nhà đầu tư; tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết các đề xuất của nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.